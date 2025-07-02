РФ давит на двух фронтах: в AP назвали лучший сценарий для Украины в войне

Украина и Россия пытаются получить преимущество на поле боя до снижения темпов боевых действий осенью.

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РФ начала масштабное наступление в Донецкой и Сумской областях / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 4 отдельная танковая бригада

Главные тезисы:

РФ пытается достичь целей по захвату двух областей Украины

Переговоры вероятны не раньше осени

Киев пытается удержать оборону и делает ставку на Трампа

Оккупационная армия РФ активизировала наступления на двух фронтах в Украине. Москва стремится максимально расширить свои территориальные приобретения, прежде чем серьезно рассматривать полное прекращение огня. В центре российского внимания — стратегически важный город Покровск в Донецкой области и северо-восток Сумщины. Об этом пишет APnews.

Журналисты отмечают, что армия РФ неуклонно укрепляет свои позиции в Покровске, захват которого даст им крупную победу на поле боя и приблизит их к захвату всей Донецкой области. Бои также впервые вывели боевые действия на границу соседней Днепропетровской области.

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"Наилучшим сценарием для Украины является то, что они смогут затормозить или остановить российское наступление и использовать это как основу для соглашения о прекращении огня", - считает российско-британский военный историк Сергей Радченко.

Он также считает, что у России будет больше шансов прийти к какому-то соглашению с Украиной осенью, когда россияне увидят масштаб своего наступления.

Что происходит на Сумщине

На северо-востоке Украины российская армия усилила удары — речь идет о постоянных обстрелах авиабомбами, атаках FPV-дронами и штурмах малыми пехотными группами. Цель истощить украинские силы и не позволить им перебросить резервы в Покровск.

С апреля украинская армия также активизировала операции в приграничных районах, в том числе провела рейды в Курскую область России. Цель – сковать до 60 тысяч российских военных и не дать им усилить другие участки фронта, заявил главком ВСУ Александр Сырский. Если бы эти войска были перемещены, они могли бы ускорить темпы российских атак по всей линии фронта и растянуть украинские силы.

Впрочем, стратегия не обошлась без критики. Командиры, которым было приказано ее реализовать, жаловались, что она привела к неоправданным потерям жизней, напоминают журналисты.

Главная цель РФ - Донбасс

Россия стремится достичь заявленной цели — полностью оккупировать всю Донецкую и Луганскую области.

Поскольку у оккупантов нет возможности напрямую захватить стратегически важный логистический узел Покровск, российские войска пытаются окружить город, что требует вторжения на границы Днепропетровской области.

"Если война перенесется в шестой украинский регион, это будет иметь пагубные последствия для украинского морального духа и даст России больше рычагов на переговорах, если ее войскам удастся закрепиться там", - говорится в статье.

"Цель россиян - просто войти в Днепропетровскую область и занять хорошую политическую позицию, если президенты договорятся о мире", — заявил Андрей Назеренко, командир 72-й бригады, подразделения беспилотников на востоке Украины.

При этом украинские командиры опасаются, что со временем Россия пойдет в наступление, а Украина будет вынуждена сосредоточиться на удержании своих позиций и экономии ресурсов.

Все ждут решения Трампа

Глава Украины Владимир Зеленский надеется, что президент США Дональд Трамп продемонстрирует намерение продолжить американскую поддержку Киеву. Именно это шаг может изменить планы Москвы.

Зеленский также надеется, что Трамп накажет Россию и введет более жесткие санкции против ее энергетического и банковского секторов, которые финансируют военные усилия Кремля.

Ближайшие европейские союзники Киева также ждут от Трампа знака, что он поддержит план по размещению иностранных войск в Украине для защиты от будущей российской агрессии после соглашения о прекращении огня.

"Это, вероятно, лучшая гарантия безопасности, на которую Украина может надеяться вместо членства в НАТО", - считают журналисты.

Военная помощь США Украине - последние новости

Как писал Главред, издание Politico со ссылкой на источники писало, что США временно остановили поставки некоторых систем ПВО и высокоточного оружия для Вооруженных сил Украины.

Позже в Белом доме прокомментировали решение министра обороны США Пита Хегсета приостановить отправку партии ракет и боеприпасов в Украину на фоне обеспокоенности по поводу запасов вооруженных сил США.

"Это решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место после проверки Министерством обороны военной поддержки и помощи нашей страны другим странам по всему миру. Сила Вооруженных сил Соединенных Штатов остается неоспоримой — просто спросите Иран", - сказала пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

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