Цены взлетят уже в июле - какие виды мяса 'ударят' по кошельку украинцев

Ключевые тезисы Копытец:
- В июле возможно подорожание говядины, свинины и курятины
- Стоимость мяса может подскочить на 3,0%
- Причиной подорожания является рост производственных затрат из-за войны
В июле 2025 года возможен рост розничных цен на основные виды мяса. Говядина, свинина и курятина может подорожать на 3,0%. Об этом в комментарии Главреду сообщила ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Наталья Копытец.
По ее словам, на формирование ценовой ситуации на внутреннем рынке мяса влияет ряд факторов. Значительную роль играют изменения в производственных затратах.
"А именно: потеря поголовья и производств из-за полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины, подорожание кормов, ветеринарных препаратов, электроэнергии, средств биобезопасности", - пояснила эксперт.
Все эти расходы закладываются в себестоимость продукции и, соответственно, влияют на конечную цену для потребителя. Копытец также отметила, что не менее важными являются факторы спроса и предложения, а также покупательная способность населения.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, сезон фруктов и ягод в разгаре, но цены на вишни, сливы, абрикосы, персики, нектарины и черешни остаются высокими. Как пояснил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, из-за весенних заморозков, которые уничтожили до 40% косточковых культур, удешевления не ожидается.
Также до конца 2025 года в Украине хлеб подорожает еще на 20%, продолжая ежемесячный рост цен на 1,5-2%. Основные причины - последствия войны, нехватка работников, рост затрат на автоматизацию, инфляция, подорожание логистики и нестабильная урожайность зерновых.
Как сообщал Главред, в Украине дешевеют овощи нового урожая. В частности, молодой картофель подешевел до 10-20 грн/кг, капуста - до 10-20 грн/кг. Снизились цены на кабачки, брокколи, пекинскую и цветную капусту, зелень.
Читайте также:
- Какую пенсию платят после 35 лет стажа со средней зарплатой: цифра впечатляет
- Стоит ли ждать крутого пике: банкир сказал, что будет с долларом до конца июня
- Денежная помощь украинцам: кто может получить 4 000 гривен дополнительно
Кто такая Наталья Копытец
Наталья Григорьевна Копытец - кандидат экономических наук и ведущий научный сотрудник отдела ценообразования, аграрного рынка и международной интеграции в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики". Имеет научные публикации по анализу ценовых тенденций на рынке мяса (в частности, свинины). Эксперт по экономическому влиянию военной агрессии и затрат на производство в животноводстве.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред