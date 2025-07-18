Полиция экстренно обратилась к украинцам: 'валютчики' обманывают мошеннической схемой

Аферисты используют схему с "денежной реформой" для выманивания денег у украинцев.

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Мошенники используют новую тактику / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

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Как не потерять сбережения из-за новой схемы обмана

Каким обменом аферисты выманивают наличные у украинцев

В Украине снова активизировались мошенники, которые придумывают новые методы обмана граждан. Сейчас аферисты вводят людей в заблуждение, рассказывая о вымышленной "денежной реформе", чтобы завладеть наличными. О новой мошеннической схеме предупреждает Патрульная полиция Киева в своем Telegram-канале.

По словам правоохранителей, злоумышленники приходят к людям домой и заявляют, что якобы в стране происходит обновление банкнот, поэтому нужно "обменять" старые купюры на новые. После этого мошенники просто забирают деньги и исчезают.

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"Чаще всего жертвами такого вида мошенничества становятся пожилые люди", - сообщают в полиции.

Полиция напоминает базовые правила, которые помогут избежать неприятностей:

не впускайте в дом посторонних лиц, особенно тех, кого вы не знаете;

не принимайте решения самостоятельно - советуйтесь с родственниками или теми, кому доверяете;

обязательно сообщайте близким о подозрительных визитах незнакомцев.

В случае, если вы стали жертвой подобной аферы, правоохранители призывают немедленно обратиться в полицию.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние детали

Главред недавно рассказывал, какой будет стоимость валюты 18 июля. Так, украинская валюта ослабла на 6 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

В то же время руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева назвала 5 факторов, которые ударят по курсу. Согласно прогнозам, в июле он может составить 41,6-42,2 грн.

В свою очередь Тарас Лесовой сказал, нужно ли бежать в обменники с 21 июля. По его словам, скорее всего, доллар будет торговаться в пределах 41,5-42,2 грн, а главный коридор стоимости евро будет в пределах 48,5-49,5 грн.

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Об источнике: Национальная полиция Украины Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

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