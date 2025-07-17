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Банки изменят проценты по депозитам: что будет до конца 2025 года

Алёна Воронина
17 июля 2025, 16:54
469
Доходность депозитов в украинских банках может упасть.
Деньги, банкоматы
Банки изменят проценты по депозитам/ коллаж: Главред, фото: БЭБ, УНИАН

Вы узнаете:

  • Как банки изменят проценты по депозитам
  • Насколько упадет доходность депозитов в гривне и в валюте

Ставки по депозитам в украинских банках могут снизиться во втором полугодии 2025 года. Доходность гривневых вкладов до конца текущего года в среднем может упасть до 11-12% годовых, а максимальные ставки прогнозируются на уровне 13,5%.

Об этом рассказал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев, пишет OBOZ.UA. Он отметил, что к таким изменениям могут привести стабилизация экономики, снижение инфляции и возможное уменьшение учетной ставки Национального банка Украины.

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Замотаев рассказал, что уже в сентябре этого года НБУ может снизить учетную ставку с 15,5% до 14,5-15%. Вслед за этим могут быть откорректированы и другие монетарные инструменты. В частности, ставки по 3-месячным депозитным сертификатам могут снизиться с 19% до 18,5-18%.

"Такие изменения станут объективным поводом для банков постепенно начать процесс коррекции доходности по гривневым вкладам", - сказал банкир.

По его словам, события могут развиваться по одному из нескольких сценариев. Согласно оптимистическому сценарию с учетом экономического роста и снижения инфляции к концу 2025-го средние ставки по гривневым вкладам могут снизиться на 1,5-2 процентных пункта, до 11-12% годовых. Но одновременно с этим может вырасти конкуренция между банками за вкладчиков, а это в свою очередь приведет к тому, что банки могут начать предлагать бонусные проценты (0,5-1 п.п.). Поэтому в конце декабря максимальные ставки гривневых депозитов могут составить 13,5% годовых.

По мнению Замотаева, наиболее востребованными останутся вклады на 6-9 месяцев и 1 год, и именно по этим вкладам банки будут предлагать самую высокую ставку.

Что касается валютных вкладов, то банкир считает, что особых изменений в спросе на них не ожидается. По его словам, такие вклады используют те граждане, которые диверсифицируют риски, сохраняя свои средства разными способами. Он отметил, что по таким вкладам проценты также будут падать, но медленно. Так, до конца 2025 года средние ставки по депозитам в долларах не превысят 1% годовых, а в евро - 0,8%.

"Валютные депозиты - это не про прибыль. Их доходность покрывает лишь около трети реальной инфляции евро и доллара", - подчеркнул банкир.

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