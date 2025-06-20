Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

"В одностороннем порядке": ПриватБанк блокирует счета украинцев

Сергей Кущ
20 июня 2025, 19:35
380
Клиент рассказал, что уехал из страны и не может получить свои деньги.
'В одностороннем порядке': ПриватБанк блокирует счета украинцев
ПриватБанк блокирует счета украинцев / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Счет мужчины был заблокирован, когда тот выехал за границу
  • Банк не отвечает на запросы клиента

Клиент ПриватБанка пожаловался, что банк заблокировал его счета в одностороннем порядке.

На портале Минфин он рассказал, что уехал из страны и не может получить свои деньги.

видео дня

Банк украл деньги, зная, что я уехал из Украины, просто заблокировали счет в одностороннем порядке. Когда я прошу их рассказать, какая именно доверенность нужна, чтобы я мог получить свои деньги через доверенное лицо, они отвечают, что ничего не знают, и это мои проблемы", - рассказал недовольный клиент.

Отзыв ПриватБанк
Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот

Как ранее сообщал Главред, украинцы все больше переходят на пользование наличными - стало известно, какова причина. Украинцы из-за рисков войны часто пользуются наличными и не спешат переходить на безналичные расчеты.

Также ранее сообщалось, что один из банков начисляет кэшбек за зарплаты. Чтобы подключить начисление кэшбека достаточно иметь счет юридического лица в monobank, а заявку можно подать онлайн.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Приватбанк
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Вся Украина наша": Путин отличился новой порцией циничных заявлений и угроз

"Вся Украина наша": Путин отличился новой порцией циничных заявлений и угроз

19:49Мир
Украину атакует похолодание: где температура воздуха опустится до +2 градусов

Украину атакует похолодание: где температура воздуха опустится до +2 градусов

19:30Синоптик
Украину раскалит до +30: синоптик назвала дату резкого потепления

Украину раскалит до +30: синоптик назвала дату резкого потепления

18:52Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Зачем на кроссовках петля сзади - большинство пользуется ею неправильно

Зачем на кроссовках петля сзади - большинство пользуется ею неправильно

Пришли на Землю не случайно: ТОП-3 знака, которые имеют уникальную миссию

Пришли на Землю не случайно: ТОП-3 знака, которые имеют уникальную миссию

Трамп и Путин заключили сделку, Украину "разменяли": появился мрачный прогноз

Трамп и Путин заключили сделку, Украину "разменяли": появился мрачный прогноз

Нашли виновных: стало известно, кто изувечил украинку Ковальчук в Дубае

Нашли виновных: стало известно, кто изувечил украинку Ковальчук в Дубае

Китайский гороскоп на завтра 21 июня: Козлам - угроза, Свиньям - конфликт

Китайский гороскоп на завтра 21 июня: Козлам - угроза, Свиньям - конфликт

Последние новости

20:32

"Трамп еще и нагадил нам": Жданов объяснил последние решения президента США

19:49

"Вся Украина наша": Путин отличился новой порцией циничных заявлений и угрозВидео

19:41

Почему во время похорон закрывают зеркала: правда, о которой мало кто знает

19:35

"В одностороннем порядке": ПриватБанк блокирует счета украинцев

19:30

Украину атакует похолодание: где температура воздуха опустится до +2 градусов

Сделка Трампа и Путина состоялась, произошел размен Ирана на Украину – ЖдановСделка Трампа и Путина состоялась, произошел размен Ирана на Украину – Жданов
19:00

Почему нельзя убирать в доме 21 июня: строгие приметы и запреты в этот день

18:52

Украину раскалит до +30: синоптик назвала дату резкого потепления

18:51

"Максимум 10 дней протяну": Виктор Розовый рассказал о здоровье после ранения

18:29

В Укрзализныце ввели новые изменения на летний сезон: что стоит знать украинцам

Реклама
18:26

Все рыдают, но счастливы: трогательные кадры разговоров бойцов с родными после пленаФотоВидео

18:25

Вкусный и полезный десерт на сковороде из лаваша: готовится всего 5 минут

17:43

Что сделать, чтобы летом не натирала обувь: лайфхак на миллион

17:41

У Путина прямо отвергли перемирие - Украина отреагировала на заявление Кремля

17:25

"Воевать будут все": Константин Грубич отреагировал на поступок своего сына

17:19

Оккупанты Путина рвутся на важное направление: в ВСУ раскрыли их планы

17:13

Томаты во время созревания никогда не потрескаются: что нужно сделать утром

16:50

Оккупанты захватывают руины: Жданов предупредил об опасном плане врага

16:45

Когда закончится война в Украине: боец Азова назвал два условия

16:44

Уже не деликатес: цены на популярную ягоду резко обвалились и удивили

16:25

Доллар резко рванул вверх, евро установил новый рекорд: курс валют на 23 июня

Реклама
16:22

Гениально просто: рецепт шоколадного бисквита на сковородке за 15 минут

16:22

Кабачок, куриное филе и ужин на столе - бомбический рецептВидео

16:10

Поймают удачу за хвост: кому из знаков зодиака невероятно повезет 21 июня

16:05

У Путина отказываются от прекращения огня и грозят "продолжать наступление"

15:46

Почему птицы поют по утрам: новое открытие удивило даже ученых

15:24

Помидоры и перец дадут больший урожай: каким средством их нужно опрыскивать

15:23

Российские офицеры массово бегут с передовой: ГУР нашло их "безопасное укрытие"

15:20

Противодействовать невозможно: эксперт рассказал о смертоносной тактике ударов РФ

15:13

Предательница Лорак отказалась развлекать оккупантов: "Для чего гражданство"

15:05

Зачем акулам ноздри, если они не имеют легких: раскрыта неожиданная правда

14:41

"Наконец они дома": Зеленский о новом обмене пленными между Украиной и РФФото

14:35

Украинцев предупредили: будут ли этой зимой отключения света и дефицит газа

14:23

"Сделать уже ничего нельзя": тревожный прогноз массированных ударов дронов РФ

14:21

Правила выплаты пенсий изменились: какое новое требование ждет украинцев

14:04

Можно ли женщинам ходить в храм в штанах и без платка: неожиданный вердикт

13:44

Вера Брежнева впервые за много лет поменяла прическу - как она выглядит

13:41

Почему колорадский жук так называется: история появления таких насекомых в УкраинеВидео

13:38

Земля за зерно и почти 20 лет строительства: как выглядит дача Ющенко

13:29

ВПЛ получат ряд выплат: какая помощь будет доступна в июле

13:16

Эффективность под 100%: в США одобрили инъекцию для профилактики ВИЧ

Реклама
12:41

Гороскоп Таро на июль 2025: Ракам - конфликт, Львам - новый путь, Девам - деньгиВидео

12:32

2 простейших способа, как подвязать помидоры: займут считанные минуты, а результат удивитВидео

12:30

Угроза нового вторжения: боец "Калина" о единственном варианте завершения войныВидео

12:29

Ценовой сюрприз: популярный в Украине продукт внезапно подорожал

11:34

Штрафы за посылки по почте: кому из украинцев придется заплатить 40 000 гривен

11:33

Представители НАБУ в конкурсе на главу БЭБ являются участниками громких скандалов – СМИ

11:30

Китайский гороскоп на завтра 21 июня: Козлам - угроза, Свиньям - конфликт

11:26

Ученые просто обомлели: древнее захоронение открыло невероятную тайну

11:07

Рои дронов полетят на Украину: в ЦПД предупредили украинцев

11:04

Убил товарища и ел две недели: в ГУР опубликовали доказательства каннибализма в ВС РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять