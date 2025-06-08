Отечественный фрукт резко стал деликатесом: что теперь стоит почти 100 грн за кило

Стоимость яблок в Украине значительно выросла с мая по июнь 2025 года.

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Почему украинские яблоки дороже импорта / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Украинские яблоки стали дороже апельсинов и бананов

Месяц назад те же яблоки стоили 48,47 грн/кг и 70,68 грн/кг соответственно

Цены на яблоки в Украине в июне существенно выросли. Если еще в мае за килограмм просили 55-70 гривен, то сейчас цена приблизилась к 90 гривен. По информации Министерства финансов, в некоторых случаях яблоки оказались дороже даже традиционно импортных фруктов - апельсинов и бананов.

Так, средняя цена на обычные украинские яблоки в этом месяце составляет 85,20 гривен. Сорт "Айдаред" обойдется еще дороже - 89,90 гривен за килограмм. Для сравнения: в мае эти же сорта стоили значительно меньше - 48,47 и 70,68 гривны соответственно.

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Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

На фоне этого роста импортные фрукты выглядят более доступными. Апельсины сейчас стоят в среднем 76 гривен, а премиум-сегмент - 79,30 гривен. Бананы же вообще остаются в пределах 75 гривен за килограмм.

Такая ситуация меняет привычный баланс на фруктовом рынке: украинские яблоки, которые всегда считались доступным продуктом, становятся роскошью. Если тенденция к росту цен продолжится, то уже вскоре за отдельные сорта придется выкладывать более 100 гривен за килограмм.

Цены на продукты в Украине - что известно

Напомним, Главред писал, что в мае 2025 года мировые цены на сахар заметно снизились. Главной причиной является сокращение спроса.

В то же время эксперт Родион Рыбчинский предупредил о повышении цен на хлеб. По его словам, такое резкое повышение цен произойдет из-за назревающего критического дефицита ржи.

Кроме этого, в Украине резко дорожает популярный продукт. Сезон продажи "старого" картофеля фактически завершился, предложение резко уменьшилось, а спрос остается высоким.

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