Один из самых полезных украинских продуктов вырастет в цене из-за сильного дефицита

Уже в 2025 году из-за аномальной погоды ожидается дефицит меда.

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В 2025 году ожидается дефицит меда / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что известно:

В 2025 году может возникнуть дефицит меда

Ожидается сбор лишь трети меда по сравнению с прошлым годом

Критическая ситуация с медом также в Европе и США

В 2025 году мед может стать настоящим дефицитом. Только в Украине ожидается, что удастся собрать лишь треть меда по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил основатель "Пасека 21" Сергей Шаронин, сообщает Kurkul.com.

Такие прогнозы не только касаются Украины, но и Европы и США. Все из-за поздних и сильных заморозков, дождей с градом и отравления пчел. Непогода повлияла на цветение растений в период первого медосбора.

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"Меда мало. В Черкасской области, например, сначала все побили заморозки, потом низкие температуры не давали выделять нектар, а когда потеплело и зацвела акация - дожди за несколько дней смыли весь нектар", - рассказал пчеловод.

Ожидается, что и вторая волна сбора будет посредственной из-за засухи. Шаронин утверждает, что в США и Европе ситуация еще хуже.

"Можно уверенно сказать: в Европе, особенно Восточной, первый медосбор почти не состоялся. Урожая нет. То есть, у основных потребителей меда со своим производством меда плохо. Это уже факт. Поэтому этот дефицит меда, казалось бы, должен был бы положительно повлиять на рост как цены, так и объемов импорта", - добавил он.

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в мае средний индекс цен на молочную продукцию вырос на 0,8% до 153,5 пункта, что на 21,5% больше, чем год назад. Рост обусловлен устойчивым спросом и ограничениями производства, сообщает ФАО.

Также в Украине стремительно растут цены на рыбу. По данным Минфина, скумбрия подорожала с 197 до 219 грн/кг, сельдь - с 199 до 213 грн/кг. Без изменений осталась только цена на карпа.

Напомним, цены на продукты в Украине будут зависеть от урожайности, стоимости топлива и состояния энергосистемы, рассказал экономист Андрей Новак. По его словам, ситуация с каждым товаром будет индивидуальной: одни продукты будут дорожать, другие - дешеветь или останутся без изменений.

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