Полиция экстренно обратилась к украинцам: 'валютчики' обманывают мошеннической схемой

Главное:
- Как не потерять сбережения из-за новой схемы обмана
- Каким обменом аферисты выманивают наличные у украинцев
В Украине снова активизировались мошенники, которые придумывают новые методы обмана граждан. Сейчас аферисты вводят людей в заблуждение, рассказывая о вымышленной "денежной реформе", чтобы завладеть наличными. О новой мошеннической схеме предупреждает Патрульная полиция Киева в своем Telegram-канале.
По словам правоохранителей, злоумышленники приходят к людям домой и заявляют, что якобы в стране происходит обновление банкнот, поэтому нужно "обменять" старые купюры на новые. После этого мошенники просто забирают деньги и исчезают.
"Чаще всего жертвами такого вида мошенничества становятся пожилые люди", - сообщают в полиции.
Полиция напоминает базовые правила, которые помогут избежать неприятностей:
- не впускайте в дом посторонних лиц, особенно тех, кого вы не знаете;
- не принимайте решения самостоятельно - советуйтесь с родственниками или теми, кому доверяете;
- обязательно сообщайте близким о подозрительных визитах незнакомцев.
В случае, если вы стали жертвой подобной аферы, правоохранители призывают немедленно обратиться в полицию.
Курс валют - последние детали
Главред недавно рассказывал, какой будет стоимость валюты 18 июля. Так, украинская валюта ослабла на 6 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.
В то же время руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева назвала 5 факторов, которые ударят по курсу. Согласно прогнозам, в июле он может составить 41,6-42,2 грн.
В свою очередь Тарас Лесовой сказал, нужно ли бежать в обменники с 21 июля. По его словам, скорее всего, доллар будет торговаться в пределах 41,5-42,2 грн, а главный коридор стоимости евро будет в пределах 48,5-49,5 грн.
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Об источнике: Национальная полиция Украины
Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.
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