Дроны атаковали Керчь всю ночь, вспыхнули крупные пожары: что известно

Горят склады и, вероятно, нефтебаза "Керчь", пишут мониторы.

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В Керчи после атаки дронов вспыхнули масштабные пожары / Коллаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

Кратко:

Дроны всю ночь атаковали оккупированную Керчь

На ж/д станции вспыхнули многочисленные пожары

Сообщается о возгорании складов и нефтебазы

В ночь на 17 июля в оккупированной Керчи гремели взрывы на фоне атаки дронов. Около часа ночи вспыхнули сильные пожары в районе железнодорожного вокзала.

Как пишет мониторинговый канал Exilenova+, беспилотники атаковали Керчь всю ночь.

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Мониторинговая группа Крымского ветра со ссылкой на данные спутниковой съемки сообщает о множественных очагах пожаров на железнодорожной станции Керчь.

"Горят склады и, вероятно, нефтебаза "Керчь" и эшелоны на путях. Рядом находится и, возможно, тоже горит мощная электрическая подстанция ПС "Керченская" 110/35/6 кВ", - говорится в сообщении.

NASA FIRMS также зафиксировала пожар в районе железнодорожной станции Керчи.

t.me/exilenova_plus

Западнее поселка Коктебель, рядом со Щебетовкой отмечен пожар в районе электроподстанции ПС 110/35/6 кВ "Коктебель" и насосной станции, сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра".

Атаки на Крым - новости

Как писал Главред, в ночь на 14 июля временно оккупированный Крым атаковали дроны. Под удар, веротяно, попали энергетические объекты оккупантов, в результате чего возникли перебои с электричеством. В частности, взрывы и стрельбу было слышно в Керчи. Крымский мост был перекрыт на фоне обстрела.

В ночь на 12 июля во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. В Севастополе ввели ограничения на электроснабжение, а оккупационные власти заявили об атаке беспилотников и работе ПВО.

Ночь на 11 июля во временно оккупированном Крыму была неспокойной. Мощные взрывы гремели в районах городов Саки и Симферополь, после чего у многих местных жителей начались перебои с электричеством.

В ночь на 10 июля во временно оккупированном Крыму также гремели взрывы. Предварительно, в городе был нанесен удар по электроподстанции ПС 110/10 кВ "Мийнаки", которая является важным энергетическим узлом.

В ночь на 7 июля Силы обороны нанесли удары по двум железнодорожным мостам в районах населенных пунктов Роздольное и Ички в Крыму. Эти объекты противник использовал для переброски личного состава, вооружения и боеприпасов.

Россиянам пора уезжать из Крыма: мнение эксперта

Россиянам, переехавшим в оккупированный Крым после 2014 года, стоит задуматься об отъезде, поскольку ситуация на полуострове продолжает ухудшаться. Помимо топливного кризиса, в Крыму уже возникают перебои с электроэнергией и водоснабжением, а впереди, по ее мнению, полуостров ждет еще и серьезный экономический кризис. Об этом в интервью Главреду рассказала секретарь Форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова.

По ее словам, согласно международному праву, Крым остается частью Украины, поэтому имущество, приобретенное там после аннексии, может оказаться под угрозой. Она считает, что многие россияне, переехавшие на полуостров после 2014 года, не учли этих рисков.

"И сейчас перед ними стоит вопрос: оставаться ли в Крыму, рискуя в том числе собственной жизнью", - сказала она.

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Об источнике: Крымский ветер "Крымский ветер" - это Telegram-канал и мониторинговое сообщество, которое публикует оперативную информацию о событиях во временно оккупированном Крыму. Канал специализируется на сообщениях о военной активности РФ на полуострове, взрывах, пожарах на военных объектах, перемещении техники, а также последствиях атак на объекты оккупационных сил. Информация часто основана на свидетельствах местных жителей, открытых источниках и данных спутникового мониторинга.

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