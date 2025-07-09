Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Доллар и евро резко подешевели после взлета: НБУ установил новый курс

Руслана Заклинская
9 июля 2025, 18:36
164
Нацбанк резко снизил курсы доллара и евро после недавнего роста.
Доллар и евро резко подешевели после взлета: НБУ установил новый курс
Доллар и евро стремительно полетели вниз / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой курс доллара установил НБУ на 10 июля

  • Сколько будет стоить евро 10 июля

    видео дня

  • Какова ситуация на межбанке и наличном рынке

Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара и евро на четверг, 10 июля. Курс евро опустился ниже психологической отметки в 49 гривен. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В частности, официальный курс доллара США установлен на уровне 41,77 грн за 1 доллар. Это на 7 копеек меньше по сравнению с предыдущим днем.

Также гривня усилила свои позиции и по отношению к евро. На 10 июля курс евро установлен на уровне 48,84 грн/евро, то есть гривня подорожала на 22 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

На межбанке курс доллара вырос на 3 копейки - торги завершились на уровне 41,79-41,82 грн/доллар (купля-продажа).

Наличный доллар упал на 10 копеек, средний курс в обменниках составляет 41,95 грн. В то же время курс наличного евро упал до 49,40 грн.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Доллар США, курс доллара, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 9 июля на уровне 41,85 грн, что на 5 копеек больше, чем ранее. Евро также подорожал на 3 копейки - до 49,06 грн.

На этой неделе курс евро в Украине будет зависеть от мировых колебаний пары доллар/евро, тогда как доллар останется стабильным в пределах 41,6-42 грн, заявил банкир Тарас Лесовой. Он пояснил, что повлиять на курс могут таможенные споры между США и ЕС, а также война на Ближнем Востоке

Кроме этого, недавно курс евро в Украине превысил 49 гривен и может достичь 50. Экономист Иван Ус объяснил, что это связано не со слабостью гривни, а с падением доллара на мировых рынках. Он советует пока не покупать евро, потому что в ближайшее время возможно его удешевление.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

курс валют курс гривны обмен валют курс доллара курс евро курс НБУ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Когда Россия сможет запускать по Украине 1000 дронов: появился тревожный прогноз

Когда Россия сможет запускать по Украине 1000 дронов: появился тревожный прогноз

20:48Война
Грядет новая пенсионная реформа: чего ждать миллионам украинцев

Грядет новая пенсионная реформа: чего ждать миллионам украинцев

20:43Экономика
РФ собрала 50-тысячное войско: эксперт раскрыл, есть ли угроза захвата Сум

РФ собрала 50-тысячное войско: эксперт раскрыл, есть ли угроза захвата Сум

20:39Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Раскрыт секрет названия Харьков: что оно означает и кто на самом деле основал город

Раскрыт секрет названия Харьков: что оно означает и кто на самом деле основал город

Гороскоп на завтра 10 июля: Девам - удивительная вещь, Стрельцам - приглашение

Гороскоп на завтра 10 июля: Девам - удивительная вещь, Стрельцам - приглашение

Море маминого обаяния: Максим Галкин показал, как сильно изменилась 11-летняя Лиза

Море маминого обаяния: Максим Галкин показал, как сильно изменилась 11-летняя Лиза

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с молодоженами за 29 секунд

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с молодоженами за 29 секунд

РФ может пойти в наступление еще в трех областях Украины: тревожный прогноз

РФ может пойти в наступление еще в трех областях Украины: тревожный прогноз

Последние новости

20:54

Как спят знаки зодиака: раскрыты уникальные привычки

20:48

Когда Россия сможет запускать по Украине 1000 дронов: появился тревожный прогноз

20:43

Грядет новая пенсионная реформа: чего ждать миллионам украинцев

20:39

РФ собрала 50-тысячное войско: эксперт раскрыл, есть ли угроза захвата СумВидео

20:29

Обладаете ли вы лидерскими качествами: простой тест по форме бровей

Наступление РФ в сентябре развернется с новой силой: Свитан – об угрозах захвата Сум и ДнепраНаступление РФ в сентябре развернется с новой силой: Свитан – об угрозах захвата Сум и Днепра
19:53

Археологи открыли город возрастом 3500 лет: чем находка в Андах удивила ученых

19:38

Что будет с долларом: украинцам рассказали, стоит ли покупать валюту

19:35

Что кладут в гроб и как поминают умерших: обычаи и традиции похорон в УкраинеВидео

19:33

"План провалился": Россия собрала рекордное войско и пошла ва-банк на фронте

Реклама
19:11

Настоящий магнит для нищеты и несчастий: что нужно немедленно выбросить из дома

19:10

Путин шантажирует Трампа?мнение

19:05

"Жить сегодня и сейчас": фотографы Костя и Влада Либеровы впервые станут родителями

19:00

Планета может пополниться новым океаном: ученые раскрыли, где он может появиться

18:51

Сейчас таких нет: как раньше называли месяцы и почему год начинался не с январяВидео

18:36

Доллар и евро резко подешевели после взлета: НБУ установил новый курс

18:19

Сестра Жанны Фриске потеряла дочь: что произошло

18:19

Цены на популярные продукты взлетели на 25%: что больше всего подорожало

18:18

Шутка, которая прижилась: какое настоящее название лежачего полицейскогоВидео

18:03

"Разбомбить Москву к черту": появилась первая реакция Кремля на угрозы Трампа

17:41

Без армии на работу никак: в Раде готовят ограничения для тысяч украинцев

Реклама
17:31

"Я точно би": Тина Кароль удивила дерзким признанием

17:15

Пенсионный фонд теперь платит соцпособия: что будет с выплатами в июле

17:11

Папа Римский сделал новое предложение Зеленскому по войне - что он сказалВидео

17:10

Секрет долголетия: есть ли у вас черта характера, которая продлевает жизнь

16:44

Град и смерч: на Львовщине бушевала стихия – местных предупредили об опасности

16:41

"Там у россиян есть несколько баз": эксперт сказал, где РФ может открыть новый фронтВидео

16:29

Влажные салфетки уничтожают автомобиль: что ими нельзя протирать

16:15

В Украине планируют "объединить" университеты и армию - что изменится для студентов

15:43

Тот самый квас: рецепт бочкового "быстрого" кваса

15:39

Их можно услышать каждый день: популярные слова, которых нет в украинском языкеВидео

15:36

Долларовый выбор: во что инвестирует глава НБУ, когда речь идет о собственных средствах? актуально

15:23

Штраф, конфискация и тюрьма: в Украине будут наказывать водителей за популярную ошибку

14:54

Почему 10 июля нельзя ссориться: какой церковный праздник в этот день

14:44

Понравится даже тем, кто не любит кабачок: интересный рецепт рулета с ветчинойВидео

14:37

Были бездомными: Катерина Тышкевич рассказала об особенной покупке

14:35

Загадка на логику: кто из трех людей преступник - надо угадать за 15 секунд

14:20

Муж - известный украинский актер: Анна Кошмал раскрыла правду об отношениях

14:15

Дипломатия на $22 млн: ВОЗ сохраняет связи с путинским режимом, несмотря на войну и критику Запада

14:14

Перевод часов осенью: появилось актуальное уточнение

14:13

У РФ мало времени: экономист спрогнозировал, сколько еще враг сможет воевать

Реклама
14:08

"Будем трястись от холода": синоптик предупреждает о резком снижении температуры

13:47

Известковый налет исчезнет мгновенно, если натереть кран продуктом из холодильника

13:25

"Его песни слышали миллионы": Зеленский отреагировал на смерть легендарного артиста

13:21

Количество "Шахедов" будет неэффективным: Ермак заявил о роли дронов-перехватчиков

13:07

В Киеве задержали китайских шпионов: СБУ сообщила, что они искали

12:56

Бабушкина классика: проверенный рецепт кабачковой икры, как в детстве

12:52

Средства дипломатии исчерпаны: Мерц вышел с важным заявлением по войне в Украине

12:30

Гороскоп Таро на завтра 10 июля: Овнам - усиленно просить, Тельцам - определяться

12:21

Тронулись на Z-пропаганде: Бейонсе затюкали любители "русского мира"

12:00

Путин хочет в 2025 году додавить Украину, иначе экономика РФ не выдержит - Липсиц

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруОльга СумскаяВиталий КозловскийФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять