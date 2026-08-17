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Доллар может резко рвануть вверх: эксперт раскрыл сроки и новый курс

Алексей Тесля
17 августа 2026, 23:40
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Основным риском для гривны эксперт считает сочетание сокращения валютной выручки и сезонного роста спроса.
Доллар может резко рвануть вверх: эксперт раскрыл сроки и новый курс
Появился новый прогноз на валютном рынке / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, УНИАН

Важное:

  • Гривна может оказаться под дополнительным давлением
  • Риском для гривны считается сочетание сокращения валютной выручки и сезонного роста спроса

Во второй половине августа гривна может оказаться под дополнительным давлением на валютном рынке сразу по нескольким причинам.

Эксперт Андрей Шевчишин выделяет задержку валютных поступлений из-за проблем с портами: эффект от сокращения экспорта проявляется примерно через 2–4 недели.

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Одновременно растёт импорт - Украина закупает газ, готовится к отопительному сезону и восполняет запасы после обстрелов. После завершения отпускного сезона может увеличиться и спрос населения на валюту.

Шевчишин рассматривает три варианта развития ситуации:

  • Базовый - 70%. Доллар на межбанке - 45–46 грн, наличный - 45,20–46 грн, евро - 50,50–52 грн.
  • Оптимистичный - 10%. При улучшении ситуации на Ближнем Востоке, нефти дешевле $80 и восстановлении экспортных маршрутов доллар может удержаться на уровне 44,75–45,25 грн, евро - 52–52,50 грн.
  • Негативный - 20%. Если портовые ограничения затянутся, напряжённость сохранится до конца сентября, а нефть подорожает выше $95, доллар способен вырасти до 46–46,50 грн.

Таким образом, основным риском для гривны эксперт считает сочетание сокращения валютной выручки и сезонного роста спроса на иностранную валюту.

Курс доллара
/ Инфографика: Главред

Эксперты оценили перспективы курса гривны

Аналитики ICU считают, что недавнее укрепление гривны стало результатом последовательной политики Национального банка. Благодаря валютным интервенциям и регулированию спроса и предложения НБУ пока удерживает ситуацию на рынке под контролем.

Однако в дальнейшем регулятор может сократить объём поддержки валютного рынка. В таком случае курс гривны начнёт колебаться заметнее, а сама национальная валюта может постепенно ослабевать, хотя процесс, по оценке экспертов, останется управляемым.

Курс доллара - новости по теме

Ранее сообщалось о том, когда курс доллара может подскочить до 46 гривен. В Украине ожидается сезонное увеличение спроса на иностранную валюту.

Как сообщал Главред, финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявил, что новое торговое соглашение между США и Евросоюзом накладывает существенные финансовые обязательства на ЕС и имеет негативный характер в отношении европейской валюты.

Напомним, обменять доллары больше не так легко - какие купюры конфискуют безвозвратно. За услугу инкассо банки взимают комиссию, которая обычно составляет 7-10% от суммы транспортируемой иностранной валюты.

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О персоне: Андрей Шевчишин

Андрей Шевчишин - украинский экономист, финансовый аналитик, эксперт фондового рынка и сельскохозяйственных активов, руководитель отдела аналитики в Forex club и Libertex.

Родился в Киеве. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности Экономическая кибернетика. Выпустился в 1995 году.

Шевчишин работал с 2007 по 2012 год в ИГ ТАСК в должности руководителя аналитического департамента.

В 2011 году вошел в состав индексного комитета при Украинской бирже. В обязанности комитета входила оценка и расчет индексов для ценных бумаг и принятие решения по изменению списка бумаг, по которым оценивают индекс.

Начиная с 2012 года в течение трех лет Шевчишин занимал должность менеджера и аналитика в ООО ДТЭК.

Сейчас Шевчишин работает в организации Forex Club в должности руководителя отдела аналитики. Также он руководит аналитическим отделом в Libertex.

Шевчишин публикует свои прогнозы на порталах, посвященных рынку молочной продукции и агропромышленному сектору.

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