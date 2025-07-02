Войска РФ 'засветились' с триколором на Днепропетровщине - в Генштабе сделали заявление

Генштаб опроверг сообщения о якобы захвате россиянами Дачного на Днепропетровщине, подразделения ВСУ продолжают сдерживать врага.

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В Генштабе сделали заявление о ходе боев / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот из видео

О чем говорится в материале:

Россияне смогли прорваться к населенному пункту Дачное на Днепропетровщине

В Генштабе заявили об уничтожении военных РФ, которые сфотографировались с триколором в Дачном

Российские оккупационные войска несколько дней назад смогли прорваться к населенному пункту Дачное на Днепропетровщине. Вражеские солдаты успели сфотографироваться с российским триколором, но после этого - были уничтожены. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Отмечается, что подразделения Вооруженных Сил Украины продолжают успешно сдерживать попытки российских оккупантов прорваться через административную границу между Донецкой и Днепропетровской областями. Несмотря на многочисленные штурмы небольшими пехотными группами и диверсионно-разведывательными подразделениями, враг не достигает своей показательной цели.

видео дня

"Несколько дней назад одна из небольших разведывательных групп противника смогла проникнуть в пределы населенного пункта Дачное, что на территории Днепропетровщины. Захватчики успели сфотографироваться с российским триколором, однако это была последняя их активность: украинские воины уничтожили оккупантов", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Генштабе, во время одного из следующих штурмов двум российским военным удалось выжить, они были взяты в плен морскими пехотинцами ВМС ВСУ, и теперь входят в обменный фонд. Таким образом, заявления российской пропаганды о якобы созданном плацдарме в Днепропетровской области не соответствуют действительности.

"Дачное и в дальнейшем остается под контролем Сил обороны Украины. Доверяйте только проверенным источникам информации. Укрепляйте оборону Украины", - резюмировали в Генштабе ВСУ.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отметил, что нет оснований говорить об отдельном "летнем наступлении" России, поскольку ее военная кампания продолжается непрерывно - враг не делал оперативной паузы и продолжает активные боевые действия.

В то же время, по данным аналитика и соучредителя инициативы "Правое дело" Дмитрия Снегирева, Северная Корея готовится отправить в Россию около 25 тысяч военнослужащих для участия в войне против Украины.

Буданов также подчеркнул, что на фронте уже началась фаза обострения.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

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