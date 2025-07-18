Курс евро будет удивлять: банкир сказал, нужно ли бежать в обменники с 21 июля

Банкир рассказал, как изменится курс валют до 27 июля.

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Курс валют с 21 по 27 июля / коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Каким будет курс валют на следующей неделе

Вырастет ли курс евро до 27 июля

На следующей неделе курс доллара в Украине вряд ли пересечет черту в 42 гривни. Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

По его словам, скорее всего, доллар будет торговаться в пределах 41,5-42,2 грн, а главный коридор стоимости евро будет в пределах 48,5-49,5 грн.

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"Курсовые изменения будут подчинены событиям за пределами Украины. А это ситуация на Ближнем Востоке, напряженные экономические отношения между странами БРИКС и США, между ЕС и США. И не забывайте, что "лимфой" курсообразования в прямом смысле может стать нефть, цены на нее", - подчеркнул он.

Банкир добавил, что сейчас любые стремительные изменения курса евро почти исключены. При этом речь идет не только о росте, но и о снижении курса этой валюты.

"Евро, как и доллар имеют свой "вес" в мире, на них ориентирована экономика ведущих стран. Следовательно, нет оснований считать, что какая-то из них резко пойдет вверх или обвалится", - говорит Лесовой.

Он также посоветовал украинцам не спешить скупать евро.

"Я бы не советовал скупать евро, убегая из гривны или доллара. Ведь сейчас можно сказать, что евро находится на своем "пике", а дальнейший стремительный рост этой валюты относительно доллара маловероятен. Любые поспешные и эмоциональные решения могут негативно повлиять на уровень сбережений граждан. Я убежден, что вскоре разница между курсами доллара и евро уменьшится", - отметил банкир.

Лесовой также рассказал, какими будут курсы доллара и евро с 21 по 27 июля:

коридоры валютных изменений: 41,6-42 грн/долл. и 48,5-49,5 грн/евро (на межбанке) и 41,6-42,2 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в комбанках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1-0,15 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"На следующей неделе курсовые изменения могут быть контроверсионными: доллар будет оставаться на более-менее стабильном уровне, а вот курс евро продолжит "удивлять" и станет своеобразным "возбудителем" к новым сотням сенсационных новостей", - подытожил он.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, в инвесткомпании ICU заявили, что НБУ вряд ли будет позволять гривне укрепляться до уровней по отношению к доллару США, наблюдавшихся в течение весны. Поэтому в ближайшее время курс доллара будет сохраняться на уровне около 41,8 гривен.

Тарас Лесовой говорил, что с 14 по 20 июля доллар будет находиться в ожидаемых пределах, тогда как европейская валюта может удивить украинцев "новыми курсовыми рекордами".

В то же время, кандидат экономических наук Иван Ус заявил, что евро может подорожать до 50 гривен, а украинцам лучше покупать как доллары, так и европейскую валюту.

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О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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