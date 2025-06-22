Цена взлетит еще на 20%: важный для каждого украинца продукт резко подорожает

С 2024 года хлебобулочные изделия дорожают на 1,5-2%.

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Один из основных продуктов будет дорожать / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Ключевые тезисы Марчука:

До конца года хлеб подорожает на 20%

Каждый месяц цена растет на 1,5-2% ежемесячно

Главная причина подорожания - это война и ее последствия

До конца 2025 года в Украине ожидается очередное подорожание хлеба - ориентировочно еще на 20%. Такой рост продолжит уже имеющуюся тенденцию ежемесячного повышения цен в пределах 1,5-2%. Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире Мы-Украина.

"Ситуация по хлебу такова, что у нас 2024 год характеризовался ростом более чем на 20%. Тенденция 2025 года, она продолжает, в принципе, переходить из года в год, где цена тоже на хлеб растет в пределах 20%, каждый месяц добавляя по 1,5-2% к цене, которая на сегодняшний день сформировалась", - пояснил он. видео дня

Основными причинами подорожания Марчук называет последствия войны, которая привела к существенному сокращению количества работников в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Отсутствие достаточной рабочей силы заставляет предприятия внедрять автоматизированные технологии, что требует значительных инвестиций и повышает себестоимость продукции.

Кроме того, важную роль играет общая продовольственная инфляция, которая охватывает не только готовые продукты, но и сырье, энергоносители и логистические услуги. По словам Марчука, рост цен на топливо прямо влияет на стоимость доставки, что закладывается в конечную цену хлеба.

"Цена логистики сегодня, когда происходят колебания на топливо, оно тоже закладывает основу ценообразования", - отметил он.

Марчук отметил, что еще одним весомым фактором является урожайность зерновых культур, в частности пшеницы, которая формирует примерно 25% от себестоимости хлебобулочных изделий. Нестабильные погодные условия, увеличенные расходы на средства производства и сложная экономическая ситуация в целом влияют на уровень урожая, что сказывается на цене муки и, соответственно, на цене хлеба.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты - новости Украины

Напомним, в Украине снизились цены на черешню из-за ухудшения ее качества. Основную часть ягод на рынке составляет продукция среднего и низкого сорта.

Также на рынке "Шувар" во Львове появились первые арбузы - цена 35 грн/кг. Существенного снижения цен на арбузы не ожидается - они останутся высокими, как и в прошлом году.

Как сообщал Главред, цены на вишни, сливы, абрикосы и другие косточковые фрукты остаются высокими из-за весенних заморозков, которые уничтожили до 40% урожая. Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отметил, что пострадали не только украинские сады, но и урожаи в Турции.

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Кто такой Денис Марчук? Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

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