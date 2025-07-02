Действительно ли США прекратили поставки оружия и что будет делать дальше Украина

США неожиданно приостановили поставки важного вооружения в Украину из-за истощения собственных запасов, известно, какие виды оружия теперь "на паузе".

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Действительно ли США прекратили поставки оружия - появилась первая реакция Украины / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Почему США прекратили поставки оружия в Украину

Какие виды оружия США перестанут поставлять Украине

Продолжаются ли по состоянию на сейчас поставки оружия и как будет реагировать Украина

США внезапно приостановили поставки ряда критически важных видов вооружения - в том числе ракет для ПВО, систем Patriot, управляемых боеприпасов и артиллерии - из-за обеспокоенности уменьшением собственных. Это решение стало неожиданностью для Украины, особенно на фоне интенсивных воздушных атак России.

Главред собрал главное, что стоит знать о прекращении поставок оружия со стороны США.

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Почему США прекратили поставки оружия в Украину

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила, что США временно приостанавливают часть поставок ракет противовоздушной обороны и высокоточных боеприпасов в Украину. Как сообщает издание Politico, это связано с опасениями относительно критического снижения запасов вооружения в самой Америке.

По словам Келли, это решение принято с учетом национальных интересов США после проведенного Пентагоном пересмотра масштабов военной помощи иностранным государствам.

"Сила Вооруженных сил Соединенных Штатов остается бесспорной - просто спросите Иран", - отметила пресс-секретарь Белого дома.

Глава политического отдела Минобороны Элбридж Колби после оценки арсеналов обнаружил уменьшение количества артиллерийских снарядов, ракет для ПВО и высокоточного оружия.

Источники Politico отмечают, что соответствующее решение было принято еще в начале июня, однако вступает в силу только теперь на фоне новой волны массированных атак РФ по украинским городам.

Откуда и чем РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

В то же время, по данным источников NBC News, приказ об отсрочке поставок издал глава Пентагона Пит Хэгсет. Это произошло после того, как он распорядился о пересмотре американских запасов боеприпасов. До завершения этой проверки поставки оружия могут быть прекращены.

Какие виды оружия США перестанут поставлять Украине

По информации NBC News, США временно прекращают поставки Украине ряда видов вооружения, которое используется как для противовоздушной обороны, так и на линии фронта. В список входят:

ракеты к системам Patriot,

155-мм осколочно-фугасные снаряды для гаубиц,

100 ракет Hellfire,

250 высокоточных ракет GMLRS

десятки ракет Stinger, AIM и гранатометов.

Издание отмечает, что передача этого оружия остановлена на неопределенный срок. Возобновление поставок будет зависеть от результатов ревизии запасов в США. Помощь может не возобновиться, если боеприпасы окажутся в дефиците или потребуются для других стран.

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Как сообщает The Wall Street Journal, решение Вашингтона отражает уменьшение готовности администрации президента Дональда Трампа поддерживать Киев. В команде Трампа заявляют, что в приоритете реагирование на угрозы со стороны Китая и усиление американского присутствия на Ближнем Востоке.

Продолжаются ли по состоянию на сейчас поставки оружия в Украину

В США заявили о приостановлении отправок в Украину ракет и боеприпасов на фоне истощения запасов на складах в Соединенных Штатах. Однако, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг эту информацию. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала FREEДОМ сегодня, 2 июля.

"Поставки продолжаются на сегодня. Это выглядело бы очень странно, это выглядело бы антигуманно, - прекратить поставлять противоракеты, давайте так говорить, особенно к системам Patriot, которые абсолютно явно защищают, масштабно защищают гражданское население в Украине", - заявил Подоляк.

Михаил Подоляк / Фото: скриншот YouTube

Получила ли Украина подтверждение о прекращении поставок оружия

Украина пока не получила официального подтверждения об остановке поставок ракет для ПВО и другого вооружения из США, однако такой сценарий рассматривался заранее, поэтому создан определенный резерв мощностей. Об этом сообщил народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии РБК-Украина.

"Смотрите, говорить о том, что украинская сторона имеет официальное подтверждение пока преждевременно. Поскольку мы имеем только заявление спикера Белого дома. Поэтому я думаю, что наши дипломаты включатся в этот процесс и мы получим в ближайшее время полную информацию официальную о том, какое решение принято и какая конкретно номенклатура этих средств была ограничена", - сказал Вениславский.

Он также прокомментировал влияние возможного приостановления поставок вооружения со стороны США, в частности ракет для систем противовоздушной обороны, на ситуацию с безопасностью в Украине. По его словам, любое ограничение в поставках критически важного вооружения является безусловно негативным фактором.

Федор Вениславский / Фото: УНИАН

В то же время он подчеркнул, что украинская власть, осознавая возможные риски в условиях современной международной политики, заранее прорабатывала различные сценарии для уменьшения негативных последствий.

"В том числе и такой вариант. То есть Украина имеет определенный запас мощностей. А дальше я думаю, что наши дипломаты, Минобороны, Офис президента, парламентская дипломатия должны подключиться для того, чтобы все-таки мы получили продолжение поставок из США", - рассказал Вениславский.

Он добавил, что особенно это касается вооружения, которое есть исключительно в распоряжении США - например ракеты к ЗРК Patriot. Он добавил, что Украина вместе с партнерами делает все возможное, чтобы минимизировать риски, а дальнейшие шаги будут зависеть от развития ситуации.

Заявление Минобороны о прекращении поставок оружия

Министерство обороны Украины прокомментировало информацию относительно оборонных поставок из США, заявив, что украинская сторона обратила внимание на сообщения о возможной задержке поставок отдельных компонентов ранее выделенной военной помощи и сейчас выясняет текущую ситуацию.

"Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставки согласованной оборонной помощи, поэтому исходим из фактических данных и проверяем детали по каждому элементу в поставках. Министерство обороны Украины запросило телефонный разговор с коллегами из США для дополнительного уточнения деталей", - говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что о результатах контактов с американскими партнерами будет сообщено отдельно как со стороны самого ведомства, так и Министерства иностранных дел. Также было отмечено, что некоторые лица в Украине, которые комментируют эту тему публично, не обладают всей полнотой информации, поэтому призвали ориентироваться исключительно на официальные и проверенные источники.

"Для Украины критически важно сохранять устойчивость, непрерывность и прогнозируемость в предоставлении согласованной оборонной помощи - прежде всего, в сфере укрепления систем противовоздушной защиты. Мы благодарны Соединенным Штатам за всю поддержку и высоко ценим усилия американских партнеров, направленные на достижение настоящего мира. Подчеркиваем, что путь к прекращению войны лежит через последовательное и совместное давление на агрессора, а также через постоянную поддержку Украины", - резюмировали в ведомстве.

Как будет реагировать Украина на приостановление помощи со стороны США

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что любые задержки или промедление с предоставлением оборонной помощи со стороны США лишь укрепляют намерения России продолжать агрессию, а не искать пути к завершению войны. Отмечается, что Киев и Вашингтон поддерживают консультации на всех уровнях по возобновлению поставок вооружения и работают над достижением взаимовыгодных решений.

Такую позицию украинская сторона озвучила во время встречи заместителя министра иностранных дел Марьяны Бецы с временным поверенным в делах США в Украине Джоном Гинкелем. Основное внимание во время переговоров было уделено военной помощи со стороны США и развитию оборонного сотрудничества в условиях продолжающейся войны.

В этом контексте Марьяна Беца отметила чрезвычайную важность непрерывных поставок оборонной помощи от США, в частности систем противовоздушной обороны, которые являются приоритетом для Украины. В разговоре с Джоном Гинкелем она отметила, что любое промедление с укреплением оборонных возможностей Украины только стимулирует Россию продолжать агрессию вместо поиска путей к миру.

Временный поверенный в делах США в Украине Джон Гинкель, заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца / Фото: МИД Украины

Беца также напомнила, что несмотря на согласие Киева на полное прекращение огня еще 11 марта, Россия продолжает массированные воздушные атаки на украинские города и мирное население, а также активные боевые действия на фронте.

"Украина поддерживает мирные усилия и позицию США о необходимости немедленного прекращения убийств и завершения войны и подчеркивает необходимость принуждения России к миру. В этих условиях критически важно усиление обороноспособности Украины и увеличение скоординированного трансатлантического давления на агрессора", - отметила Беца.

Стороны также обсудили ход текущих консультаций по оборонному сотрудничеству, которые продолжаются на всех уровнях, и дальнейшие шаги в рамках диалога между Киевом и Вашингтоном. В МИД считают, что такое сотрудничество поможет укрепить обороноспособность Украины и усилить давление на РФ для достижения мира.

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