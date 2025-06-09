Цены на подсолнечник упали, заводы останавливаются: подешевеет ли масло в Украине

В течение сезона 2024/25 фермеры сдерживали продажи, что заставляло заводы покупать сырье дорого и работать в убыток.

https://glavred.info/economics/ceny-na-podsolnechnik-upali-zavody-ostanavlivayutsya-podesheveet-li-maslo-v-ukraine-10671887.html Ссылка скопирована

В Украине обвалились цены на подсолнечник / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

Цены на семена подсолнечника упали до 24 500-25 500 грн/т

Посевы подсолнечника сократились до 4,93 млн га

Экспортные цены на украинское подсолнечное масло - 1 090-1 100 $/т

В начале июня в Украине зафиксировано заметное снижение цен на семена подсолнечника. Стоимость снизилась до 24 500-25 500 грн за тонну (или 520-540 долларов США за тонну без НДС) с доставкой на завод при стандартной масличности 50%. Об этом свидетельствуют данные GrainTrade.

В течение сезона 2024/25 украинские фермеры сдерживали продажи, рассчитывая на дальнейший рост цен. Это заставляло маслозаводы закупать сырье по высоким ценам, что негативно влияло на рентабельность переработки. Во многих случаях переработка становилась убыточной.

видео дня

При этом цены на подсолнечное масло оставались стабильными из-за избытка предложения на мировом рынке. Такая ситуация сложилась на фоне рекордного урожая сои в Южной Америке, что увеличило глобальные запасы растительных масел и давило на рынки.

В итоге, первыми остановились малые предприятия, а впоследствии - и крупные маслоэкстракционные заводы, которые не готовы были работать себе в убыток. Это привело к резкому сокращению количества активных переработчиков и, как следствие, очередному снижению цен на семена подсолнечника.

Посевная кампания и изменение структуры культур

По состоянию на 5 июня 2025 года посевы подсолнечника в Украине охватывают 4,93 млн гектаров. Это меньше, чем в прошлом году (5,19 млн га), несмотря на ожидания экспертов по расширению площадей из-за высокой рентабельности культуры.

Такое сокращение вызывает вопросы, ведь погодные условия в мае-июне были благоприятными, что создавало хорошие условия для сева. Эксперты обращают внимание на рост площадей под соей, вероятно, из-за ожидания лучшей рыночной конъюнктуры или более низкие риски потерь.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Экспорт и мировой рынок

Экспортные цены на украинское подсолнечное масло на данный момент составляют 1 090-1 100 $/т с доставкой в порты Черного моря. Европейский спрос сохраняется на уровне 1 140-1 160 $/т на условиях DAP (доставка в Грецию или Македонию). Цены на другие растительные масла (пальмовое, соевое) за последнюю неделю практически не изменились.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в период с 30 мая по 6 июня в Украине наблюдалось заметное колебание цен на овощи и фрукты. По данным EastFruit, больше всего подорожали черешня, редис, сладкий перец и ранний картофель, тогда как ощутимее всего упали цены на кабачки, брокколи, капусту и зелень.

Также в мае 2025 года мировые цены на сахар снизились. Средний индекс цен упал на 2,6% из-за сокращения спроса, что вызвано глобальной экономической неопределенностью.

В то же время в Украине ожидается рост цен на ржаной хлеб до рекордных 40-50 гривен за буханку. Об этом предупредил директор Союза "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский. Причина - дефицит ржи.

Читайте также:

Что такое GrainTrade? Электронная зерновая биржа GrainTrade объединяет всех участников рынка зерна: производителей, трейдеров, элеваторы, экспедиторов и терминалы, которые открыто декларируют цены на закупочные и реализационные цены.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред