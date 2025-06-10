Цена уменьшилась на десятки гривен: в Украине переписали цены на базовый овощ

В супермаркетах ощутимо уменьшились цены на популярный сезонный овощ.

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Насколько изменились цены на картофель / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

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В Украине подешевел молодой картофель

Цены на обычный и розовый картофель в супермаркетах выросли

Цены на молодой картофель в Украине в начале сезона изрядно поразили покупателей, ведь популярный овощ продавали почти по 100 гривен за килограмм. Однако уже в июне ситуация изменилась.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфин. По состоянию на 10 июня в украинских супермаркетах килограмм молодого картофеля в среднем стоит 58 гривен, хотя еще месяц назад цена составляла 89,15 гривны.

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Изменились цены и на другие сорта картофеля, однако в противоположную сторону. Например, розовый картофель теперь в среднем стоит 43,42 гривны, в то время как в мае украинцы платили за него 41,04 гривны.

Обычный картофель также поднялся в стоимости и теперь за килограмм в супермаркетах средняя цена - 36,97 гривны, когда месяц назад она была на уровне 34,75 гривен.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в период с 30 мая по 6 июня в Украине наблюдалось ощутимое колебание цен на овощи и фрукты. Больше всего подорожали черешня, редис, сладкий перец и ранний картофель, а больше всего упали цены на кабачки, брокколи, капусту и зелень.

Накануне стало известно, что в мае средний индекс цен на молочную продукцию достиг 153,5 пункта, что на 0,8% выше, чем в апреле, и на 21,5% больше, чем в мае 2024 года.

Ранее сообщалось, что в начале июня в Украине зафиксировано заметное снижение цен на семена подсолнечника. Стоимость снизилась до 24 500-25 500 грн за тонну.

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Что за ведомство Минфин? Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".

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