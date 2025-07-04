Решение принял один человек: СМИ узнали, кто в США остановил помощь Украине

Военные поставки Украине не привели к сокращению американских арсеналов, пишут журналисты.

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Пит Хегсет распорядился остановить военную помощь Украине - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Defense.gov/John Hamilton, скриншот YouTube

Кратко:

Помощь Украине остановил глава Пентагона Пит Хегсет

Военные офицеры выяснили, что решение Хегсета необоснованно

У США хватает вооружений для помощи Украине

Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет принял решение приостановить Украине поставку пакета вооружения. Данный пакет помощи не угрожал сокращениям американских арсеналов или обороноспособности государства.

Решение, которое в США удивило всех

В материале NBC News говорится о том, что о решении Хегсета стало понятно по результатам анализа, который провели высокопоставленные военные офицеры.

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Как выяснили журналисты, решение удивило Госдеп, членов Конгресса, украинских чиновников и союзников в Европе. Такой шаг раскритиковали как демократы, так и республиканцы.

Помощь Украине не сократила военные запасы США

В частности, конгрессмен-демократ из Палаты представителей Адам Смит сказал, что объяснения Пентагона о паузе в помощи не являются искренними. По его мнению, решение продиктовано, скорее, просто попыткой прекратить американскую помощь Киеву.

"Наши запасы не ниже, чем были за все 3,5 года войны в Украине", - говорит Смит, который также состоит в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей.

Он добавил, что его сотрудники "видели цифры", и никакого дефицита, который заставил бы отказаться помогать Украине, не было.

Кратко о военной помощи Украине от США / Инфографика Главред

Что показала проверка запасов вооружений США

Журналисты напомнили, что проверка началась после того, как министр обороны Пит Хегсет приказал Объединенному штабу Пентагона провести пересмотр запасов всех боеприпасов. Как утверждают трое чиновников, некоторые запасы высокоточных боеприпасов на низком, но не критическом уровне.

Вывод Объединенного штаба гласит, что дальнейшая военная помощь Украине не навредит запасам американских арсеналов, сказали чиновники.

США приостановили военные поставки Украине – что об этом известно:

Как сообщал Главред, ранее журналисты Politico со ссылкой на собственные источники написали, что Штаты временно остановили поставки некоторых систем ПВО и высокоточного оружия Украине.

Позже в администрации Трампа подтвердили приостановку военных поставок Киеву.

Согласно данным CBS News, Минобороны США проводит аудит поставок вооружений всем странам, не только Украине. В Штатах хотят убедиться, что оружие поставлялось исходя из приоритетов Вашингтона.

В Пентагоне заявили, что намерены предложить Трампу пути для дальнейшей военной помощи Украине.

Зеленский и Трамп срочно созвонятся на фоне паузы в помощи США, узнали в Politico. Журналисты Bloomberg также подтвердили, что лидеры обсудят военные поставки Украине и назвали дату звонка – 4 июля. Позже Трамп подтвердил, что 4 июля поговорит с Зеленским.

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О персоне: Пит Хегсет Питер Брайан Гегсет - американский телеведущий, писатель и бывший офицер Национальной гвардии США, которого новоизбранный президент Дональд Трамп номинировал в ноябре 2024 года на должность министра обороны США в своем втором кабинете, сообщает Википедия. Политический комментатор Fox News с 2014 года и соведущий Fox & Friends в выходные дни с 2017 по 2024 год, ранее он был исполнительным директором организаций Vets for Freedom и Concerned Veterans for America. Гегсет рассматривался как кандидат на должность министра по делам ветеранов США в первой администрации Трампа, но вместо него был назначен Дэвид Шулкин. Гегсет является автором книг, среди которых "Американский крестовый поход" (2020) и "Война с воинами" (2024). 12 ноября 2024 года Трамп заявил, что Гегсет будет его кандидатом на должность министра обороны США.

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