Шашлык уже не по карману: цены на мясо в Украине растут с космической скоростью

Основными факторами являются стабильный спрос, дефицит живого веса, а также сезонное увеличение закупок во время отпусков.

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Эксперты предупреждают о подорожании мяса в Украине / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко о ценах на мясо:

Стоимость свиного ошейка будет колебаться в пределах 320-350 гривен за кг

Говядина подорожает еще на 5-7%, особенно в августе

Куриные продукты могут подорожать из-за увеличения расходов на корма

В летний период стоимость мяса в Украине имеет тенденцию к росту из-за активного спроса и сезона отпусков. При отсутствии экстренных ситуаций, цены будут повышаться постепенно. В июне мясо подорожало на 20-30%. Специалисты, опрошенные агентством УНИАН, убеждены, что такая динамика сохранится и в дальнейшем.

Максим Гопка, аналитик УКАБ, прогнозирует, что летом 2025 года стоимость мяса будет расти стабильно. Например, цена свиного ошейка будет колебаться в пределах 320-350 гривен за килограмм. В июне эта цифра превышала 330 гривен. Основными факторами роста стоимости является ограниченное предложение живого веса, устойчивый спрос и повышение закупок в период летних отпусков.

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Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Средняя цена говядины в июне составила 336 гривен за килограмм, что на 22% больше, чем в прошлом году. Специалисты прогнозируют дальнейшее подорожание на 5-7%, особенно в августе.

"Особенно в августе, из-за ограниченного предложения и расходов на содержание скота", - добавили в УКАБ.

Также ожидается подорожание курятины: бедер, филе или тушек, в связи с ростом цен на корма. В то же время сеть супермаркетов "ЭКО-маркет" сообщает, что цены на мясо будут оставаться стабильными как минимум до конца осени.

На рынке сейчас наблюдается определенная стабильность. Если не возникнут чрезвычайные ситуации, такие как скачок курса гривны, плохой урожай, энергетический кризис или налоговые изменения, значительного роста цен не предвидится.

Цены на продукты в Украине - что известно

Напомним, Главред ранее рассказывал, сколько в Украине стоят сезонные продукты. В супермаркетах цены на них довольно существенно отличаются.

В свою очередь эксперт Денис Марчук предупредил о подорожании базового продукта на 20%. В июне супермаркеты продавали его в среднем по 43,98 гривны за 600 граммов, а теперь он стоит 44,72 гривны.

Также и Госстат назвал "рекордсменов" по подорожанию. В июне 2025-го потребители вынуждены платить значительно больше за базовые продукты питания по сравнению с июнем 2024 года. Больше всего подорожали овощи и фрукты.

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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