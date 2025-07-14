Стоимость базовых продуктов впечатляет: цены ощутимо изменились за считанные дни

В Украине переписали цены на овощи и фрукты.

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Цены на овощи и фрукты в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

Овощи борщевого набора дешевеют

Стоимость огурцов, капусты и кабачков выросла

Также ощутимо упали цены на малину

В Украине цены на овощи борщевого набора продолжают неуклонно падать. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

В частности, предложение столовой свеклы продолжает расти, в результате чего она остается товаром, который больше всего продается. Цена на раннюю свеклу только за неделю упала с 12-20 грн/кг до 9-12 грн/кг. Стоимость моркови также уменьшилась. Так, цена упала с 40-50 грн/кг до 16-25 грн/кг.

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В то же время, белокочанная капуста подорожала, потому что предложение продолжает оставаться ограниченным. На сегодня ее стоимость составляет 17-20 грн/кг.

Дешевле, чем на предыдущей неделе, продавался томат. Цена снизилась с 30-60 до 30-50 грн/кг. При этом цены на огурец и кабачок несколько выросли. Их стоимость теперь составляет 23-30 грн/кг и 15-20 грн/кг соответственно.

Как изменились цены на продукты / фото: EastFruit

Цены на фрукты

Стоит добавить, что во фруктово-ягодном сегменте выросли цены на землянику садовую и черешню. Теперь за них просят 100-170 и 150-200 грн/кг. Также подорожали вишня (105-150 грн/кг) и черная смородина (130-160 грн/кг).

В то же время, рост предложения малины на рынке привел к снижению цен. Теперь ягоду можно купить за 160-250 грн/кг, хотя ранее стоимость колебалась в пределах 200-300 грн/кг. По той же причине подешевел арбуз. Цены снизились с 20-32 грн/кг до 16-22 грн/кг.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине наблюдается дальнейшее снижение цен на помидоры. Причиной этого стала массовая уборка урожая в тепличных хозяйствах юга страны, что совпало со стабильным спросом на продукцию.

Также известно, что яблоки и груши нового урожая в Украине подорожают минимум на 10-15% по сравнению с прошлым сезоном. Основная причина - потеря значительной части урожая весной из-за неблагоприятных погодных условий.

В то же время, в Украине стремительно снижаются цены на голубику. Данная тенденция сопровождается ростом предложения продукции на рынке.

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Об источнике: EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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