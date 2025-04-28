Зеленский отреагировал на путинское перемирие: что сказал президент

Владимир Зеленский считает манипуляцией такое предложение Путина прекратить огонь.

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Зеленский отреагировал на путинское перемирие / Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Что известно:

Путин объявил перемирие на период парада

Зеленский отреагировал на путинское перемирие

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложение российского диктатора Владимира Путина прекратить огонь. В своем обращении Зеленский назвал это попыткой манипуляций.

Президент отметил, что это лишь желание Путина обеспечить себе тишину на время парада.

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"Сейчас вот опять очередная попытка манипуляций: почему-то все должны ждать 8 мая, и только тогда прекращать огонь. Чтобы обеспечить Путину тишину на время парада. Мы ценим жизни людей, а не парады", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул необходимость безусловного прекращения огня минимум на 30 дней.

"Мы подтверждаем это наше предложение. Остается также предложение Америки. Россия знает, что делать и как отвечать - прекращать огонь реально. И мы считаем, что давление мира, давление Соединенных Штатов Америки может толкнуть Россию именно к такому ответу, который нужен", - сказал Зеленский.

"Майское перемирие" Путина - что известно

Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" в честь празднования "Дня победы".

По приказу лидера Кремля, "перемирие" объявили в период с 00:00 8 мая и до 00:00 в ночь на 11 мая. В это время оккупанты должны полностью прекратить бои на фронте и атаки по территории Украины.

В то же время президент США Дональд Трамп настаивает на необходимости постоянного прекращения огня для завершения войны России против Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя решение Путина о трехдневном перемирии.

Тем временем Владимир Фесенко рассказал, зачем Путину "перемирие" на 9 мая. По словам политолога, лидер Кремля объявил о так называемом "перемирии" на 9 мая, чтобы защитить Москву от возможных ударов беспилотников. Лидер Кремля не хочет, чтобы воздушная тревога испортила ему праздник.

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