Цена подскочила на 17,6%: какие важные продукты резко подорожали в Украине

Кратко:
- В Украине в мае 2025 года уровень инфляции ускорился, достигнув 15,9% в годовом измерении
- В мае больше всего подорожали фрукты (на 17,6%) и мясо
- В то же время подешевели яйца (на 8,7%), масло и молоко
В Украине за май 2025 года больше всего подорожали фрукты (на 17,6%) и мясо, тогда как яйца подешевели на 8,7%. Также было зафиксировано незначительное удешевление масла и молока.
В мае уровень инфляции в нашем государстве ускорился, достигнув 15,9% в годовом измерении - это максимум с апреля 2023 года. Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.
Согласно данным Госстата, потребительские цены в нашем государстве в мае выросли на 1,3% по сравнению с апрелем, когда этот показатель составлял 0,7%.
Годовая инфляция ускорилась до 15,9%, это является самым высоким показателем с апреля 2023 года (тогда было 17,9%).
Продукты питания и безалкогольные напитки на потребительском рынке в прошлом месяце подорожали на 2,8%. Лидерами среди тех продуктов, которые выросли в цене, стали фрукты - они подорожали на 17,6%.
Также значительно выросли в цене (от 0,7% до 8,3%) свинина, мясо птицы, говядина, безалкогольные напитки, рыба и продукты из рыбы, хлеб, сало, овощи, сахар и макаронные изделия.
В то же время подешевели следующие продукты:
- яйца уменьшились в цене на 8,7%.
- масло, молоко и рис - на 0,5-0,8%.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, один из самых полезных украинских продуктов вырастет в цене из-за сильного дефицита. Уже в 2025 году из-за аномальной погоды ожидается дефицит меда.
Также ранее сообщалось, что в Украине рекордно взлетят цены на базовый продукт - плюс 20% до конца года. Эксперт сказал, подорвет ли бюджет украинской семьи подорожание.
Напомним, экономист объяснил, подорожают ли продукты в Украине - рост цен будет зависеть от 3 факторов. На формирование стоимости продуктов будут влиять несколько важных факторов.
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Государственная служба статистики Украины
Госстат Украины - национальный орган статистики Украины, центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется Министром Кабинета Министров Украины.
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