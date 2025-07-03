Прекращении поставок оружия Украине: в Пентагоне сделали важное заявление

У Дональда Трампа по-прежнему есть действенные варианты поддержки Киева, говорят в Пентагоне.

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В США прокомментировали ситуацию с поставками Украине / коллаж: Главред, фото: ОПУ, 36 ОБрМП

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У Трампа есть действенные варианты поддержки Киева

США не будут публиковать данные о поставках Украине

В Пентагоне прокомментировали приостановку военных поставок Украине, заявив о намерении предложить президенту Дональду Трампу возможные пути для продолжения оказания помощи.

Как отмечает The Guardian, в ведомстве подчеркнули, что у президента по-прежнему есть действенные варианты поддержки Киева.

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Пресс-секретарь Министерства обороны США Шон Парнелл сообщил, что специалисты ведомства проводят тщательный анализ, чтобы убедиться, что предоставление помощи согласуется с приоритетами администрации Трампа.

"Пентагон продолжает разрабатывать устойчивые варианты оказания военной поддержки Украине, соответствующие стремлению президента положить конец затянувшемуся конфликту. Мы адаптируем стратегию, чтобы обеспечить выполнение этой цели без ущерба для обороноспособности США", — пояснил он.

Он добавил, что США не будут публиковать данные о количестве, типах или сроках поставок вооружений, направляемых Киеву.

/ Главред - инфографика

Также Парнелл отметил, что пересмотр поставок направлен на детальную оценку маршрутов и ассортимента боеприпасов. При этом он не уточнил, о каком именно вооружении идет речь, когда завершится анализ и какие страны могут быть затронуты.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что США внезапно приостановили поставки ряда критически важных видов вооружения - в том числе ракет для ПВО, систем Patriot, управляемых боеприпасов и артиллерии - из-за обеспокоенности уменьшением собственных.

Как писал Главред, издание Politico со ссылкой на источники писало, что США временно остановили поставки некоторых систем ПВО и высокоточного оружия для Вооруженных сил Украины.

Ранее издание The Wall Street Journal писало о том, что Украина может почувствовать нехватку оружия на фронте уже летом этого года. Но благодаря усилиям бывшего президента США Джо Байдена американские поставки продлятся до 2026 года.

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Об источнике: The Guardian "Гардиан" — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

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