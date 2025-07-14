Не только Patriot: Рютте раскрыл, какое оружие может получить Киев первой волной

Планы по вооружению Украины предусматривают масштабные поставки, которые должны существенно усилить противовоздушную оборону страны.

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Генеральный секретарь НАТО рассказывает о первой волне поставок вооружения Украине и привлечении европейских стран к поддержке. / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, defense.gov, скриншот

О главном:

Украина получит системы ПВО, ракеты и боеприпасы от США и НАТО

Европейские страны увеличивают расходы на оборону до 5%

Первая волна помощи уже на подходе, следующие будут более масштабными

Украина может рассчитывать на значительные поставки систем противовоздушной обороны, ракет и боеприпасов благодаря соглашению между США и НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

"Это очень важно. Вы (обратился к Трампу - ред.) позвонили мне в четверг и сказали, что приняли решение. И это решение заключается в том, что вы хотите, чтобы Украина имела все необходимое для поддержки и защиты от России, но вы не хотите, чтобы европейцы платили за это, что абсолютно логично", - отметил Рютте. видео дня

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что на саммите Альянса было принято решение увеличить оборонное производство, а также расходы на оборону до 5%, что открывает новые возможности для поддержки Украины.

"Поэтому, основываясь на этом, можно сказать, что Европа сделала шаг вперед. Сейчас европейцы снова делают шаг вперед. Я был в контакте со многими странами. Я могу сказать, что сейчас Германия в значительной степени, а также Финляндия, Дания, Швеция и Норвегия, Королевство, Нидерланды, Канада. Они все хотят быть частью этого", - добавил Рютте.

Он также отметил, что это только первая волна поставок и дальше ожидается еще больше помощи.

"Поэтому мы будем работать через натовские системы, чтобы убедиться, что мы знаем, что нужно Украине, чтобы мы могли сделать пакеты, конечно, таким образом, как мы обсуждали это сегодня утром с Питом Гегсетом в Пентагоне. Таким образом, что, конечно, мы сохраним свои запасы, необходимые для защиты этой страны, это абсолютно понятно, но это будет означать, что Украина может получить в свои руки действительно огромное количество военного вооружения для ПВО, а также ракеты, боеприпасы и т.д.", - пояснил генсек НАТО.

НАТО / Инфографика: Главред

Также Рютте прокомментировал заявление Дональда Трампа о 50-дневном дедлайне для России по заключению мирного соглашения с Украиной.

"Поэтому если бы я был Владимиром Путиным сегодня, и вы говорили о том, что вы планируете сделать за 50 дней, я бы пересмотрел, не стоит ли мне серьезнее относиться к переговорам по Украине", - сказал он.

Заявления Трампа относительно войны в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Трамп выделит Украине свой первый пакет помощи - стало известно, что в него войдет. Ожидается, что размер военной помощи от США будет около 300 млн долларов.

Кроме того, резидент США Дональд Трамп заявил, что готовится отправка 17 систем Patriot в Украину. Об этом американский лидер заявил во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в понедельник, 14 июля.

Также сообщалось, что США возобновляют помощь Украине - Трамп раскрыл механизм поставки оружия. Дональд Трамп подчеркнул, что разочарован действиями Москвы.

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О персоне: Марк Рютте Марк Рютте (нид. Mark Rutte; род. 14 февраля 1967, Гаага, Нидерланды) - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 год. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года до 2 июля 2024 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года, пишет Википедия.

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