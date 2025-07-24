Что будет с долларом и евро в августе 2025 года: к чему готовиться украинцам

Вы узнаете:
- Что будет с долларом и евро в августе 2025 года
- Какие факторы будут влиять на ситуацию на валютном рынке
Ситуация на валютном рынке в августе текущего года будет во многом зависеть от нескольких основных факторов. Как и раньше, Национальный банк Украины будет оставаться основным игроком на рынке.
Относительно доллара, то будет наблюдаться определенная курсовая стабильность, а на ситуацию с евро будут влиять мировые торги валют. Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой, сообщает 24 канал.
"Можно рассчитывать на определенную курсовую стабильность доллара. В то же время курс евро будет зависеть от мировых торгов пары доллар и евро, а также пары гривна и доллар", - отметил он.
Эксперт описал, какие именно факторы будут влиять на валютный рынок и формировать его в августе 2025 года. Он назвал следующие факторы:
- стратегия Нацбанка на валютном рынке,
- уровень международной поддержки Украины,
- развитие экономики, прежде всего основных отраслей, формирующих ВВП страны,
- развитие экспорта и получение валютной выручки,
- военные факторы.
Какими будут курс доллара и евро в августе
Тарас Лесовой прогнозирует, что в целом курс доллара и евро в августе может выглядеть следующим образом:
- официальный курс доллара будет колебаться в пределах 41,8-42,2 гривны;
- курс евро будет торговаться в диапазоне 48,5-50 гривен.
По словам эксперта, благодаря действиям Национального банка Украины и общей экономической ситуации в стране в нашем государстве можно ожидать, что курс доллара в августе будет в меру стабильным. В то же время курс евро будет труднее спрогнозировать, ведь в этом вопросе возможны нюансы, которые связаны с мировой конъюнктурой стоимости пары доллара и евро. Эксперт отметил, что соотношение этих валют может быть в промежутке 1 евро = от 1,1 до 1,2 доллара.
Курс доллара в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, евро уже превысил 49 грн - в Украине резко взлетел курс валют за сутки. Национальный банк Украины повысил курсы валют на 25 июля.
Также ранее сообщалось, что полиция экстренно обратилась к украинцам - "валютчики" обманывают мошеннической схемой. Аферисты используют схему с "денежной реформой" для выманивания денег у украинцев.
Напомним, обменять доллары больше не так легко - какие купюры конфискуют безвозвратно. За услугу инкассо банки взимают комиссию, которая обычно составляет 7-10% от суммы транспортируемой иностранной валюты.
Читайте также:
- Неожиданная, но приятная поддержка: кто из пенсионеров получит прибавку в августе
- Бензин на украинских АЗС резко подорожает: что произошло
- Пакет школьника 2025: как уже в этом году получить на первоклассника 5000 грн
О персоне: Тарас Лесовой
Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами по курсу валют и изменениям ситуации на рынке.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред