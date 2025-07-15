Цены рванут вверх: эксперт предупредил о подорожании базового продукта на 20%

Сезонное удешевление ряда продуктов не коснется одного из ключевых составляющих рациона украинцев.

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Цены на хлеб растут ежемесячно / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сказал Марчук:

Цены на хлеб в Украине не будут уменьшаться

До конца года хлеб может вырасти в цене на более чем 1/5

В Украине замечают снижение цен на некоторые продукты. Это в первую очередь касается сезонных овощей и фруктов. Однако ожидать подобного удешевления хлеба не стоит, цены на него наоборот - будут расти.

Об этом, как передает УНН, сообщил заместитель председателя Украинского аграрного совета Денис Марчук. По его словам, хлеб ежемесячно демонстрирует динамику роста на 1,5-2%.

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"В конце 25 (года - Главред) будем видеть показатели 24 года, когда цена вырастет в пределах 20-22%", - подчеркнул он.

Заметим, что по состоянию на 15 июля, согласно данным на сайте Минфин, по сравнению с предыдущим месяцем выросла цена только на "Хлеб пшеничный Царь Хлеб нарезка" среди всех представленных продуктов. В июне супермаркеты продавали его в среднем по 43,98 гривны за 600 граммов, а теперь он стоит 44,72 гривны.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что цена на раннюю свеклу только за неделю упала с 12-20 грн/кг до 9-12 грн/кг. Стоимость моркови также уменьшилась. Так, цена упала с 40-50 грн/кг до 16-25 грн/кг.

Ранее также сообщалось, что в столичных супермаркетах можно найти арбузы как и за 19,88 гривен за килограмм, так и за 30,50 гривен. В то время как средняя стоимость арбузов составляет 23,94 гривны.

Накануне стало известно, что в июне 2025 года темпы роста потребительских цен в Украине замедлились до 14,3% в годовом измерении. В то же время продовольственная инфляция, наоборот, существенно ускорилась - до 23,2%.

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О персоне: Денис Марчук Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

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