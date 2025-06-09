Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Доллар внезапно взлетел после минимума за 1,5 месяца: каким будет курс с 10 июня

Руслана Заклинская
9 июня 2025, 16:59
38
Американская валюта подорожала после снижения в течение трех дней подряд.
Доллар внезапно взлетел после минимума за 1,5 месяца: каким будет курс с 10 июня
Доллар и евро дорожают / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 10 июня
  • Какой курс евро установил НБУ
  • Что происходит на межбанке и наличном рынке

Национальный банк Украины повысил курс доллара на вторник, 10 июня, после трех дней снижения подряд. В то же время подорожал и евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Согласно обновленному курсу, стоимость одного доллара США установлена на уровне 41,4919 грн, что на 9 копеек выше, чем днем ранее. Таким образом, доллар отошел от минимума за последние полтора месяца.

видео дня

Курс евро также вырос и составляет 47,3713 грн/евро. Новый курс европейской валюты повысили на 9,87 копейки, по сравнению с предыдущим днем.

На межбанковском рынке курс доллара тоже продемонстрировал рост - он поднялся на 15 копеек и колеблется в пределах 41,54-41,57 грн/доллар (купля-продажа). В то же время на наличном рынке доллар подешевел на 5 копеек, опустившись до 41,60 грн.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, в понедельник, 9 июня 2025 года, наличный курс доллара и евро в украинских банках снизился. Доллар в среднем покупали по 41,10 грн, продавали по 41,70 грн.

Директор департамента финансовых рынков Глобус Банка Тарас Лесовой заявил, что ситуация на валютном рынке остается спокойной, а колебания курсов не представляют серьезной угрозы.

В то же время аналитики KIT Group прогнозируют возможный рост курса доллара до 41,80-42,50 грн в течение 2-4 месяцев. Основные риски - рост импорта, инфляция и возможные проблемы с внешним финансированием.

Другие новости:

Что такое Национальный банк Украины?

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

валюта курс валют курс гривны обмен валют курс доллара курс евро курс НБУ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Плачут, обнимаются и радуются: трогательные кадры возвращения защитников из плена

Плачут, обнимаются и радуются: трогательные кадры возвращения защитников из плена

17:30Украина
3 признака указывают, что экономика РФ терпит крах: Новак назвал сроки и условия ее падения

3 признака указывают, что экономика РФ терпит крах: Новак назвал сроки и условия ее падения

17:01Мир
Драка в Белом доме и импичмент: Маск начал войну против Трампа, чего ждать Украине

Драка в Белом доме и импичмент: Маск начал войну против Трампа, чего ждать Украине

16:51Политика
Реклама

Популярное

Ещё
"Такого не было даже после войны": целый город вышел на протест из-за действий РФ

"Такого не было даже после войны": целый город вышел на протест из-за действий РФ

Гороскоп на завтра 10 июня: Девам - крупный спор, Водолеям - интересная поездка

Гороскоп на завтра 10 июня: Девам - крупный спор, Водолеям - интересная поездка

Карта Deep State онлайн за 9 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 июня (обновляется)

Истребители РФ теперь на мушке: ГУР придумали, как остановить атаки на города Украины

Истребители РФ теперь на мушке: ГУР придумали, как остановить атаки на города Украины

Последние новости

17:37

"У него побочка": что происходит с больным путинистом Киркоровым

17:35

Барсук Марина Анатольевна досье

17:30

Плачут, обнимаются и радуются: трогательные кадры возвращения защитников из пленаФотоВидео

17:29

Начинается новая жизнь - 4 знакам зодиака лето принесет магические изменения

17:28

Европейский чиновник попал под российский обстрел в Украине - детали

Способность России "воевать вечно" ограничивается 2025-2026 годами – экономист НовакСпособность России "воевать вечно" ограничивается 2025-2026 годами – экономист Новак
17:01

3 признака указывают, что экономика РФ терпит крах: Новак назвал сроки и условия ее паденияВидео

16:59

Доллар внезапно взлетел после минимума за 1,5 месяца: каким будет курс с 10 июня

16:57

РФ в 5 раз увеличила темпы производства "Шахедов" – СМИ

16:53

Историк раскрыл первое название Львова и его возраст

Реклама
16:51

Драка в Белом доме и импичмент: Маск начал войну против Трампа, чего ждать Украине

16:47

"Об этом не много говорили": посол Израиля о передаче Украине ЗРК Patriot

16:46

Враг приближается: в ОВА объяснили, может ли враг ударить FPV-дронами по Сумам

16:21

"Я невероятно горжусь": Мурат Налчаджиоглу показал дочь, которую трудно узнать

15:56

Цены взлетели на 21%: популярные молочные продукты бьют все рекорды

15:50

Украинцы собирают ударные дроны в частных домах рядом с линией фронта - El Pais

15:49

"Су-35 даже не знал, что его атакуют": новые детали о том, как F-16 сбил мегасамолет Путина

15:43

"Мама, я дома": щемящие кадры звонка домой освобожденного из плена украинцаФото

15:43

"Не в состоянии одолеть Украину": Орбан неожиданно "наехал" на Россию

15:25

Не на украинском и не на русском: на каком языке говорили во времена Киевской Руси

15:14

"Это невозможно": Орбан оскандалился заявлением о вступлении Украины в ЕС и НАТО

Реклама
14:54

Украина и Россия провели новый масштабный обмен пленными - кого удалось вернутьФото

14:51

Patriot отработал на 100%: полковник ВСУ раскрыл детали отражения удара РФ

14:45

Цены на подсолнечник упали, заводы останавливаются: подешевеет ли масло в Украине

14:35

Где 3 отличия между самолетами: на поиск разгадки дается всего 21 секунда

14:15

Сколько дней нужно праздновать Зеленые святки: священник ответилВидео

14:10

Зачем на автомобилях сзади клеят знак рыбки: секрет раскрыт

13:52

Трагедия для ВПК России: СМИ озвучили возможные масштабы удара по Чебоксарам

13:51

Леся Никитюк эмоционально обратилась к жениху-военному: "Хочу, чтобы он уже был нормальным"

13:47

Ракеты ВСУ взорвали ОТРК Искандер вместе с комдивом и офицерами РФ – журналист

13:45

Китайский гороскоп на завтра 10 июня: Собакам - обиды, Свиньям - стресс

13:40

Почему 10 июня нельзя жаловаться на судьбу: какой праздник и что нельзя делать

13:09

Сколько будет стоить электроэнергия с 1 сентября - украинцам назвали тариф

13:03

Настя Каменских показала редкое фото своей 69-летней мамы и поразила ее видом

12:56

РФ запустила около 500 дронов и ракеты: какие последствия массированного удара по Украине

12:53

Под ударом оперативный аэродром: в ВСУ раскрыли цели ракетных атак РФ

12:37

Новой Мисс Вселенная Украина-2025 стала 25-летняя ровенчанка – кто она

12:31

У ЕС и США есть козыри: Новак рассказал, какие санкционные удары могут добить РФ

12:18

Лос-Анджелес - в огне, город охвачен протестами: что происходит в СШАВидео

12:12

Доллар и евро стремительно полетели вниз: в Украине выставили новый курс валют

12:10

Грозовые дожди накроют несколько областей: где будут сильные осадки

Реклама
11:46

Звезда шоу "Топ-модель по-украински" совершила каминг-аут

11:37

Дрон автономно выбирает цели для удара: в ГУР раскрыли детали о новом БпЛА РФ

11:24

Следил за ПВО в Киеве: СБУ задержала корректировщика российских обстрелов

11:13

Популярные овощи и фрукты дорожают - в Украине зафиксировано резкое изменение цен

11:04

С Трампом произошел конфуз на трапе самолета: ранее он высмеивал за это БайденаВидео

10:59

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 июня (обновляется)

10:53

Сумщина под угрозой: Андрющенко сообщил о масштабной переброске сил РФ

10:40

Две цели одной бомбой: МиГ-29 ВСУ взорвал позицию пехоты и склад БК россиянВидео

10:28

Поражены самолеты МиГ-31 и Су-30/34: ВСУ нанесли удар по аэродрому Саваслейка

10:16

"Путин может пойти на риск": чем обернется для Украины конфликт Трампа и Маска

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваНастя КаменськихМаксим ГалкинВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять