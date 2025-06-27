Зеленский поручил увеличить выплаты военным: когда и кому поднимут зарплаты

Повышение выплат затронет не только военнослужащих.

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Украинские военные будут получать большие выплаты / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 10 отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс"

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Зеленский поручил сделать финансирование нацбезопасности и обороны приоритетом

Военным, полиции и силовикам должны повысить денежное обеспечение

Президент Украины Владимир Зеленский поручил повысить выплаты украинским военнослужащим. Глава государства подписал соответствующий указ, который опубликован на сайте президента.

Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно приоритетов бюджета на 2026-2028 годы. Главный акцент в нем именно на финансирование нацбезопасности и обороны.

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Текст документа предусматривает то, что в 2026-2028 годах правительство должно обеспечить повышение денежного обеспечения военных, полиции и силовиков, а также гарантировать выплаты в случае гибели или смерти из-за ранения во время войны.

После того, как Зеленский поставил подпись на указе, правительство обязуется каждый месяц отчитываться перед СНБО о финансировании сил обороны и реализации соответствующих оборонных программ.

Выплаты военным в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что военнослужащие Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины в возрасте до 24 лет смогут получить миллион гривен за службу.

Напомним, Главред писал, что Министерство финансов Украины заверило, что все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме уже более трех лет полномасштабной войны.

Накануне стало известно, что Кабинет министров принял решение о выплате дополнительного финансового вознаграждения украинским военным в размере 70 тысяч гривен.

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Что известно о СНБО? Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ или СНБОУ) - координационный орган по вопросам национальной безопасности и обороны при Президенте Украины. В соответствии со статьей 107 Конституции Украины СНБОУ координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решение СНБОУ вводятся в действие указами Президента Украины. Компетенция и функции СНБОУ определяются законом, пишет Википедия.

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