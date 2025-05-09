О прекращении огня могут объявить в ближайшие часы или дни - Reuters

США и Европа заканчивают подготовку предложения о 30-дневном перемирии.

https://glavred.info/war/o-prekrashchenii-ognya-mogut-obyavit-v-blizhayshie-chasy-ili-dni-reuters-10663349.html Ссылка скопирована

О прекращении огня могут объявить в ближайшие часы или дни / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Вы узнаете:

Договор уже на финальной стадии

Что ждет РФ за отказ от прекращения огня

О прекращении огня между Украиной и Россией могут объявить в ближайшие часы или дни. США и Европа заканчивают подготовку предложения о 30-дневном перемирии.

Если Москва откажется от него, будут введены мощные санкции против России, сообщают источники Reuters.

видео дня

По информации издания, продолжаются дискуссии относительно того, объявлять ли одностороннее прекращение огня, или предоставить России короткое время для реагирования, прежде чем начать вводить санкции.

Обе стороны координируют действия по пакетам санкций.

Путин предложил перемирие - что известно

Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" в честь празднования "Дня победы".

По приказу российского диктатора, "перемирие" объявили в период с 00:00 8 мая и до 00:00 в ночь на 11 мая. В это время оккупанты должны полностью прекратить бои на фронте и атаки по территории Украины.

В то же время президент США Дональд Трамп настаивает на необходимости постоянного прекращения огня для завершения войны России против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал перемирие попыткой манипуляций. Президент отметил, что это лишь желание Путина обеспечить себе тишину на время парада.

В Институте изучения войны считают, что Путин не рассматривает "перемирие" на День Победы как серьезный шаг на пути к длительному миру в Украине. На самом деле он преследует другие цели.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред