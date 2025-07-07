Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Остановка военной помощи Украине: в Белом доме заговорили об интересах США

Ангелина Подвысоцкая
7 июля 2025, 23:09
106
Кэролайн Левитт отметила, что эта пауза якобы необходима для пересмотра имеющихся вооружений.
Остановка военной помощи Украине: в Белом доме заговорили об интересах США
В Белом доме прокомментировали остановку военной помощи / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, US Army

США остановили поставки оружия Украине и произошло это на фоне масштабных дроново-ракетных атак РФ на украинские мирные города. Однако в Белом доме отказываются называть это целенаправленной остановкой. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт заявила, что это лишь "пауза", необходимая для стандартного пересмотра имеющихся вооружений, пишет Укринформ.

У Левитт спросили, кто же сам принял решение о приостановлении передачи оружия - президент США или Пентагон.

"Ни одно из этих утверждений не является правдой", - сказала Левитт.

видео дня

Она добавила, что министр обороны поручил Пентагону провести пересмотр, чтобы быть уверенным, что это все соответствует интересам Америки.

"Это - пауза для пересмотра, чтобы убедиться в том, что все, что продвигает Пентагон, соответствует наилучшим интересам наших военных и наших мужчин и женщин в форме", - добавила Левитт.

США приостановили военные поставки Украине - что известно

Как сообщал Главред, ранее журналисты Politico со ссылкой на собственные источники написали, что Штаты временно остановили поставки некоторых систем ПВО и высокоточного оружия Украине.

Позже в администрации Трампа подтвердили прекращение военных поставок Киеву.

Согласно данным CBS News, Минобороны США проводит аудит поставок вооружений всем странам, не только Украине. В Штатах хотят убедиться, что оружие поставлялось исходя из приоритетов Вашингтона.

В Пентагоне заявили, что намерены предложить Трампу пути для дальнейшей военной помощи Украине.

Зеленский и Трамп срочно созвонятся на фоне паузы в помощи США, узнали в Politico. Журналисты Bloomberg также подтвердили, что лидеры обсудят военные поставки Украине и назвали дату звонка - 4 июля. Позже Трамп подтвердил, что 4 июля поговорит с Зеленским.

Другие новости:

Кто такая Кэролайн Левитт?

Кэролайн Левитт (род. 24 августа 1997) - американский политический советник и политик, пресс-секретарь Белого дома с января 2025 года в администрации Дональда Трампа, пишет Википедия. Левитт стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. Перед назначением на эту должность была пресс-секретарем президентской кампании Дональда Трампа в 2024 году.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США военная помощь вторжение России
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Саммит БРИКС закончился грандиозным провалом для России и Путина - что произошло

Саммит БРИКС закончился грандиозным провалом для России и Путина - что произошло

23:22Политика
Остановка военной помощи Украине: в Белом доме заговорили об интересах США

Остановка военной помощи Украине: в Белом доме заговорили об интересах США

23:09Политика
Путин готов тратить больше денег на войну: сколько у него еще есть в запасе

Путин готов тратить больше денег на войну: сколько у него еще есть в запасе

22:55Эксклюзивы
Реклама

Популярное

Ещё
Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 11 секунд найти цифру 208

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 11 секунд найти цифру 208

Украину накроют мощные грозы и завалит градом: синоптик назвал опасные даты

Украину накроют мощные грозы и завалит градом: синоптик назвал опасные даты

Раскрыт секрет флага Украины: почему он сине-желтый и когда появился впервые

Раскрыт секрет флага Украины: почему он сине-желтый и когда появился впервые

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинках с собакой, поедающей торт, за 19 с

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинках с собакой, поедающей торт, за 19 с

Как правильно выбрать колбасу: неожиданный ответ просто сразит наповал

Как правильно выбрать колбасу: неожиданный ответ просто сразит наповал

Последние новости

00:27

Швейцария выделяет мощный транш Украине: Зеленский рассказал, куда пойдут средства

07 июля, понедельник
23:23

Новое оружие против "Шахедов": нардеп рассказал, что может прийти на смену Patriot

23:22

Саммит БРИКС закончился грандиозным провалом для России и Путина - что произошло

23:21

Рванула, стиснув зубы: Максим Галкин показал, чем разозлил Аллу Пугачеву

23:09

Остановка военной помощи Украине: в Белом доме заговорили об интересах США

Путин способен финансировать войну еще 2-4 года - АлексашенкоПутин способен финансировать войну еще 2-4 года - Алексашенко
22:55

Путин готов тратить больше денег на войну: сколько у него еще есть в запасеЭксклюзив

22:27

В "Дії" появился сервис не для всех: кому доступна услуга и как ее использовать

22:18

"Уже достаточно": Наталка Денисенко показала, как выглядит в реальной жизни

21:26

Трамп дал важное обещание по Украине, но один человек все сорвал – дипломат

Реклама
21:14

Мобилизация в Украине может полностью остановиться: в ВСУ назвали причину

20:59

Ангелы во плоти: названы 3 знака зодиака с золотым сердцем и прекрасной душой

20:55

Правительство планирует изменить пенсии: стали известны детали для разных категорий

20:20

Удар по режиму Путина в 500%: у Зеленского раскрыли планы США

20:19

Как заставить Китай перестать помогать России - назван единственный способ

20:13

Украину атакует грозовой циклон: синоптики назвали регионы, где будет бушевать непогода

20:12

Незрячие "враги народа" - почему советская власть охотилась на кобзарейВидео

19:57

Враг наносит удары по ТЦК: в ВСУ рассказали, какие готовят меры безопасности

19:27

Вернулся, чтобы попрощаться: после освобождения из плена умер Валерий ЗеленскийВидео

19:07

Блеяния лютой пропаганды: Лавров пожаловался на Украину и сделал предложение Венгрии

19:06

Что скрывают легенды об Ольге: писатель рассказал о неожиданной стороне княгини

Реклама
19:00

Как РФ пытается расширить театр боевых действий за счет новых территорий Украинымнение

18:55

Как проверить, была ли фамилия русифицирована - филолог назвала четыре признакаВидео

18:39

Украинцы могут получить компенсации по-новому: Кабмин принял важное решение

18:25

Только люди с высоким IQ справятся: какое число изображено на рисунке

18:24

Как проверить ягоды и фрукты на нитраты - тревожные признаки, о которых стоит знатьВидео

17:59

Взрывы под Москвой: Генштаб раскрыл детали атаки на завод боеприпасов для Шахедов

17:59

Камалия засветилась в компании нового мужчины: почему поклонники "протестуют"

17:46

РФ размечталась о "денацификации" Украины: в Киеве сделали жесткое заявление

17:34

Украина потеряла шанс ликвидировать угрозу на Донбассе из-за приказа Порошенко не атаковать колонны Гиркина - эксперт

17:27

Почему нельзя ставить памятник до года и что делать с крестом - ответ священникаВидео

17:12

Масштабные взрывы возле Житомира: в полиции рассказали, что произошло на самом деле

17:09

Придет ли беда в семью, если сжечь свадебное платье: священник поставил точку в вопросеВидео

17:07

Только уволили и сразу "самоликвидировался": в РФ нашли мертвым экс-министра транспорта

16:52

Как обеспечить себе пенсию в 80% от дохода: министр соцполитики дала совет

16:22

В Украине меняют работу ТЦК на фоне ударов России - как это повлияет на мобилизацию

16:10

Точно не "I'm very tired" - как выразить усталость на английском, чтобы не опозоритьсяВидео

15:48

Гороскоп на Полнолуние в июле: только один знак зодиака получит финансовый бонус

15:28

Было попадание: дроны ГУР атаковали НПЗ в Краснодарском крае

15:11

Фитофтора моментально исчезнет: два "золотых" правила для большого урожая помидоровВидео

15:10

Главные условия завершения войны: Лавров озвучил наглые "хотелки" Кремля

Реклама
15:07

Жителей одной области призвали быть в безопасных местах: что произошло

14:56

"Пакет школьника": дети в Украине смогут получить 5 тыс грн – как оформить выплату

14:56

Когда отстроят новый корпус Охматдета: Соломия Витвицкая раскрыла дату

14:30

У жены набушника Недова подозрительно выросли доходы в десятки раз: он должен быть уволен после Бравермана – расследование

14:22

Украину накроют мощные грозы и завалит градом: синоптик назвал опасные даты

14:14

В РФ заявили о прорыве на Днепропетровщину: в ВСУ рассказали о ситуации на фронтеВидео

14:04

Гороскоп на завтра 8 июля: Тельцам - неожиданная встреча, Водолеям - ссора

14:02

Чем отличаются 2 парней: только человек со "зрением орла" найдет ответ

13:41

Почему 8 июля нельзя ругаться и ссориться: какой церковный праздник

13:29

Уже не на вес золота: названы продукты, на которых сейчас можно круто сэкономить

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять