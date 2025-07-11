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Трамп выделит Украине свой первый пакет помощи: что в него войдет

Ангелина Подвысоцкая
11 июля 2025, 00:47обновлено 11 июля, 01:22
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Ожидается, что размер военной помощи от США будет около 300 млн долларов.
Трамп выделит Украине свой первый пакет помощи: что в него войдет
Трамп выделит Украине свой первый пакет помощи / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, US Army

Что известно:

  • США выделят Украине новый пакет помощи
  • Его размер будет около 300 миллионов долларов
  • Оружие может появиться на фронте через несколько дней

США отправят Украине большой пакет помощи на 300 миллионов долларов. Это станет первый пакет военной помощи за время президентства президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Команда Трампа определит, какое именно американское оружие будет отправлено в Украину. Это свидетельствует о новом интересе американского президента к защите Украины.

видео дня

Ожидается, что этот пакет помощи будет включать ракеты Patriot, ракеты средней дальности. Однако соответствующее решение еще не принято. США имеют полномочия по изъятию средств для Украины на сумму 3,86 миллиарда долларов.

Сейчас в приоритете Украины есть ракеты ПВО, мобильная реактивная артиллерия GMLRS. Издание со ссылкой на источник утверждает, что оружие может оказаться на передовой в течение нескольких дней. Основные запасы размещены в Европе.

Заявления Трампа о помощи Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 8 июля Трамп заявил, что глава Кремля постоянно говорит бессмысленные вещи, которые лишь красиво звучат, но не имеют смысла. Также президент США одобрил поставки Украине части оборонного вооружения из-за неприемлемого поведения Путина.

В то же время Трамп рассматривает возможность передачи Украине еще одного ЗРК Patriot, чтобы усилить ее защиту от российских атак. По данным WSJ, Белый дом уже обратился к Пентагону и партнерам относительно дополнительных поставок.

Ранее министр обороны США Пит Гегсет без согласования с Белым домом приостановил военную помощь Украине, что вызвало споры в администрации Трампа. По данным CNN, это уже второе подобное решение Гегсета - первое в феврале быстро отменили.

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