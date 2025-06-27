Погода диктует свои условия: почему популярная ягода резко подешевела и какая цена сейчас

О главном:
- Производители снижают цены из-за быстрой порчи ягод
- Спрос падает, а предложение растет
- Аналитики прогнозируют дальнейшее удешевление
Оптовые цены на черешню в Украине продолжают снижаться. Как сообщают аналитики проекта EastFruit, производители вынуждены идти на такой шаг из-за стремительного ухудшения качества ягод, вызванного неблагоприятными погодными условиями.
На прошлой неделе цены держались в пределах 140-200 грн/кг , однако на этой неделе в южных и центральных регионах страны они упали до 115-160 грн/кг. Таким образом, черешня подешевела в среднем на 18%.
Операторы рынка фиксируют значительное количество некондиционной продукции. По их словам, объемные осадки серьезно повлияли на товарные характеристики ягоды, а срок ее реализации стал короче.
"Большинство производителей приняли решение снизить отпускные цены на эти ягоды, чтобы ускорить темпы сбыта в этом сегменте", - говорится в сообщении.
Цены на продукты - новости Украины
Как сообщал Главред, в июле в Украине ожидается снижение цен на овощи - подешевеют помидоры, огурцы, молодой картофель и лук. Экономист Олег Пендзин пояснил, что обычно удешевление происходит в июне, однако в этом году сезон затянулся из-за погоды.
Также снизились цены на молочные продукты, несмотря на общий рост цен на продукты. По данным Минфина, по состоянию на 26 июня творог подешевел с 93,66 до 92,53 грн, кефир - с 62,32 до 58,49 грн, а сметана - с 54,16 до 52,99 грн за упаковку.
Кроме того, цены на картофель нового урожая 2025 года в Украине постепенно снижаются. Основной причиной падения стоимости является увеличение объемов урожая.
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