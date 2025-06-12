Украинцы все больше переходят на пользование наличными: какая причина

Украинцы из-за рисков войны часто пользуются наличными и не спешат переходить на безналичные расчеты.

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Украинцы все больше переходят на пользование наличными/ коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему популярность наличных денег не спадает

В какой форме лучше держать свои деньги, в том числе сбережения, во время войны

Несмотря на то, что в Украине растет объем безналичных расчетов, украинцы не спешат окончательно прощаться с наличными, особенно когда речь идет о валюте.

Из-за рисков, которые влечет за собой продолжающаяся в Украине война, многие украинцы все больше начали пользоваться наличными. Об этом пишут журналисты портала "Минфин".

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Отмечается, что бумажные деньги снова стали важной частью жизни украинцев в условиях войны, угроз кибератак, блэкаутов и рисков блокировки банковских транзакций или расчетов. Поэтому сейчас все больше украинцев используют наличные для повседневных нужд и для долгосрочного хранения сбережений.

"Хотя безналичные технологии неустанно развиваются, украинцы еще долго не отпустят наличные. Их роль меняется - они уже не являются главной формой ежедневных платежей, но остаются важным элементом финансовой безопасности в условиях нестабильности. И этот баланс еще долго будет определять наши финансовые привычки", - пишут журналисты "Минфина".

У крупнейшего оператора украинского рынка обмена валют КИТ Group подтверждают, что спрос на наличные растет.

"В текущей реальности хотя бы оперативный запас наличных денег стал важным инструментом личной финансовой безопасности. Ее главные преимущества - мобильность, защита от технологических сбоев в банках или кибератак на их системы, защита от форс-мажоров, в частности отключений электроэнергии, перебоев со связью. Наличные остаются актуальными как в ежедневном быту, так и для реагирования на жизненные вызовы - срочные расходы или экстренные ситуации", - отметили в компании.

Согласно оценкам Национального банка Украины, украинцы в течение 2022-2024 годов увеличили объем наличных валютных сбережений на 38 миллиардов долларов. Только в январе 2025 года банки завезли в Украину 1,769 миллиардов долларов, что является почти рекордным показателем за год, отмечают журналисты издания.

Финансовый аналитик ICU Михаил Демкив объясняет, что война заставила украинцев снова оценить важность наличных денег.

"Полномасштабное вторжение России, ее атаки на инфраструктуру, в частности хакерские, ставят под угрозу полный отказ от наличных в пользу более удобных безналичных расчетов. Жизнь нас научила, что определенный объем денег стоит держать в бумажной форме на случай катаклизмов", - сказал аналитик.

В то же время член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин советует украинцам иметь под рукой резервную сумму, которой может хватить на 2-3 месяца жизни. При этом такую сумму, по его словам, нужно держать в очень ликвидных инструментах - наличных или на счетах. 60-70% стоит держать в гривне, а остальное можно перевести в доллары и/или евро.

Как менялся курс доллара США в Украине/ Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Украине резко упала покупка наличных долларов и евро - стало известно, что теперь скупают украинцы. Чистый спрос на безналичную валюту среди украинцев снизился до минимального за 6 недель уровня.

Также ранее экономист спрогнозировал курс гривны до конца 2025 года. Ситуация будет зависеть от нескольких важных факторов.

Напомним, ранее Главред рассказывал, как не "прогореть" на валютных курсах, когда вы покупаете доллары или евро. Для получения прибыли от обмена валют необходимо внимательно анализировать рынок и вовремя принимать решения.

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