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"Трамп разочарован": в Белом доме впервые отреагировали на новое перемирие Путина

Юрий Берендий
28 апреля 2025, 16:47
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В Белом доме отметили, что президент Трамп стремится к долговременному прекращению огня, а не временному перемирию.
'Трамп разочарован': в Белом доме впервые отреагировали на новое перемирие Путина
В Белом доме прокомментировали решение РФ о перемирии в честь 9 мая / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, УНИАН

О чем заявили в Белом доме:

  • Трамп уже больше разочарован Владимиром Зеленским и диатктором РФ Путиным
  • Президент США заинтересован в долговременном прекращении огня
  • Трамп настроен вернуть себе роль "президента-миротворца"

Президент США Дональд Трамп настаивает на постоянном прекращении огня для завершения войны России против Украины. Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя решение российского диктатора и военного преступника Владимира Путина относительно трехдневного перемирия на период празднования 9 мая в России, передает Telegraph.

Она также предупредила, что президент США становится "все более разочарованным" как Владимиром Путиным, так и Владимиром Зеленским.

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По ее словам, Трамп считает необходимым, чтобы оба лидера сели за стол переговоров для завершения войны.

Она отметила, что Путин предложил временное прекращение огня в понедельник, но повторила, что президент США четко дал понять, что он стремится к постоянному прекращению огня.

"Президент (Трамп - ред.) ясно дал понять, что хочет постоянного прекращения огня, прежде всего, чтобы остановить убийства, прекратить кровопролитие, и хотя он по-прежнему оптимистично настроен на заключение соглашения, он также сохраняет реализм", - сказала Левитт.

Кэролайн Левитт отметила, что встреча Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским свидетельствует о том, что американский лидер прилагает значительные усилия и время для завершения войны, стремясь вернуть себе статус "президента-миротворца", каким он был во время первой каденции.

"Он намерен сделать это снова", - заявила пресс-секретарь Белого дома.

В Белом доме также подчеркнули, что нынешняя ситуация является чрезвычайно сложной, а сам конфликт Трамп унаследовал от предыдущего президента Джо Байдена, который якобы допустил начало этой войны.

"Но он (Трамп - ред.) сосредоточен на решении этой проблемы", - резюмировала Левитт.

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Как отреагировали в украинском МИДе

Глава МИД Украины Андрей Сибига в заметке в соцсети X отметил, что Россия должна немедленно прекратить огонь, если действительно хочет мира.

"Для чего ждать 8 мая? Если можно прекратить огонь сейчас с любой даты и на 30 суток - чтобы это было реально, а не просто для парада", - добавил он.

Глава МИД в очередной раз подтвердил, что Украина готова согласиться на долговременное прекращение огня минимум на 30 дней.

Режим прекращения огня - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин объявил о так называемом "перемирии" по случаю празднования "Дня победы" 9 мая, приказав своим войскам временно прекратить боевые действия на несколько дней.

Россия, развязавшая войну, заявляет о якобы готовности к прекращению огня, однако одним из условий для этого является остановка международной поддержки Украины. Об этом сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что следующая неделя может стать ключевой в мирных переговорах, поскольку Украина и Россия сейчас ближе к договорённостям, чем когда-либо за последние три года, хотя сам процесс ещё далёк от завершения.

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Кто такая Кэролайн Левитт?

Кэролайн Левитт (род. 24 августа 1997) - американский политический советник и политик, пресс-секретарь Белого дома с января 2025 года в администрации Дональда Трампа, пишет Википедия. Левитт стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. Перед назначением на эту должность была пресс-секретарем президентской кампании Дональда Трампа в 2024 году.

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