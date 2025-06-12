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Цена подскочила на 17,6%: какие важные продукты резко подорожали в Украине

Алёна Воронина
12 июня 2025, 13:24
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Уровень инфляции в Украине в мае этого года ускорился и достиг 15,9% в годовом измерении. Такая цифра является максимумом с апреля 2023 года.
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Какие важные продукты резко подорожали в Украине/ коллаж: Главред

Кратко:

  • В Украине в мае 2025 года уровень инфляции ускорился, достигнув 15,9% в годовом измерении
  • В мае больше всего подорожали фрукты (на 17,6%) и мясо
  • В то же время подешевели яйца (на 8,7%), масло и молоко

В Украине за май 2025 года больше всего подорожали фрукты (на 17,6%) и мясо, тогда как яйца подешевели на 8,7%. Также было зафиксировано незначительное удешевление масла и молока.

В мае уровень инфляции в нашем государстве ускорился, достигнув 15,9% в годовом измерении - это максимум с апреля 2023 года. Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

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Согласно данным Госстата, потребительские цены в нашем государстве в мае выросли на 1,3% по сравнению с апрелем, когда этот показатель составлял 0,7%.

Годовая инфляция ускорилась до 15,9%, это является самым высоким показателем с апреля 2023 года (тогда было 17,9%).

Продукты питания и безалкогольные напитки на потребительском рынке в прошлом месяце подорожали на 2,8%. Лидерами среди тех продуктов, которые выросли в цене, стали фрукты - они подорожали на 17,6%.

Также значительно выросли в цене (от 0,7% до 8,3%) свинина, мясо птицы, говядина, безалкогольные напитки, рыба и продукты из рыбы, хлеб, сало, овощи, сахар и макаронные изделия.

В то же время подешевели следующие продукты:

  • яйца уменьшились в цене на 8,7%.
  • масло, молоко и рис - на 0,5-0,8%.
Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине/ Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, один из самых полезных украинских продуктов вырастет в цене из-за сильного дефицита. Уже в 2025 году из-за аномальной погоды ожидается дефицит меда.

Также ранее сообщалось, что в Украине рекордно взлетят цены на базовый продукт - плюс 20% до конца года. Эксперт сказал, подорвет ли бюджет украинской семьи подорожание.

Напомним, экономист объяснил, подорожают ли продукты в Украине - рост цен будет зависеть от 3 факторов. На формирование стоимости продуктов будут влиять несколько важных факторов.

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Государственная служба статистики Украины

Госстат Украины - национальный орган статистики Украины, центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется Министром Кабинета Министров Украины.

Обеспечивает проведение в жизнь государственной политики в области статистики, создания и надлежащего функционирования общегосударственной системы экономико-статистической информации на территории Украины, пишет Википедия.

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