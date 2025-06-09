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Цены на подсолнечник упали, заводы останавливаются: подешевеет ли масло в Украине

Руслана Заклинская
9 июня 2025, 14:45
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В течение сезона 2024/25 фермеры сдерживали продажи, что заставляло заводы покупать сырье дорого и работать в убыток.
Цены на подсолнечник упали, заводы останавливаются: подешевеет ли масло в Украине
В Украине обвалились цены на подсолнечник / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

  • Цены на семена подсолнечника упали до 24 500-25 500 грн/т
  • Посевы подсолнечника сократились до 4,93 млн га
  • Экспортные цены на украинское подсолнечное масло - 1 090-1 100 $/т

В начале июня в Украине зафиксировано заметное снижение цен на семена подсолнечника. Стоимость снизилась до 24 500-25 500 грн за тонну (или 520-540 долларов США за тонну без НДС) с доставкой на завод при стандартной масличности 50%. Об этом свидетельствуют данные GrainTrade.

В течение сезона 2024/25 украинские фермеры сдерживали продажи, рассчитывая на дальнейший рост цен. Это заставляло маслозаводы закупать сырье по высоким ценам, что негативно влияло на рентабельность переработки. Во многих случаях переработка становилась убыточной.

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При этом цены на подсолнечное масло оставались стабильными из-за избытка предложения на мировом рынке. Такая ситуация сложилась на фоне рекордного урожая сои в Южной Америке, что увеличило глобальные запасы растительных масел и давило на рынки.

В итоге, первыми остановились малые предприятия, а впоследствии - и крупные маслоэкстракционные заводы, которые не готовы были работать себе в убыток. Это привело к резкому сокращению количества активных переработчиков и, как следствие, очередному снижению цен на семена подсолнечника.

Посевная кампания и изменение структуры культур

По состоянию на 5 июня 2025 года посевы подсолнечника в Украине охватывают 4,93 млн гектаров. Это меньше, чем в прошлом году (5,19 млн га), несмотря на ожидания экспертов по расширению площадей из-за высокой рентабельности культуры.

Такое сокращение вызывает вопросы, ведь погодные условия в мае-июне были благоприятными, что создавало хорошие условия для сева. Эксперты обращают внимание на рост площадей под соей, вероятно, из-за ожидания лучшей рыночной конъюнктуры или более низкие риски потерь.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Экспорт и мировой рынок

Экспортные цены на украинское подсолнечное масло на данный момент составляют 1 090-1 100 $/т с доставкой в порты Черного моря. Европейский спрос сохраняется на уровне 1 140-1 160 $/т на условиях DAP (доставка в Грецию или Македонию). Цены на другие растительные масла (пальмовое, соевое) за последнюю неделю практически не изменились.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в период с 30 мая по 6 июня в Украине наблюдалось заметное колебание цен на овощи и фрукты. По данным EastFruit, больше всего подорожали черешня, редис, сладкий перец и ранний картофель, тогда как ощутимее всего упали цены на кабачки, брокколи, капусту и зелень.

Также в мае 2025 года мировые цены на сахар снизились. Средний индекс цен упал на 2,6% из-за сокращения спроса, что вызвано глобальной экономической неопределенностью.

В то же время в Украине ожидается рост цен на ржаной хлеб до рекордных 40-50 гривен за буханку. Об этом предупредил директор Союза "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский. Причина - дефицит ржи.

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Что такое GrainTrade?

Электронная зерновая биржа GrainTrade объединяет всех участников рынка зерна: производителей, трейдеров, элеваторы, экспедиторов и терминалы, которые открыто декларируют цены на закупочные и реализационные цены.

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