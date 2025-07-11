Цены стремительно полетели вниз: популярная ягода стала доступнее для украинцев

Коротко:
- В Украине ощутимо подешевела голубика
- Сейчас ее продают по 220-380 грн/кг
- Но стоимость ягоды в 2,6 раза выше, чем в прошлом году
В Украине стремительно снижаются цены на голубику. Данная тенденция сопровождается ростом предложения продукции на рынке. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.
Отмечается, что только с конца прошлой недели голубика в украинских хозяйствах подешевела в среднем на 25%.
Так, сегодня основные продажи данной ягоды садоводы ведут по 220-380 грн/кг, тогда как еще неделей ранее они не согласны были вести отгрузки голубики дешевле чем по 300 грн/кг.
По словам аналитиков, снижение цен в данном сегменте провоцирует сразу ряд факторов.
"Предложение ягоды на рынке по сравнению с прошлой неделей увеличилось, поскольку большинство фермеров начали массовые сборы урожая. Кроме того, давление на цены оказывает присутствие на рынке больших объемов недорогих сезонных фруктов и ягод", - говорится в сообщении.
Стоит добавить, что сегодня цена на голубику в Украине все же в среднем в 2,6 раза выше, чем в аналогичный прошлогодний период. Это связано со снижением урожайности ягоды из-за аномальных погодных условий в период созревания.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, за год продукты питания в Украине подорожали на четверть. Больше всего подорожали куриные яйца и фрукты. Меньше всего - рыба, продукты из рыбы и макаронные изделия.
Также известно, что стоимость ягод для замораживания в этом году бьет рекорды. Закупочные цены на вишню сейчас колеблются в пределах 60-85 грн/кг, а черная смородина оказалась еще дороже - 70-90 грн/кг.
В то же время, цены на картофель, который любят многие украинцы, приятно удивляют покупателей в магазинах, ведь за последний месяц они снизились на все виды этого овоща.
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Об источнике: EastFruit
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