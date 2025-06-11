Подорожают ли продукты в Украине: рост цен будет зависеть от 3 факторов - Новак

На формирование стоимости продуктов будут влиять несколько важных факторов.

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Подорожают ли продукты в Украине/ коллаж: Главред

Вы узнаете:

Подорожают ли продукты в Украине

Что будет влиять на формирование цены на продукты

То, подорожают или подешевеют определенные продукты в Украине, будет зависеть от ряда факторов. Об этом рассказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак во время чата на Главреде.

По его словам, есть три фактора, которые будут влиять на формирование цены:

Во-первых, цена на продукты будет зависеть от урожайности, то есть от объективного производства того или иного товара - и отечественного, и завезенного из других стран.

Во-вторых, цены на продукты будут зависеть от цен на топливо, потому что доставка - это часть себестоимости продукции.

В-третьих, на цены будет влиять наличие проблем в энергосистеме, потому что от этого зависит работа производственных и торговых предприятий.

В то же время он отметил, что с каждым отдельным продуктом ситуация будет индивидуальной: в то время, как определенные продукты подорожают, другие могут подешеветь или не измениться в цене.

"То есть есть много факторов, которые могут менять цену каждого отдельного продукта. Может быть так, что один продукт будет дорожать высокими темпами, другой - дешеветь, а цена на третий не будет меняться. То есть по каждому продукту будет своя индивидуальная ситуация", - сказал Новак.

Смотрите видео, в котором экономист Андрей Новак рассказал, сколько сможет воевать Россия, что будет с ценами на продукты, коммуналкой и курсом гривны в Украине:

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, цены на подсолнечник резко упали, заводы останавливаются - стало известно, подешевеет ли масло в Украине. В течение сезона 2024/25 фермеры сдерживали продажи, что вынуждало заводы покупать сырье дорого и работать в убыток.

Также ранее сообщалось, что цены взлетели на 21% - популярные молочные продукты бьют все рекорды. Стоимость молочной продукции растет из-за стабильного спроса и ограниченного предложения.

Напомним, цена уменьшилась на десятки гривен - в Украине переписали цены на базовый овощ. В супермаркетах ощутимо уменьшились цены на популярный сезонный овощ.

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Кто такой Андрей Новак Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук. В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума Украинского Мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины. В 2011 году был избран проректором Европейского университета. 29 апреля 2012 на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

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