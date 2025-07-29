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Курс евро может неожиданно упасть: аналитик предупредил о серьезном ударе

Мария Николишин
29 июля 2025, 09:15
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С начала 2025 года евро укрепился против доллара примерно на 13-15%.
Курс евро может неожиданно упасть: аналитик предупредил о серьезном ударе
Что будет с курсом евро / коллаж: Главред, фото: pixabay

Главное из заявления аналитика:

  • Торговая сделка между США и ЕС может негативно повлиять на евро
  • Европейцам придется покупать доллары на рынке, продавая евро
  • Укрепление евро "усиливает удар"

Новое торговое соглашение между США и Евросоюзом позволило избежать эскалации по пошлинам, но оно накладывает существенные финансовые обязательства на ЕС и имеет негативный характер в отношении европейской валюты. Об этом финансовый аналитик Андрей Шевчишин написал в Facebook.

Известно, что США вводят 15% пошлину на большинство европейских товаров (вместо 30% ранее анонсированных), зато ЕС обещает масштабные инвестиции и закупки в США.

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По его словам, хотя 15% - это меньше первоначальной угрозы, для Европы эти условия все равно означают значительные дополнительные расходы.

"К тому же, взятые на себя обязательства - инвестировать в США и покупать американские энергоносители и вооружения - ведут к массированному оттоку капитала из ЕС в доллары. В краткосрочной перспективе факт заключения соглашения несколько успокоил рынки, но детали соглашения не являются благоприятными для европейской валюты в среднесрочном плане", - подчеркнул он.

Шевчишин отметил, что для инвестирования в США в основном нужны доллары, следовательно европейцам придется покупать доллары на рынке, продавая евро.

Он также добавил, что Евросоюз согласился существенно увеличить закупки американских энергоносителей - на астрономическую сумму 750 млрд долларов в последующие годы.

"Расчеты за нефть и газ, как правило, идут в долларах, поэтому опять-таки формируется дополнительный стабильный спрос на доллар со стороны европейских энергетических импортеров на долгие годы вперед", - говорится в заявлении аналитика.

Кроме того, по его мнению, укрепление евро "усиливает удар".

"С начала 2025 года и до июля евро ощутимо укрепился против доллара - примерно на 13-15%. Для европейских экспортеров такое движение курса означает, что их продукция становится дороже для покупателей в долларах, если цены остаются номинированными в евро. И чтобы остаться конкурентными, фирмы из ЕС могут снижать долларовые цены, фактически жертвуя частью выручки в пересчете на евро", - говорит Шевчишин.

Он подчеркивает, что просмотрев глубже имеющиеся данные, кажется, что текущая сделка для евро несет негативный характер, что будет давить на курс евро к доллару.

"И первая реакция рынка на сделку и снижение евро к доллару на торгах в понедельник это подтверждает. А для доллара все выглядит неплохо", - подытожил аналитик.

Курс евро может неожиданно упасть: аналитик предупредил о серьезном ударе
Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сказал, что на этой неделе не стоит ожидать обесценивания доллара или евро.

Также известно, что ситуация на валютном рынке в августе текущего года будет во многом зависеть от нескольких основных факторов. Относительно доллара, то будет наблюдаться определенная курсовая стабильность, а на ситуацию с евро будут влиять мировые торги валют.

Аналитики КИТ Group в своем отчете отметили, что за 6 месяцев и более будет сохраняться риск плавной девальвации гривны. Если иностранная помощь все же сократится, доллар постепенно подорожает до 43,00-45,00 грн или даже выше.

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О персоне: Андрей Шевчишин

Андрей Шевчишин - украинский экономист, финансовый аналитик, эксперт фондового рынка и сельскохозяйственных активов, руководитель отдела аналитики в Forex club и Libertex.

Родился в Киеве. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "Экономическая кибернетика". Выпустился в 1995 году.

Шевчишин работал с 2007 по 2012 год в ИГ ТАСК на должности руководителя аналитического департамента.

В 2011 году вошел в состав индексного комитета при Украинской бирже. В обязанности комитета входила оценка и расчет индексов для ценных бумаг и принятие решения об изменении списка бумаг, по которым оценивают индекс.

Начиная с 2012 года в течение трех лет Шевчишин занимал должность менеджера и аналитика в ООО ДТЭК.

Сейчас Шевчишин работает в организации Forex Club в должности руководителя отдела аналитики. Также он руководит аналитическим отделом в Libertex.

Шевчишин публикует свои прогнозы на порталах, посвященных рынку молочной продукции и агропромышленному сектору.

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