Доллар и евро резко подешевели после взлета: НБУ установил новый курс

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Какой курс доллара установил НБУ на 10 июля
Сколько будет стоить евро 10 июлявидео дня
Какова ситуация на межбанке и наличном рынке
Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара и евро на четверг, 10 июля. Курс евро опустился ниже психологической отметки в 49 гривен. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
В частности, официальный курс доллара США установлен на уровне 41,77 грн за 1 доллар. Это на 7 копеек меньше по сравнению с предыдущим днем.
Также гривня усилила свои позиции и по отношению к евро. На 10 июля курс евро установлен на уровне 48,84 грн/евро, то есть гривня подорожала на 22 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.
На межбанке курс доллара вырос на 3 копейки - торги завершились на уровне 41,79-41,82 грн/доллар (купля-продажа).
Наличный доллар упал на 10 копеек, средний курс в обменниках составляет 41,95 грн. В то же время курс наличного евро упал до 49,40 грн.
Курс валют в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 9 июля на уровне 41,85 грн, что на 5 копеек больше, чем ранее. Евро также подорожал на 3 копейки - до 49,06 грн.
На этой неделе курс евро в Украине будет зависеть от мировых колебаний пары доллар/евро, тогда как доллар останется стабильным в пределах 41,6-42 грн, заявил банкир Тарас Лесовой. Он пояснил, что повлиять на курс могут таможенные споры между США и ЕС, а также война на Ближнем Востоке
Кроме этого, недавно курс евро в Украине превысил 49 гривен и может достичь 50. Экономист Иван Ус объяснил, что это связано не со слабостью гривни, а с падением доллара на мировых рынках. Он советует пока не покупать евро, потому что в ближайшее время возможно его удешевление.
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Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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