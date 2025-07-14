Украина может получить крылатые ракеты JASSM для F-16: СМИ раскрыли подробности

Трамп рассматривает возможность предоставить Украине такие ракеты.

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Украина может получить крылатые ракеты JASSM для F-16/ коллаж: Главред, фото: US Air Force, wikipedia.org

Кратко:

Администрация Трампа рассматривает возможность предоставить Украине крылатые ракеты JASSM для F-16

Такие ракеты способны поражать цели глубоко внутри России

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассматривает возможность разрешить поставки Вооруженным силам Украины первых крылатых ракет воздушного базирования JASSM.

Об этом сообщает издание Military Watch со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что нынешняя администрация США рассматривает возможность предоставить Украине первые авиационные крылатые ракеты AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile).

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"Сообщение о планах по поставке ракет JASSM появились после отдельных сообщений двух источников, знакомых с планами поставок оружия, от 14 июля о том, что рассматривается вопрос об отправке неназванного класса ракет дальней дальности, способных поражать цели глубоко внутри России", - отмечается в материале.

Также в издании отметили, что такая информация может быть тесно связана с заявлением Трампа о том, что он разрешит поставку Украине еще одной системы противовоздушной обороны Patriot дальней дальности.

Самолет F-16/ Инфографика: Главред

Заявления Трампа относительно войны в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Трамп выделит Украине свой первый пакет помощи - стало известно, что в него войдет. Ожидается, что размер военной помощи от США будет около 300 млн долларов.

Также сообщалось, что США возобновляют помощь Украине - Трамп раскрыл механизм поставки оружия. Дональд Трамп подчеркнул, что разочарован действиями Москвы.

Напомним, Трамп объявил о поставках Patriot Украине. Президент США не назвал количество Patriot, которое он планирует отправить в Украину, но сказал, что Европейский Союз возместит США их стоимость.

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Что известно о ракетах AGM-158 JASSM? AGM-158 JASSM (скор. англ. Joint Air-to-Surface Standoff Missile) – американская высокоточная крылатая ракета класса "воздух – поверхность", разработанная корпорацией Lockheed Martin. Предназначена для поражения важных, высокозащищенных стационарных и перемещаемых целей (квазистационарных), в любых метеоусловиях и в любое время суток, с дистанций вне зоны действия средств ПВО противника. По состоянию на 2024 год произведено 6529 таких ракет. Операционная дальность ракет AGM-158A составляет 360 км, пишет Википедия.

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