Остановка военной помощи Украине: в Белом доме заговорили об интересах США

Кэролайн Левитт отметила, что эта пауза якобы необходима для пересмотра имеющихся вооружений.

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В Белом доме прокомментировали остановку военной помощи / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, US Army

США остановили поставки оружия Украине и произошло это на фоне масштабных дроново-ракетных атак РФ на украинские мирные города. Однако в Белом доме отказываются называть это целенаправленной остановкой. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт заявила, что это лишь "пауза", необходимая для стандартного пересмотра имеющихся вооружений, пишет Укринформ.

У Левитт спросили, кто же сам принял решение о приостановлении передачи оружия - президент США или Пентагон.

"Ни одно из этих утверждений не является правдой", - сказала Левитт. видео дня

Она добавила, что министр обороны поручил Пентагону провести пересмотр, чтобы быть уверенным, что это все соответствует интересам Америки.

"Это - пауза для пересмотра, чтобы убедиться в том, что все, что продвигает Пентагон, соответствует наилучшим интересам наших военных и наших мужчин и женщин в форме", - добавила Левитт.

США приостановили военные поставки Украине - что известно

Как сообщал Главред, ранее журналисты Politico со ссылкой на собственные источники написали, что Штаты временно остановили поставки некоторых систем ПВО и высокоточного оружия Украине.

Позже в администрации Трампа подтвердили прекращение военных поставок Киеву.

Согласно данным CBS News, Минобороны США проводит аудит поставок вооружений всем странам, не только Украине. В Штатах хотят убедиться, что оружие поставлялось исходя из приоритетов Вашингтона.

В Пентагоне заявили, что намерены предложить Трампу пути для дальнейшей военной помощи Украине.

Зеленский и Трамп срочно созвонятся на фоне паузы в помощи США, узнали в Politico. Журналисты Bloomberg также подтвердили, что лидеры обсудят военные поставки Украине и назвали дату звонка - 4 июля. Позже Трамп подтвердил, что 4 июля поговорит с Зеленским.

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Кто такая Кэролайн Левитт? Кэролайн Левитт (род. 24 августа 1997) - американский политический советник и политик, пресс-секретарь Белого дома с января 2025 года в администрации Дональда Трампа, пишет Википедия. Левитт стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. Перед назначением на эту должность была пресс-секретарем президентской кампании Дональда Трампа в 2024 году.

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