После жары Украину накроют дожди и грозы: когда погода резко изменится

По прогнозу синоптика, в большинстве регионов жара немного ослабнет.

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Погода в Украине 7 июля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода в Украине 7 июля

В каких регионах ожидаются дожди

Где будет жарче всего

Во вторник, 7 июля, украинцев ждет переменчивая погода с дождями и грозами. Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в течение дня местами пройдут кратковременные дожди, кое-где с грозами, тогда как на востоке страны осадков не прогнозируют.

"Ветер западный. В северных и западных областях он будет от порывистого до сильного, и это замечательно - быстрее разгонит смог", - отмечает Диденко. видео дня

Температура воздуха будет колебаться от +20 до +26 градусов, на юге и востоке будет теплее - от 24 до +28 градусов.

В Киеве во вторник ожидается дождь с грозами. Ветер юго-западный, порывистый, до 12 метров в секунду. Максимальная температура в столице - до +24 градусов.

Прогноз погоды в Киеве на 2 недели / Фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптик Диденко отмечала, что в ближайшие дни изнурительной жары в Украине не будет. Дневная температура будет держаться в пределах +22…+28 градусов, лишь на юге и востоке, а также в Днепропетровской области может быть немного теплее.

Как писал Главред, представитель Укргидрометцентра Иван Семилит прогнозировал изменение погодных условий в Украине. По его словам, после периода сильной жары в Украине ожидается постепенное похолодание. Поэтому жары до +40 градусов в ближайшее время не предвидится

Отметим, что синоптик Наталья Диденко сообщала, что ближайшая волна жары пока возможна в середине следующей недели и только на юге и востоке Украины.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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