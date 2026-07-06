В России уже запущены процессы, способные похоронить Путина – Курносова

Пришло время платить за кражу Крыма, раскол назревает и в рядах путинских элит, и в рядах силовиков, отметила Ольга Курносова.

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Путин делает все, чтобы бунт элит состоялся, он готовит его собственными руками – Курносова / Коллаж: Главред

Довоевались, иначе не скажешь, глядя на то, какой оборот принимает путинская "СВО". Из Крыма начался массовый исход россиян, приехавших туда после 2014 года. Сам Крым вследствие методичных ударов по мостам и переправам стремительно превращается в остров. В свою очередь Москва наряду с другими российскими регионами привыкает жить в условиях ежедневных взрывов и прилетов украинских дронов. Кроме того, Россия все глубже проваливается в топливный кризис: большинство заправок пусты, а к тем, на которых чудом ненадолго появляется бензин, выстраиваются очереди из машин на километры. В общем, война возвращается к тем, кто ее начал – домой, в Россию.

Секретарь Форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова в интервью Главреду рассказала, какой будет расплата России за кражу Крыма, способен ли Путин удержать полуостров, почему в рядах российских элит назревает раскол и как сам хозяин Кремля подталкивает их к бунту и дворцовому перевороту, какие революционные сценарии могут ждать РФ, а также почему дронам, которые ударят по Рублевке, будет рукоплескать вся Россия и частично Москва.

Крым сейчас живет в условиях жесткого топливного кризиса: бензин, судя по рассказам местных жителей, можно купить по 300 рублей за литр, причем только у российских военных. Начались длительные отключения света. Туристический сезон сорван. Наблюдаются перебои с поставками продуктов питания. Что дальше ждет Крым? Россиянам стоит активнее паковать чемоданы и уезжать оттуда? И далек ли тот час, когда российским военным тоже придется покидать полуостров?

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Воровство никогда хорошо не заканчивается. Даже если на каком-то этапе кому-то кажется, что все получилось, что удалось что-то украсть или "отжать", потом оказывается, что все совсем не так. Согласно международному праву, Крым не является российским. Потому если какое-то имущество было приобретено на полуострове, с ним рано или поздно придется расстаться. Мне кажется, что россияне, которые приехали в Крым после 2014-го, об этом не подумали. И сейчас перед ними стоит вопрос: оставаться ли в Крыму, рискуя в том числе собственной жизнью.

Проблема в Крыму не только в топливном кризисе – помимо него, там начались перебои и с электричеством, и с водой. Когда нам пытаются рассказать, что Хрущев "подарил" Крым Украине, нужно вспомнить, почему это произошло. Потому что чисто административно в Крыму всегда были проблемы с водой. И чтобы их решать, было удобно административно подчинить Крым Украинской ССР. Поэтому это вовсе не был "подарок", как нам пытаются преподнести, а обычное управленческое решение.

Россияне уже начинают понимать, что из Крыма пора улепетывать, отметила Ольга Курносова / Скриншот

Дальше по списку. Когда нам рассказывают, что Крым "всегда был российским", забывают российскую историю. На этой территории существовали разные государства. Была Российская империя, которая рухнула под ударами революции 1917 года. Преемственность между Российской империей и сначала РСФСР, а затем Советским Союзом была прервана, потому что в 1918 году большевики разогнали Учредительное собрание, которое должно было определить будущее государственное устройство бывшей империи. Так что даже в этом смысле между Российской империей и Советским Союзом правопреемства не было.

1991 год, распад Советского Союза. Республики, создававшие СССР, а это были как раз Россия, Украина и Беларусь, решили этот проект закрыть. Тогда были зафиксированы границы 1991 года.

Поэтому, когда Путин нарушает границы 1991 года, он фактически делает из Российской Федерации failed state. Границы 1991 года – это международно признанные границы не только Украины, но и самой Российской Федерации. И когда ты перестаешь их признавать, ты перестаешь признавать и собственные границы. После этого могут возникать самые разные проблемы.

Например, есть люди, живущие на Северном Кипре, который никем не признан, – это "серая зона". И надо понимать, что если ты едешь жить в Крым, то это примерно то же самое, что жить на Северном Кипре. Да, люди там живут, но им не стоит рассчитывать, что собственность, приобретенная там, достанется их детям и внукам: все может измениться в любой момент.

То же самое касается и Крыма. За любую кражу рано или поздно приходится платить. Даже если тебе удается как-то "отпетлять", то твоим детям точно придется за это расплачиваться. Сейчас россияне уже начали с этим сталкиваться. Кто-то из них уже понял, что из Крыма пора улепетывать.

Отдельная история – кроме бензинового, электрического и водного кризисов, дальше будет еще и экономический кризис. Если говорить о крымчанах, не о "понаехавших" после 2014-го, то многие из них жили за счет туризма. И когда туристический сезон помножен на ноль, возникает вопрос: как и на что жить дальше? Когда они возвращались в "родную гавань", они думали, что "ухватили Бога за бороду", что получат большие российские пенсии и потекут молочные реки в кисельных берегах. Но оказалось иначе.

Экономический удар близок, но в полной мере крымчане его еще не почувствовали.

И тут я бы обратила внимание даже не на россиян, а на тех, кто радовался тому, что Крым изменил "порт приписки". Думаю, у них уже начинается просветление, и возникают вопросы: зачем они вообще всю эту ерунду поддерживали? Зачем ходили на этот дурацкий "референдум"? Лучше было промолчать или оставить все как есть.

Хочу напомнить, что в украинском Крыму было прекрасно – я сама отдыхала там в 1992 году. Что мешало человеку с российским паспортом отдыхать в украинском Крыму, я не понимаю. До обострения отношений в Украину можно было въезжать даже по внутреннему российскому паспорту, и там даже принимали российские рубли.

Все остальное было выдумано путинской пропагандой, чтобы улучшить внутреннюю ситуацию и повысить рейтинг Путина. В 2014 году Путину действительно удалось поднять рейтинги, но за все приходится платить. И сейчас за это воровство и убийства на войне платят и россияне, приехавшие туда после аннексии, и Путин, и крымчане.

Смотрите видео, в котором Ольга Курносова рассказала о расколе путинской элиты, бунте российских военных и революционных сценариях, которые могут ждать Россию:

Способен ли, на ваш взгляд, ускользающий сейчас из рук России Крым привести к краху режима Путина, учитывая, сколько внимания ему уделялось и насколько он важен для Путина? Способен ли Крым "положить на лопатки" Москву, а точнее Кремль?

Крым для Кремля и лично для Путина очень важен, потому что именно Крым в его собственной картине мира создавал для него ореол "собирателя земель". Ему казалось, что присоединение Крыма ставит его чуть ли не в один ряд с Екатериной Великой и российскими императорами. Поэтому лично для него это будет серьезным ударом.

Но вопрос в другом: что дальше? Вряд ли после этого Путин сам решит уйти. Любой диктатор, и Путин не исключение, сам никогда не уходит. Чтобы он ушел, необходимо стечение целого ряда обстоятельств.

Первое из них – это раскол элит. И он, безусловно, сейчас происходит, причем не только из-за ситуации в Крыму, а из-за того, что многие изначально были не согласны с началом полномасштабного вторжения. Сейчас, когда ситуация ухудшается, число представителей элиты, выступающих против продолжения войны, растет.

Да и у россиян эта война стоит поперек горла, и они хотят ее скорейшего завершения.

Отдельно стоит упомянуть брожение в войсках. Мы видели недавнее скандальное обращение одного из бывших военных к президенту, которое набрало более десяти миллионов просмотров. Он прямо угрожает тем, что, если Путин не услышит военных, они развернут штыки и направят их на Кремль.

Так что ситуация постепенно обостряется.

Российские военные грозят Путину развернуть штыки и направить их на Кремль, отметила Курносова / Фото: t.me/news_kremlin

Крым был и остается для Путина очень важной "скрепой". Что он может предпринять сейчас, чтобы не потерять его? Может ли он заставить Беларусь вступить в войну, чтобы оттянуть украинские силы и отвлечь ресурсы? Или пустит в ход ядерное оружие? Какие инструменты есть в арсенале у Путина, чтобы не допустить потери Крыма?

Никаких дополнительных инструментов, кроме собственного упрямства, у Путина нет. Пятый год идет полномасштабная война. И Путин бы хотел, чтобы белорусская армия тоже сражалась на украинском фронте, но добиться этого у него никак не получается. И я не думаю, что сейчас ему удастся сломать Лукашенко. У Лукашенко свои проблемы и ему не до проблем Путина.

Что касается ядерки, то категорически против ее применения выступает Китай. А без китайской поддержки сегодняшняя Россия просто не сможет.

Поэтому, кроме административных возможностей, у Путина ничего другого не остается. Потому изменить ситуацию в свою пользу он просто не в состоянии.

Налеты украинских дронов на Москву и горящие по всей России НПЗ стали обычным явлением. Москвичи после атаки на НПЗ в Капотне в соцсетях просто взвыли – мол, "мы так не договаривались, дроны летают, и это немного напрягает". Это прямая цитата из одного видео. К этому добавляются проблемы с топливом и бензином. Как все это влияет на отношение россиян к войне? И может ли возмущение, которое мы видим в соцсетях, вылиться в практическую плоскость, в протесты в конце концов? Предпримут ли что-нибудь россияне, чтобы остановить то, что сейчас летит им на головы?

Большинство россиян хочет, чтобы война прекратилась как можно скорее. Но за эти годы было принято столько репрессивных мер, что протестовать практически невозможно: за любое действие сразу возбуждаются уголовные дела. Поэтому для того, чтобы то-то произошло, должен случиться раскол элит. Это ключевое – готовность элит избавиться от Путина. Если такой раскол произойдет, силовики могут занять нейтральную позицию и перестать разгонять протестующих. И тогда станут возможными массовые протесты и даже революционные события, которые приведут к падению путинского режима. Этого исключать нельзя.

Здесь стоит упомянуть яркие протесты, которые начали звучать от бывших "СВОшников". По этому поводу элиты начали переживать, потому что люди возвращаются с войны, и каждый, я уверена, что-то привез и прикопал у себя в огороде. Что именно – мы узнаем тогда, когда начнут разворачиваться события. Так что в случае революционных сценариев возможны не просто протесты, но и стрельба, потому что оружия у россиян сейчас очень много.

По словам Курносовой, большинство россиян хочет, чтобы война прекратилась как можно скорее / Скриншот

Заметны ли сейчас признаки того, что среди российских элит намечается раскол, что в их рядах растет недовольство, способно вылиться в бунт?

Путин делает все, чтобы бунт элит состоялся. Он готовит такой бунт собственными руками.

Я бы обратила внимание на очень важное событие – арест Ильи Трабера – человека, стоявшего у истоков самого Путина как политического актора, который знает все о 90-х годах и о том, как Путин зарабатывал свои первые деньги в Петербурге. Трабер владеет серьезными бизнесами. Трабера буквально выманили из Латвии, где он жил, на Петербургский экономический форум, по окончании которого его задержали. Такой арест без согласия Путина невозможен. И арестовывать его приехал из Москвы лично первый заместитель директора ФСБ Сергей Королев. Сначала Трабера отправили в СИЗО "Матросская тишина", а затем, буквально через два дня, перевезли в госпиталь ФСБ на ул. Щукинской.

Все это свидетельствует о том, что сотрясаются основы. Видимо, Путин считает, что ему не нужны люди, которые слишком хорошо его знают. Это всегда очень опасно. Когда диктатор начинает зачищать старые связи, это сигнал для остальных представителей элиты: никто не защищен и никто не находится в безопасности.

Именно в такой ситуации действительно может начать созревать заговор элит. Поскольку они начинают видеть, что их в любом случае или посадят, или убьют. Собственно, мы не знаем, сколько осталось Траберу, если он находится в госпитале, и что там с ним сделают. В такой ситуации лучше рискнуть, чем закончить, как Пригожин.

Поэтому каждый в путинской элите понимает, что завтра могут прийти за ним. А потому часть представителей элиты может прийти к выводу, что лучше рискнуть – начать договариваться и избавиться от Путина.

Что станет той последней каплей, которая побудит представителей путинской элиты начать действовать?

На мой взгляд, такой "последней каплей" может стать как раз арест Ильи Трабера. Сейчас представители элиты должны преодолеть внутренний страх и недоверие друг к другу и начать договариваться ради собственного спасения. Именно тогда появятся реальные политические возможности.

Безусловно, в российских элитах существуют разные группы. Одни ориентированы на Китай, под который Путин уже полностью "положил" страну, а другие по-прежнему ориентированы на Запад. Так что, помимо личностного, есть и такое измерение противостояния. Многие хотели бы восстановления отношений с Западом, но это неизбежно потребует и прекращения войны с Украиной, и внутренних изменений в самой России. Это и есть та точка раскола, на которой элиты могут начать раскалываться прямо сейчас.

А какие сценарии для Путина могут проиграться вследствие всех последних неудач, связанных с войной, и предстоящих проблем? Очевидно же, что ни топливный, ни экономический кризис сами по себе не исчезнут. К чему все это может привести?

Базовый сценарий – это раскол элит, который может развиваться в двух направлениях.

Первый вариант – элитный раскол, легитимированный через уличные протесты и революционные события. В этом случае часть элит, претендующая на власть, будет стремиться подтвердить свою легитимность на Западом, одновременно опираясь на внутреннюю уличную поддержку.

Второй вариант – дворцовый переворот с участием силовиков. Силовой блок неоднороден: внутри него есть разные группы с разными внешнеполитическими ориентациями, условно говоря, прокитайская и антикитайская (те, кто считает, что РФ не должна лежать под Китаем) партиями. Если случится такой раскол внутри силовиков, то ликвидировать Путина проще всего самим же "ФСОшникам", то есть, тем, кто его охраняет. В ситуации, когда Путина просто не станет, начнет проигрываться простой сценарий: согласно конституции, исполнять обязанности президента будет тот, кто на тот момент будет премьер-министром. Сегодня это Мишустин, и он вполне многих мог бы устроить в качестве технического переходного исполняющего обязанности президента и мог бы выполнять роль временного руководителя на переходный период. В том числе он вполне мог бы стать тем, кто подпишет некое соглашение о перемирии.

Есть различные революционные сценарии. В частности, когда с войны вернется столько людей, у которых есть оружие и которые вполне могут считать, что их в Украину отправили на убой ради непонятных интересов, они вполне могут попытаться силой взять власть. Другое дело, что сложно сказать, кто будет руководить этими людьми. Это наиболее турбулентный сценарий.

Этот вариант пытался продвигать Пригожин. С ним все было гораздо понятнее, потому что у него была и собственная "медийка", и свои политтехнологи. С людьми, которые пытаются сейчас нечто подобное говорить, все сложнее. Тем не менее, их тоже кто-то может начать окучивать.

Кроме того, есть еще один революционный сценарий. Вы наверняка слышали о замечательном проекте "Черная искра". Это друзья Украины, находящиеся внутри России. И они вполне могут поучаствовать в каких-то революционных сценариях.

Так что революционных сценариев много, все они разные. Все будет зависеть от того, кто в революционных сценариях будет выполнять роль политического актора. В зависимости от этого революционные сценарии могут быть более или менее успешными.

Путин, по мнению Курносовой, находится в классической позиции цугцванга: все, что он делает, только ухудшает его положение / Фото: kremlin.ru

То есть вы считаете, что не существует ни одного положительного для Путина сценария, при котором ему удастся "пропетлять"? Все имеющиеся варианты для него плохие?

Если начнется раскол, то для Путина действительно все варианты будут плохими. Сейчас он находится в классической позиции цугцванга: все, что он делает, только ухудшает его положение.

Одно дело, когда Путин, например, молчал по поводу трагедии с подлодкой "Курск" в начале своего правления, и тогда это сошло ему с рук. И совсем другое – когда он молчит по поводу обстрелов Капотни.

Возвращаясь к теме дронов, я все жду, когда больше дронов станет прилетать по Рублевке. Совершенно уверена в том, что такой атаке будет рукоплескать вся Россия и даже частично Москва. А элита в этом случае гораздо быстрее станет двигаться в сторону революционных сценариев, потому что поймет, что может потерять даже то, что у нее есть в ближайшем Подмосковье, а не только за границей.

Поэтому позитивных сценариев для Путина я не вижу. Единственный относительно позитивный для него вариант – максимально оттягивать свой крах. И пока что ему это удается. Однако это вопрос времени.

Могут ли, на ваш взгляд, выборы в Госдуму, которые должны пройти в сентябре, не состояться из-за того, что до этого времени в Россию нагрянут какие-то "черные лебеди"?

На днях мы услышали, что к Путину уже приходят с подобными предложениями – отменить или отложить выборы в Госдуму. До меня такая информация доходила еще месяц назад. Причем речь шла даже не столько о предложениях, сколько о том, что в регионах уже идет подготовка к отмене этих выборов. Поэтому я считаю этот сценарий вполне вероятным.

Другое дело, что против него выступает управление внутренней политики администрации президента в лице Кириенко. Кстати, давайте не забывать, что по личному бизнесу Кириенко был нанесен очень серьезный удар, когда все приложения, связанные с "ВКонтакте", были удалены из App Store. Просто отметим это в скобках.

А если выборы состоятся, и все пройдет по плану, что будет дальше? Россиян ждет мобилизация?

Многие говорят о всеобщей мобилизации. Но я в нее не верю, потому что технически властям это не нужно. Тот самый указ о так называемой частичной мобилизации, который Путин подписал в сентябре 2022 года, до сих пор не отменен. А формулировки там настолько "резиновые", что его вполне хватает для мобилизации любого количества людей.

То, что мы сейчас видим в Пензе, – силовую мобилизацию, – это обкатка того, насколько россияне готовы сопротивляться подобным мерам.

Что касается выборов в Государственную Думу, то, если они состоятся, возникает важный вопрос. Существует два вида легитимности. Формальная легитимность – это те цифры, которые нарисует Элла Панфилова. И в этом сомнений нет: они будут такими, какие ей скажут.

Но есть и реальная легитимность – та, которую ощущают люди. Например, в 2011 году выборы в Госдуму состоялись, но многие посчитали их сфальсифицированными, потому что результат сильно отличался от того выбора, который они сделали сами. Это вызвало серьезные протесты. Сейчас ситуация, прежде всего, полицейская, не такая, как в 2011-м, но, если люди придут к выводу, что за эту Думу они не голосовали, то это всерьез подорвет легитимность государства в целом. Это означает, что каждый человек будет считать, что Путин – ему не президент, да и Дума – не Дума на самом деле, да и вообще, он ничем этой власти не обязан. А, значит, внутри себя человек стал практически революционером. Как только такой человек увидит того, кто поведет за собой или предложит поджечь Кремль, он подумает: "А почему бы не поджечь? Правда, у меня бензина нет. Ничего, керосинчиком плесну". Сходит в сарай, возьмет вилы и бутылку керосина и отправится к Кремлю.

Поэтому ощущение "мы тебя не выбирали" может возникнуть и по итогам этих выборов. Тем более сами выборы во многом задуманы как способ сбрасывать накопленный людьми негатив. На этих выборах никаких оппозиционных сил не будет, и люди понимают, что все политические силы в Госдуме фактически одинаковые и голосуют так, как им скажет администрация президента. Поэтому на сентябрьских выборах не будет никакой возможности проголосовать против того, что им не нравится во власти.

Все это порождает внутренний протест, который может проявиться в любой момент. И если в регионах, где люди не хотят воевать, начнется силовая мобилизация, как в Пензе, и если это сразу пойдет в ряде регионов с высоким протестным потенциалом, это может закончиться чем угодно, в том числе и революцией.

Подытоживая все, что мы сегодня обсуждали, скажите: можем ли мы говорить о том, что в войне, если рассматривать ее не только как события на фронте, а в более широком смысле, уже начался перелом? И что сейчас запускаются процессы, которые могут оказаться фатальными для Путина – способными "похоронить" его в политическом, а возможно, и в физическом смысле?

Эти процессы уже запустились. Эти фатальные процессы, которые похоронят Путина в политическом смысле точно, а, возможно, и в физическом, уже идут. Другое дело, что пока они развиваются достаточно тихо, и мы видим лишь отдельные "искры" – черные и красные, возникающие из-за этих процессов.

Если вам кто-то скажет, что способен спланировать время революции, плюньте в глаза этому человеку. Никто никогда не мог заранее рассчитать момент революции. Тот же Ленин в году, в котором революция произошла, говорил, что он не ждет никаких изменений.

Весь негатив всегда накапливается какое-то время, а потом внезапно взрывается. Все революционные сценарии примерно одинаковые: происходит какое-то событие (убийство эрцгерцога Фердинанда, чье-то самосожжение или что-то еще), и тогда негатив, который долго накапливался в обществе, вспыхивает, и все выходят на улицы.

Одно могу сказать точно. По итогам фокус-групп, которые проводятся перед выборами: уровень негатива по отношению к власти очень высок. Но пока что люди не видят лидера, вокруг которого могли бы консолидироваться протесты. Однако такие лидеры могут возникнуть внезапно. Те же Степан Разин и Емельян Пугачев – бабах – и возникли.

О персоне: Ольга Курносова Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961, Ленинград) – российская политическая активистка радикально-демократического направления, видный деятель антипутинской оппозиции. В 1990-1993 гг. – депутат Ленсовета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединенного гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор Маршей несогласных и массовых протестных акций 2011-2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

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