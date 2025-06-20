'В одностороннем порядке': ПриватБанк блокирует счета украинцев

Вы узнаете:
- Счет мужчины был заблокирован, когда тот выехал за границу
- Банк не отвечает на запросы клиента
Клиент ПриватБанка пожаловался, что банк заблокировал его счета в одностороннем порядке.
На портале Минфин он рассказал, что уехал из страны и не может получить свои деньги.
Банк украл деньги, зная, что я уехал из Украины, просто заблокировали счет в одностороннем порядке. Когда я прошу их рассказать, какая именно доверенность нужна, чтобы я мог получить свои деньги через доверенное лицо, они отвечают, что ничего не знают, и это мои проблемы", - рассказал недовольный клиент.
Как ранее сообщал Главред, украинцы все больше переходят на пользование наличными - стало известно, какова причина. Украинцы из-за рисков войны часто пользуются наличными и не спешат переходить на безналичные расчеты.
Также ранее сообщалось, что один из банков начисляет кэшбек за зарплаты. Чтобы подключить начисление кэшбека достаточно иметь счет юридического лица в monobank, а заявку можно подать онлайн.
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