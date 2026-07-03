Ливни, град и +8 градусов: когда в Украину придет существенное похолодание

Синоптик добавил, что температура снизится во всех областях Украины.

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Прогноз погоды в Украине на выходные / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода в Украине на выходных

Где может выпасть град

Погода в Украине на выходных, 4 и 5 июля, будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта. Ожидается похолодание, дожди с грозами и порывистый ветер. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, вследствие притока прохладной воздушной массы из северных регионов Европы, в выходные ожидается снижение температурных показателей по всей Украине.

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"Период аномальной жары на некоторое время сменится комфортной прохладой, особенно в ночные часы. На фоне похолодания также усилится ветер, а местами не исключены грозовые ливни различной интенсивности", - подчеркнул он.

Погода в Украине 4 июля

В субботу в западных регионах страны ожидается погода без осадков, только днем в районе Полесья пройдут небольшие дожди, возможна гроза. Температура воздуха в ночное время составит +8…+13 градусов, днем +20…+25 градусов.

В северных областях ночью пройдут грозовые дожди, днем местами возможен небольшой дождь, в Сумской области ожидаются умеренные ливни. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +13...+18 градусов, днем +21...+26 градусов.

В центральной части Украины пройдут грозовые дожди, днем в Днепропетровской области возможен град и шквалы со скоростью 17–22 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне +15…+20 градусов, днем +22…+27 градусов.

В южных областях, а также в Крыму местами пройдут кратковременные грозовые дожди, днем в Крыму и Приазовье возможны сильные ливни, град и шквалы со скоростью 17–22 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +17…+22 градусов, днем +24…+29 градусов.

В восточных областях ночью без значительных осадков, утром и днем пройдут грозовые дожди, местами сильные ливни, град и шквалы со скоростью 17–22 м/с. Температура воздуха ночью составит +17…+22 градуса, днем +27…+32 градуса.

Погода 4 июля / фото: meteoprog

Погода в Украине 5 июля

В воскресенье на территории западных областей ночью существенных осадков не ожидается. Днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны шквалы со скоростью 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит +10...+15 градусов, днем +21...+26 градусов.

В северных областях ночью без значительных осадков, днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +8...+13 градусов, днем +20...+25 градусов.

В центральных регионах Украины ночью без значительных осадков, днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью ожидается на уровне +10...+15 градусов, днем +22...+27 градусов.

В южных областях и на Крымском полуострове ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +13...+18 градусов, днем +23...+28 градусов.

В восточных регионах ночью без значительных осадков, днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +12...+17 градусов, днем +21...+26 градусов.

Погода 5 июля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что погоду в Украине 3 июля будет определять деятельность холодного атмосферного фронта, поэтому практически повсеместно ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Метеоролог Игорь Кибальчич ранее заявлял, что в начале июля жара в Украине временно ослабнет, однако уже после 7 числа страну вновь накроет волна высоких температур из Западной Европы.

Кроме того, 29 июня Киев оказался под ударом мощной непогоды. Город накрыли пыльная буря, шквальный ветер и сильный ливень, из-за чего в отдельных районах начали падать деревья, подтапливаться дороги, а жители сообщали о перебоях с электроснабжением.

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О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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