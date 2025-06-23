Цены взлетят уже в июле - какие виды мяса 'ударят' по кошельку украинцев

В июле 2025 года возможен рост розничных цен на основные виды мяса.

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Цены на мясо взлетят в июле / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Ключевые тезисы Копытец:

В июле возможно подорожание говядины, свинины и курятины

Стоимость мяса может подскочить на 3,0%

Причиной подорожания является рост производственных затрат из-за войны

В июле 2025 года возможен рост розничных цен на основные виды мяса. Говядина, свинина и курятина может подорожать на 3,0%. Об этом в комментарии Главреду сообщила ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Наталья Копытец.

По ее словам, на формирование ценовой ситуации на внутреннем рынке мяса влияет ряд факторов. Значительную роль играют изменения в производственных затратах.

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"А именно: потеря поголовья и производств из-за полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины, подорожание кормов, ветеринарных препаратов, электроэнергии, средств биобезопасности", - пояснила эксперт.

Все эти расходы закладываются в себестоимость продукции и, соответственно, влияют на конечную цену для потребителя. Копытец также отметила, что не менее важными являются факторы спроса и предложения, а также покупательная способность населения.

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Напомним, сезон фруктов и ягод в разгаре, но цены на вишни, сливы, абрикосы, персики, нектарины и черешни остаются высокими. Как пояснил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, из-за весенних заморозков, которые уничтожили до 40% косточковых культур, удешевления не ожидается.

Также до конца 2025 года в Украине хлеб подорожает еще на 20%, продолжая ежемесячный рост цен на 1,5-2%. Основные причины - последствия войны, нехватка работников, рост затрат на автоматизацию, инфляция, подорожание логистики и нестабильная урожайность зерновых.

Как сообщал Главред, в Украине дешевеют овощи нового урожая. В частности, молодой картофель подешевел до 10-20 грн/кг, капуста - до 10-20 грн/кг. Снизились цены на кабачки, брокколи, пекинскую и цветную капусту, зелень.

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Кто такая Наталья Копытец Наталья Григорьевна Копытец - кандидат экономических наук и ведущий научный сотрудник отдела ценообразования, аграрного рынка и международной интеграции в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики". Имеет научные публикации по анализу ценовых тенденций на рынке мяса (в частности, свинины). Эксперт по экономическому влиянию военной агрессии и затрат на производство в животноводстве.

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