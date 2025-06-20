'В одностороннем порядке': ПриватБанк блокирует счета украинцев

Клиент рассказал, что уехал из страны и не может получить свои деньги.

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ПриватБанк блокирует счета украинцев / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Вы узнаете:

Счет мужчины был заблокирован, когда тот выехал за границу

Банк не отвечает на запросы клиента

Клиент ПриватБанка пожаловался, что банк заблокировал его счета в одностороннем порядке.

На портале Минфин он рассказал, что уехал из страны и не может получить свои деньги.

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Банк украл деньги, зная, что я уехал из Украины, просто заблокировали счет в одностороннем порядке. Когда я прошу их рассказать, какая именно доверенность нужна, чтобы я мог получить свои деньги через доверенное лицо, они отвечают, что ничего не знают, и это мои проблемы", - рассказал недовольный клиент.

Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот

Как ранее сообщал Главред, украинцы все больше переходят на пользование наличными - стало известно, какова причина. Украинцы из-за рисков войны часто пользуются наличными и не спешат переходить на безналичные расчеты.

Также ранее сообщалось, что один из банков начисляет кэшбек за зарплаты. Чтобы подключить начисление кэшбека достаточно иметь счет юридического лица в monobank, а заявку можно подать онлайн.

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