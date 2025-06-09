Доллар внезапно взлетел после минимума за 1,5 месяца: каким будет курс с 10 июня

Вы узнаете:
- Каким будет курс доллара 10 июня
- Какой курс евро установил НБУ
- Что происходит на межбанке и наличном рынке
Национальный банк Украины повысил курс доллара на вторник, 10 июня, после трех дней снижения подряд. В то же время подорожал и евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Согласно обновленному курсу, стоимость одного доллара США установлена на уровне 41,4919 грн, что на 9 копеек выше, чем днем ранее. Таким образом, доллар отошел от минимума за последние полтора месяца.
Курс евро также вырос и составляет 47,3713 грн/евро. Новый курс европейской валюты повысили на 9,87 копейки, по сравнению с предыдущим днем.
На межбанковском рынке курс доллара тоже продемонстрировал рост - он поднялся на 15 копеек и колеблется в пределах 41,54-41,57 грн/доллар (купля-продажа). В то же время на наличном рынке доллар подешевел на 5 копеек, опустившись до 41,60 грн.
Курс валют - последние новости
Как сообщал Главред, в понедельник, 9 июня 2025 года, наличный курс доллара и евро в украинских банках снизился. Доллар в среднем покупали по 41,10 грн, продавали по 41,70 грн.
Директор департамента финансовых рынков Глобус Банка Тарас Лесовой заявил, что ситуация на валютном рынке остается спокойной, а колебания курсов не представляют серьезной угрозы.
В то же время аналитики KIT Group прогнозируют возможный рост курса доллара до 41,80-42,50 грн в течение 2-4 месяцев. Основные риски - рост импорта, инфляция и возможные проблемы с внешним финансированием.
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Что такое Национальный банк Украины?
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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