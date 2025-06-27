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Погода диктует свои условия: почему популярная ягода резко подешевела и какая цена сейчас

Руслан Иваненко
27 июня 2025, 17:06
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Производители уменьшили цены на черешню из-за дождей, снизивших качество и сокративших срок годности ягоды.
черешня, фрукты, деньги
Фермеры пытаются быстро распродать урожай / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

О главном:

  • Производители снижают цены из-за быстрой порчи ягод
  • Спрос падает, а предложение растет
  • Аналитики прогнозируют дальнейшее удешевление

Оптовые цены на черешню в Украине продолжают снижаться. Как сообщают аналитики проекта EastFruit, производители вынуждены идти на такой шаг из-за стремительного ухудшения качества ягод, вызванного неблагоприятными погодными условиями.

На прошлой неделе цены держались в пределах 140-200 грн/кг , однако на этой неделе в южных и центральных регионах страны они упали до 115-160 грн/кг. Таким образом, черешня подешевела в среднем на 18%.

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Операторы рынка фиксируют значительное количество некондиционной продукции. По их словам, объемные осадки серьезно повлияли на товарные характеристики ягоды, а срок ее реализации стал короче.

"Большинство производителей приняли решение снизить отпускные цены на эти ягоды, чтобы ускорить темпы сбыта в этом сегменте", - говорится в сообщении.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты - новости Украины

Как сообщал Главред, в июле в Украине ожидается снижение цен на овощи - подешевеют помидоры, огурцы, молодой картофель и лук. Экономист Олег Пендзин пояснил, что обычно удешевление происходит в июне, однако в этом году сезон затянулся из-за погоды.

Также снизились цены на молочные продукты, несмотря на общий рост цен на продукты. По данным Минфина, по состоянию на 26 июня творог подешевел с 93,66 до 92,53 грн, кефир - с 62,32 до 58,49 грн, а сметана - с 54,16 до 52,99 грн за упаковку.

Кроме того, цены на картофель нового урожая 2025 года в Украине постепенно снижаются. Основной причиной падения стоимости является увеличение объемов урожая.

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Черешня ягоды цены на продукты новости Украины
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