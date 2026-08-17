Доллар может резко рвануть вверх: эксперт раскрыл сроки и новый курс

Важное:
- Гривна может оказаться под дополнительным давлением
- Риском для гривны считается сочетание сокращения валютной выручки и сезонного роста спроса
Во второй половине августа гривна может оказаться под дополнительным давлением на валютном рынке сразу по нескольким причинам.
Эксперт Андрей Шевчишин выделяет задержку валютных поступлений из-за проблем с портами: эффект от сокращения экспорта проявляется примерно через 2–4 недели.
Одновременно растёт импорт - Украина закупает газ, готовится к отопительному сезону и восполняет запасы после обстрелов. После завершения отпускного сезона может увеличиться и спрос населения на валюту.
Шевчишин рассматривает три варианта развития ситуации:
- Базовый - 70%. Доллар на межбанке - 45–46 грн, наличный - 45,20–46 грн, евро - 50,50–52 грн.
- Оптимистичный - 10%. При улучшении ситуации на Ближнем Востоке, нефти дешевле $80 и восстановлении экспортных маршрутов доллар может удержаться на уровне 44,75–45,25 грн, евро - 52–52,50 грн.
- Негативный - 20%. Если портовые ограничения затянутся, напряжённость сохранится до конца сентября, а нефть подорожает выше $95, доллар способен вырасти до 46–46,50 грн.
Таким образом, основным риском для гривны эксперт считает сочетание сокращения валютной выручки и сезонного роста спроса на иностранную валюту.
Эксперты оценили перспективы курса гривны
Аналитики ICU считают, что недавнее укрепление гривны стало результатом последовательной политики Национального банка. Благодаря валютным интервенциям и регулированию спроса и предложения НБУ пока удерживает ситуацию на рынке под контролем.
Однако в дальнейшем регулятор может сократить объём поддержки валютного рынка. В таком случае курс гривны начнёт колебаться заметнее, а сама национальная валюта может постепенно ослабевать, хотя процесс, по оценке экспертов, останется управляемым.
Курс доллара - новости по теме
Ранее сообщалось о том, когда курс доллара может подскочить до 46 гривен. В Украине ожидается сезонное увеличение спроса на иностранную валюту.
Как сообщал Главред, финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявил, что новое торговое соглашение между США и Евросоюзом накладывает существенные финансовые обязательства на ЕС и имеет негативный характер в отношении европейской валюты.
Напомним, обменять доллары больше не так легко - какие купюры конфискуют безвозвратно. За услугу инкассо банки взимают комиссию, которая обычно составляет 7-10% от суммы транспортируемой иностранной валюты.
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О персоне: Андрей Шевчишин
Андрей Шевчишин - украинский экономист, финансовый аналитик, эксперт фондового рынка и сельскохозяйственных активов, руководитель отдела аналитики в Forex club и Libertex.
Родился в Киеве. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности Экономическая кибернетика. Выпустился в 1995 году.
Шевчишин работал с 2007 по 2012 год в ИГ ТАСК в должности руководителя аналитического департамента.
В 2011 году вошел в состав индексного комитета при Украинской бирже. В обязанности комитета входила оценка и расчет индексов для ценных бумаг и принятие решения по изменению списка бумаг, по которым оценивают индекс.
Начиная с 2012 года в течение трех лет Шевчишин занимал должность менеджера и аналитика в ООО ДТЭК.
Сейчас Шевчишин работает в организации Forex Club в должности руководителя отдела аналитики. Также он руководит аналитическим отделом в Libertex.
Шевчишин публикует свои прогнозы на порталах, посвященных рынку молочной продукции и агропромышленному сектору.
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