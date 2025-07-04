Тотальное обесценивание или бешеный скачок: что будет с курсом евро с 7 июля

Банкир рассказал, как будет меняться курс валют с 7 по 13 июля.

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Курс валют на следующую неделю / коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Вы узнаете:

Что будет с курсом валют на следующей неделе

Стоит ли ожидать скачка курса евро

Курс евро в Украине на следующей неделе будет зависеть от торгов пары доллар/евро. Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

По его словам, курс доллара регулируется режимом управляемой гибкости - равновесие между спросом и предложением. Но курс евро зависит именно от мировых трендов.

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"В последнее время просчитать поведение евро крайне трудно: среди главных для этого преград есть до сих пор неразрешенные искусственные споры между США и ЕС. Поэтому сохраняется нервное напряжение в состоянии ведущих инвестиционных групп, которые пока не готовы возвращаться к доллару, тем самым подвергая собственное состояние опасности обесценивания", - сказал он.

По его мнению, в случае таможенной "провокации" США ответ ЕС может быть еще более болезненным, что, по крайней мере на некоторое время, способно увеличить "воронку" в стоимости валют.

"Кроме того, война на Ближнем Востоке изрядно может повлиять на инфляцию в США и ЕС, ведь это может спровоцировать рост цен на нефть и газ. Однако, что стоит отметить, ни доллару, ни евро не грозит тотальное обесценивание: эти валюты остаются мировыми, на них держится львиная доля мировой экономики", - отметил банкир.

Лесовой считает, что на следующей неделе стоимость доллара останется в пределах майско-июньских коридоров: официальный курс вряд ли пересечет отметку в 42 гривны за доллар.

Он также рассказал, какими будут основные показатели валютного рынка с 7 по 13 июля:

коридоры валютных изменений: 41,6-42 грн/долл. и 46,5-49 грн/евро (на межбанке) и 41,6-42 грн/долл. и 46,5-49 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"На следующей неделе все текущие изменения курса доллара будут минимальными и неугрожающими. Зато курс евро будет зависеть от стоимости этой валюты в соотношении к доллару на мировых рынках", - подытожил банкир.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева сказала, что в Украине ожидается существенный рост курса доллара. Согласно прогнозам, в июле он может составить 41,6-42,2 грн.

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус банка Сергей Мамедов заявил, что курс евро в Украине в течение июля будет удерживаться в диапазоне 46,5-50 грн.

В то же время, член правления, директор Департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько считает, что гривна имеет потенциал к дальнейшему укреплению при условии сохранения низкого спроса на наличную валюту.

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О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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