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Цены растут, как на дрожжах: какие базисные продукты подскочили более чем на 20%

Даяна Швец
26 июня 2025, 01:40
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Весенние заморозки в мае 2025 года негативно повлияли на стоимость нового урожая овощей и фруктов.
Цены растут, как на дрожжах: какие базисные продукты подскочили более чем на 20%
Что больше всего подорожало в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Коротко:

  • Продовольственная инфляция в Украине существенно выросла с середины 2024 года и остается высокой
  • В мае 2025 года оптовые цены производителей продукции выросли на 28,9%, а внутренние цены выросли на 30,8%

В середине прошлого года в Украине резко ускорился рост цен на продукты, и сейчас уровень продовольственной инфляции остается высоким. Об этом свидетельствуют свежие данные Госстата.

Так, в мае 2025 года производители промышленных товаров подняли цены в среднем на 28,9% по сравнению с маем 2024-го. Если учитывать только поставки в пределах страны, рост составил 30,8%, а при экспорте 15,1%.

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Особенно заметно подорожание в пищевой промышленности, где стоимость продукции выросла на 21,9%. В Украине цены поднялись на 20,2%, тогда как для внешних рынков, на 28,3%.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Среди лидеров роста оказались мясные изделия (+21,4%), причем на внутреннем рынке +22,5%. Молочная продукция подорожала на 19,2%, хлеб и мучные изделия на 17,7%, напитки на 9,8%, сахар на 8,6%.

Эксперты отмечают, что оптовые цены с определенной задержкой сказываются и на розничных, в магазинах потребители ощущают это через несколько месяцев.

Кроме того, весенние заморозки негативно повлияли на первый урожай овощей и фруктов, что также повлекло дополнительный рост цен.

За год (май 2024 - май 2025) средняя стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков выросла на 22,1%. Больше всего подорожали яйца почти на 86%, овощи и подсолнечное масло на 35,4%, фрукты на 33,5%, сливочное масло на 28,5%.

Цены на продукты в Украине - что известно

Напомним, ранее Главред советовал, какие продукты в Украине теперь выгоднее покупать. Если взять, например, фруктово-ягодный сегмент, то там подорожали абрикос и черная смородина.

Уже в следующем месяце, в июле 2025 года, не исключен рост розничных цен на основные виды мяса. По этому поводу рассказывалось, какие виды мяса "ударят" по кошельку украинцев.

Также наблюдается ежемесячный рост цен на хлебобулочные изделия. также ожидается дальнейший рост цен на хлеб на 1-2% в июле 2025 года.

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Государственная служба статистики Украины

Госстат Украины - национальный орган статистики Украины, центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется министром Кабинета Министров Украины.

Обеспечивает проведение в жизнь государственной политики в области статистики, создание и надлежащее функционирование общегосударственной системы экономико-статистической информации на территории Украины, пишет Википедия.

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