Что будет с долларом и евро в августе 2025 года: к чему готовиться украинцам

Несколько основных факторов будут влиять на ситуацию на валютном рынке в августе 2025 года.

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Что будет с долларом и евро в августе 2025 года/ коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

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Что будет с долларом и евро в августе 2025 года

Какие факторы будут влиять на ситуацию на валютном рынке

Ситуация на валютном рынке в августе текущего года будет во многом зависеть от нескольких основных факторов. Как и раньше, Национальный банк Украины будет оставаться основным игроком на рынке.

Относительно доллара, то будет наблюдаться определенная курсовая стабильность, а на ситуацию с евро будут влиять мировые торги валют. Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой, сообщает 24 канал.

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"Можно рассчитывать на определенную курсовую стабильность доллара. В то же время курс евро будет зависеть от мировых торгов пары доллар и евро, а также пары гривна и доллар", - отметил он.

Эксперт описал, какие именно факторы будут влиять на валютный рынок и формировать его в августе 2025 года. Он назвал следующие факторы:

стратегия Нацбанка на валютном рынке,

уровень международной поддержки Украины,

развитие экономики, прежде всего основных отраслей, формирующих ВВП страны,

развитие экспорта и получение валютной выручки,

военные факторы.

Какими будут курс доллара и евро в августе

Тарас Лесовой прогнозирует, что в целом курс доллара и евро в августе может выглядеть следующим образом:

официальный курс доллара будет колебаться в пределах 41,8-42,2 гривны;

курс евро будет торговаться в диапазоне 48,5-50 гривен.

По словам эксперта, благодаря действиям Национального банка Украины и общей экономической ситуации в стране в нашем государстве можно ожидать, что курс доллара в августе будет в меру стабильным. В то же время курс евро будет труднее спрогнозировать, ведь в этом вопросе возможны нюансы, которые связаны с мировой конъюнктурой стоимости пары доллара и евро. Эксперт отметил, что соотношение этих валют может быть в промежутке 1 евро = от 1,1 до 1,2 доллара.

Как менялся курс доллара США в Украине/ Инфографика: Главред

Курс доллара в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, евро уже превысил 49 грн - в Украине резко взлетел курс валют за сутки. Национальный банк Украины повысил курсы валют на 25 июля.

Также ранее сообщалось, что полиция экстренно обратилась к украинцам - "валютчики" обманывают мошеннической схемой. Аферисты используют схему с "денежной реформой" для выманивания денег у украинцев.

Напомним, обменять доллары больше не так легко - какие купюры конфискуют безвозвратно. За услугу инкассо банки взимают комиссию, которая обычно составляет 7-10% от суммы транспортируемой иностранной валюты.

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О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами по курсу валют и изменениям ситуации на рынке.

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