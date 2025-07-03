В Украине почти вдвое вырастет средняя зарплата: в правительстве озвучили сроки

Что сообщили в Минэкономики:
- В Украине повысилась средняя зарплата
- К 2028 году средняя зарплата украинцев составит почти 40 тысяч гривен
Средняя зарплата в Украине в первом квартале 2025 года выросла аж на 24,1%. Об этом говорится в отчете Минэкономики "Мониторинг основных событий в экономике Украины - 2025".
Сообщается, что теперь средний заработок украинцев составляет 23460 гривен, а к 2028 году он вырастет почти вдвое - до 39758 гривен в месяц.
В ведомстве отмечают, что в 2025 году наблюдается ранее невиданный рост заработных плат на фоне дефицита кадров и жесткой конкуренции на рынке труда.
Согласно прогнозу Кабинета Министров, динамика увеличения заработных плат будет держаться еще минимум 3 года. Правительственный план предусматривает, что средняя зарплата в течение этих лет будет расти следующим образом:
- 2025 год - 24 389 грн;
- 2026 год - 30 240 грн;
- 2027 год - 35 268 грн;
- 2028 год - 39 758 грн.
Повышение зарплат в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что в следующем году в Украине должна вырасти минимальная заработная плата. Уже с 1 января 2026 года ее размер будет составлять 8 688 гривен.
Накануне из письма Минфина "О подготовке предложений к Бюджетной декларации на 2026-2028 годы" стало известно, что в Украине существенно повысят минимальные и максимальные пенсии и заработные платы.
Напомним, Министерство финансов опубликовало данные о том, что в 2025 году оплата труда украинских чиновников продолжает расти и существенно превышает средний уровень заработной платы по стране.
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Об источнике: Министерство экономики Украины
Министерство экономики Украины - бывшее министерство Украины, центральный орган исполнительной власти Украины. 9 декабря 2010 года реорганизовано в Министерство экономического развития и торговли Украины. С 20 мая 2021 министром экономики Украины назначен Любченко Алексей Николаевич, пишет Википедия.
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