Повторный взлет доллара и евро: установлен новый курс валют на 11 июля

Насколько подорожают доллар и евро по официальному курсу.

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Официальный курс валют на 11 июля / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Насколько вырастет курс доллара 11 июля

Каким будет новый курс евро

После незначительного падения курс самых популярных валют в Украине снова набирает обороты. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, который обновил официальный курс гривны к доллару и евро на 11 июля.

По сравнению с сегодня, 10 июля, когда американская валюта стоит 41,7745 гривны, курс вырастет на 4 копейки и будет составлять уже 41,8232 гривны за 1 доллар.

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Курс доллара / Инфографика: Главред

Зато подорожание европейской валюты более заметно, ведь если 10 июля курс евро составляет 48,8427 гривны, то уже завтра он повысится на 13 копеек - до 48,9750 гривен.

Что касается ситуации на межбанке, то там сегодня заметен рост курса доллара на 6 копеек до 41,85-41,88 гривен за доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием предыдущего дня.

На наличном рынке курс американской и европейской валют упал - доллара до 41,95 гривен, а евро до 49,35 гривен.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине в ближайшее время ожидается существенный рост курса доллара. Согласно прогнозам, в июле он может составить 41,6-42,2 грн.

Ранее кандидат экономических наук Иван Ус заявил, что курс евро в Украине продолжает расти и, вполне вероятно, что в ближайшее время он пересечет черту в 50 гривен.

Накануне стало известно, что курс доллара регулируется режимом управляемой гибкости - равновесие между спросом и предложением. Но курс евро зависит именно от мировых трендов.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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