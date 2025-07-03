Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Прекращении поставок оружия Украине: в Пентагоне сделали важное заявление

Алексей Тесля
3 июля 2025, 08:17
125
У Дональда Трампа по-прежнему есть действенные варианты поддержки Киева, говорят в Пентагоне.
Прекращении поставок оружия Украине: в Пентагоне сделали важное заявление
В США прокомментировали ситуацию с поставками Украине / коллаж: Главред, фото: ОПУ, 36 ОБрМП

Главное:

  • У Трампа есть действенные варианты поддержки Киева
  • США не будут публиковать данные о поставках Украине

В Пентагоне прокомментировали приостановку военных поставок Украине, заявив о намерении предложить президенту Дональду Трампу возможные пути для продолжения оказания помощи.

Как отмечает The Guardian, в ведомстве подчеркнули, что у президента по-прежнему есть действенные варианты поддержки Киева.

видео дня

Пресс-секретарь Министерства обороны США Шон Парнелл сообщил, что специалисты ведомства проводят тщательный анализ, чтобы убедиться, что предоставление помощи согласуется с приоритетами администрации Трампа.

"Пентагон продолжает разрабатывать устойчивые варианты оказания военной поддержки Украине, соответствующие стремлению президента положить конец затянувшемуся конфликту. Мы адаптируем стратегию, чтобы обеспечить выполнение этой цели без ущерба для обороноспособности США", — пояснил он.

Он добавил, что США не будут публиковать данные о количестве, типах или сроках поставок вооружений, направляемых Киеву.

Пентагон
/ Главред - инфографика

Также Парнелл отметил, что пересмотр поставок направлен на детальную оценку маршрутов и ассортимента боеприпасов. При этом он не уточнил, о каком именно вооружении идет речь, когда завершится анализ и какие страны могут быть затронуты.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что США внезапно приостановили поставки ряда критически важных видов вооружения - в том числе ракет для ПВО, систем Patriot, управляемых боеприпасов и артиллерии - из-за обеспокоенности уменьшением собственных.

Как писал Главред, издание Politico со ссылкой на источники писало, что США временно остановили поставки некоторых систем ПВО и высокоточного оружия для Вооруженных сил Украины.

Ранее издание The Wall Street Journal писало о том, что Украина может почувствовать нехватку оружия на фронте уже летом этого года. Но благодаря усилиям бывшего президента США Джо Байдена американские поставки продлятся до 2026 года.

Другие новости:

Об источнике: The Guardian

"Гардиан" — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Пентагон военная помощь война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Прекращении поставок оружия Украине: в Пентагоне сделали важное заявление

Прекращении поставок оружия Украине: в Пентагоне сделали важное заявление

08:17Мир
Прогремело много взрывов: в РФ дроны атаковали подсанкционный завод "Энергия"

Прогремело много взрывов: в РФ дроны атаковали подсанкционный завод "Энергия"

07:53Война
Дрон РФ попал в 9-этажку в Одессе: возник пожар, есть пострадавшие

Дрон РФ попал в 9-этажку в Одессе: возник пожар, есть пострадавшие

06:49Война
Реклама

Популярное

Ещё
Молодой француз: у Агутина и Варум случились перемены в личной жизни

Молодой француз: у Агутина и Варум случились перемены в личной жизни

Гороскоп Таро на завтра 3 июля: Скорпионам затаиться, Тельцам - хорошие новости

Гороскоп Таро на завтра 3 июля: Скорпионам затаиться, Тельцам - хорошие новости

Китайский гороскоп на завтра 3 июля: Крысам - переживания, Быкам - обида

Китайский гороскоп на завтра 3 июля: Крысам - переживания, Быкам - обида

Жара в Украине продлится недолго: когда ощутимо упадет температура

Жара в Украине продлится недолго: когда ощутимо упадет температура

Смертельные взрывы под Житомиром: появились новые подробности

Смертельные взрывы под Житомиром: появились новые подробности

Последние новости

08:41

"Папочка Трамп" продолжает бросать Европу и Украину

08:17

Прекращении поставок оружия Украине: в Пентагоне сделали важное заявление

08:16

Карта Deep State онлайн за 3 июля: что происходит на фронте (обновляется)

07:53

Прогремело много взрывов: в РФ дроны атаковали подсанкционный завод "Энергия"

06:49

Дрон РФ попал в 9-этажку в Одессе: возник пожар, есть пострадавшиеФото

Аномальная жара накроет Украину: синоптик предупредил о резкой смене погодыАномальная жара накроет Украину: синоптик предупредил о резкой смене погоды
06:33

Эскалация отношений Россия - Азербайджан: разваливается империя, но не Россия.мнение

06:10

Гороскоп для Овнов на семь лет: нестабильность и хаос с финансами закончатсяВидео

05:50

Магнитные бури будут "трусить" страну одна за другой: названы самые опасные дни

05:37

"Сейчас таких нет": историк раскрыл, как называли женщин во времена Киевской РусиВидео

Реклама
05:00

Супериллюзия: найдите три скрытых лица в саду за 5 секунд

04:57

"Нужно дождаться": экономист предупредил, что будет с ценами на продукты осенью

04:30

Какие ваши уникальные черты поведения: тест на характер по форме мочки уха

03:32

Обреченные на финансовый успех: в какие дни рождаются истинные миллионеры

03:00

РФ будет продолжать наступление в июле-августе, у врага есть тактические успехи - СнегиревЭксклюзив

02:30

В Сети узнали о ликвидации в Крыму топ-командира РФ: что известно

02:06

Житомирскую область всколыхнули взрывы: количество жертв продолжает расти

01:30

"Мы ненавидели друг друга": Шварценеггер раскрыл тайну "войны" со Сталлоне

01:29

Оружие уже было в Польше: что не получит Украина из-за приостановления помощи от США

01:13

"Хлопок" в Харцызске: оккупанты получили "яркий" сюрпризВидео

02 июля, среда
23:55

Не может нормально функционировать: Кейт Миддлтон сделала признание о здоровье

Реклама
23:54

Закроет ли Польша дверь Украине в ЕС: СМИ раскрыли намерения нового президента

23:42

Кто из них мама: дочь Джессики Альбы удивила взрослым видом

22:51

Сын Санты Димопулос живет отдельно от нее: Джеджула поделился новостями

22:42

Почему американские полицейские касаются задней фары: секрет раскрыт

22:11

Смертельные взрывы под Житомиром: появились новые подробностиВидео

21:37

Самая полезная ягода для кишечника: кому и сколько ее можно есть

21:30

Кто стоит за уменьшением помощи Украине: нардеп сделал жесткое заявление

21:08

"Связали себя с РФ": жесткое заявление Зеленского насчет гражданства ОнуфрияВидео

20:43

Секреты предков: как украинцы строили дома, которые выдерживали испытание временемВидео

20:30

Поздравления с днем рождения подруге - красивые слова и прикольные картинки

20:11

Сон успешных и знаменитых: Наполеон спал 4 часа, а Дали вообще не смыкал глаз

20:05

Взорваны цеха по выпуску дронов: в Сети узнали детали прилетов по заводу в РФ

20:03

Сильный пожар, есть погибшие: под Житомиром прогремели сильные взрывыВидео

19:48

Приостановление поставок оружия США для Украины: Зеленский указал на важный момент

19:40

Украину накрывает невыносимая жара: где температура воздуха будет почти +40

19:22

Неожиданная "амнистия" для Кремля: кого "случайно" США вывела из-под санкций

19:20

Полковника взорвали дальнобойной ракетой: детали ликвидации топ-офицера РФ

19:16

Что нельзя выбрасывать в мусорку 3 июля: строгие приметы и запреты

18:57

Рэперу P. Diddy вынесли приговор: ему грозит до 10 лет тюрьмы

18:48

Генсек НАТО Марк Рютте высмеял Лаврова и вспомнил Иисуса Христа - что произошло

Реклама
18:35

На дорогах проводят проверки: за что водителей могут оштрафовать на 34 тысячи

18:12

Гороскоп на завтра 3 июля: Ракам - серьезная проблема, Весам - важная встреча

18:12

"США выходят из войны": СМИ о последствиях приостановки поставок оружия Украине

17:59

"Ели снег и били свои": ВСУ взяли в плен гражданина Китая, что он сказалВидео

17:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинках с упаковщицей грибов за 23 сек

17:20

Семья будет просить приготовить снова и снова: рецепт драников с мясом за 10 минут

17:18

Войска из КНДР могут бросить на фронт: раскрыт неожиданный прогноз

17:07

США приостановили поставки оружия Украине: у Путина обрадовались

17:04

Рейтинг странных имен из СССР, которые реально давали детям - звучит как шуткаВидео

16:59

Кузю из "Универа" приговорили к 12 годам тюрьмы с конфискацией

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять