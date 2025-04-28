Энергоблоки остановятся на ремонт: стало известно, будут ли выключать свет летом

Харченко рассказал, возможны ли отключения электроэнергии в теплое время года и что на это будет влиять.

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Стало известно, будут ли выключать свет летом/ коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Вы узнаете:

Будут ли выключать в Украине свет летом

Что будет влиять на ситуацию с энергоснабжением

Энергоблоки атомных и тепловых электростанций регулярно останавливают для проведения ремонтов. Есть утвержденный график ремонтов: ежегодно во время межотопительного периода обязательно проводится профилактика и плановое обслуживание.

В этом году исключений не будет - энергоблоки также будут останавливать для проведения ремонтных работ. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал в интервью Главреду, как это будет влиять на ситуацию с энергоснабжением и могут ли летом снова выключать свет.

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"Относительно возможных проблем: мы сейчас находимся в гораздо лучшем состоянии, чем в прошлом году - и с точки зрения генерационных мощностей, и с точки зрения готовности к летнему периоду. Честно говоря, существенных ограничений таких, которые были в прошлом году, я не ожидаю", - отметил он.

В то же время эксперт подчеркнул, что никто не может предсказать результаты российских обстрелов.

"Но если представить, что мы будем проходить лето в текущем состоянии энергосистемы, то серьезных ограничений я не предвижу. Конечно, возможны разные варианты: атаки, технические аварии - все может случиться. Но в целом сейчас ситуация в энергосистеме достаточно стабильная, чтобы пройти лето с учетом графиков плановых ремонтов", - сказал Харченко.

Генерация электроэнергии в Украине/ Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Укрэнерго прокомментировали ситуацию с возможным возвращением отключений света в Украине. Реальная потребность в рациональном потреблении электроэнергии действительно есть, отметили в компании.

Также ранее сообщалось, что отключения света могут вернуться - была названа главная причина. Главная причина возможного отключения света - вывод атомных блоков в ремонт.

Напомним, сообщалось, что за газ и свет придется платить больше - когда может вырасти цена. Цены на электроэнергию и газ могут вырасти - эксперт рассказал, когда это может произойти.

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Кто такой Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

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