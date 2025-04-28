Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Энергоблоки остановятся на ремонт: стало известно, будут ли выключать свет летом

Алёна Воронина
28 апреля 2025, 16:07
62
Харченко рассказал, возможны ли отключения электроэнергии в теплое время года и что на это будет влиять.
Энергоблоки остановятся на ремонт: стало известно, будут ли выключать свет летом
Стало известно, будут ли выключать свет летом/ коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Будут ли выключать в Украине свет летом
  • Что будет влиять на ситуацию с энергоснабжением

Энергоблоки атомных и тепловых электростанций регулярно останавливают для проведения ремонтов. Есть утвержденный график ремонтов: ежегодно во время межотопительного периода обязательно проводится профилактика и плановое обслуживание.

В этом году исключений не будет - энергоблоки также будут останавливать для проведения ремонтных работ. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал в интервью Главреду, как это будет влиять на ситуацию с энергоснабжением и могут ли летом снова выключать свет.

видео дня

"Относительно возможных проблем: мы сейчас находимся в гораздо лучшем состоянии, чем в прошлом году - и с точки зрения генерационных мощностей, и с точки зрения готовности к летнему периоду. Честно говоря, существенных ограничений таких, которые были в прошлом году, я не ожидаю", - отметил он.

В то же время эксперт подчеркнул, что никто не может предсказать результаты российских обстрелов.

"Но если представить, что мы будем проходить лето в текущем состоянии энергосистемы, то серьезных ограничений я не предвижу. Конечно, возможны разные варианты: атаки, технические аварии - все может случиться. Но в целом сейчас ситуация в энергосистеме достаточно стабильная, чтобы пройти лето с учетом графиков плановых ремонтов", - сказал Харченко.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине/ Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Укрэнерго прокомментировали ситуацию с возможным возвращением отключений света в Украине. Реальная потребность в рациональном потреблении электроэнергии действительно есть, отметили в компании.

Также ранее сообщалось, что отключения света могут вернуться - была названа главная причина. Главная причина возможного отключения света - вывод атомных блоков в ремонт.

Напомним, сообщалось, что за газ и свет придется платить больше - когда может вырасти цена. Цены на электроэнергию и газ могут вырасти - эксперт рассказал, когда это может произойти.

Вас также может заинтересовать:

Кто такой Александр Харченко

Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

свет АЭС отключения света электроэнергия Александр Харченко
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Россия выдвинула новые условия для мира: как реагирует Украина и чего ждать от Трампа

Россия выдвинула новые условия для мира: как реагирует Украина и чего ждать от Трампа

16:17Война
Энергоблоки остановятся на ремонт: стало известно, будут ли выключать свет летом

Энергоблоки остановятся на ремонт: стало известно, будут ли выключать свет летом

16:07Украина
"Может скакать напряжение": эксперт сказал, выдержат ли приборы переход на 230 В

"Может скакать напряжение": эксперт сказал, выдержат ли приборы переход на 230 В

15:58Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине ударят сильные заморозки: синоптики объявили штормовое предупреждение

В Украине ударят сильные заморозки: синоптики объявили штормовое предупреждение

Трамп призвал Путина прекратить войну и подписать соглашение

Трамп призвал Путина прекратить войну и подписать соглашение

Историки рассекретили первое название Днепра: как город назывался изначально

Историки рассекретили первое название Днепра: как город назывался изначально

5-градусный мороз, дожди и грозы: Украину атакует похолодание, когда придет тепло

5-градусный мороз, дожди и грозы: Украину атакует похолодание, когда придет тепло

Фортуна улыбнется - 3 знака зодиака, которым повезет в последние дни апреля

Фортуна улыбнется - 3 знака зодиака, которым повезет в последние дни апреля

Последние новости

16:47

"Трамп разочарован": в Белом доме впервые отреагировали на новое перемирие Путина

16:19

В Киеве похоронили 17-летнего юношу, убитого ракетой: что сказали друзья Дани

16:17

Россия выдвинула новые условия для мира: как реагирует Украина и чего ждать от Трампа

16:07

Энергоблоки остановятся на ремонт: стало известно, будут ли выключать свет летом

15:58

"Может скакать напряжение": эксперт сказал, выдержат ли приборы переход на 230 В

Будет скакать напряжение, но есть шанс избежать отключений: Александр Харченко - о лете 2025 годаБудет скакать напряжение, но есть шанс избежать отключений: Александр Харченко - о лете 2025 года
15:43

Сезон шашлыков-2025: на сколько и за что могут оштрафовать украинцев

15:38

Тина Кароль сделала откровенное признание про другого мужчину

15:38

Гель или порошок: мастер рассказал, что лучше для стиральной машиныВидео

15:22

Не так, как все привыкли: как раньше украинцы называли май

Реклама
15:22

"Шахеды" атаковали Черкассы, горожан срочно призвали выключить газовые приборы: детали

14:55

Мозговая рассказала, куда делся ее молодой муж

14:40

Путин объявил новое "перемирие" в войне: как отреагировала Украина

14:38

Гороскоп на май 2025 для Львов: подарок из-за границы и проблемы в семьеВидео

14:34

Нельзя ссориться и злословить: какой церковный праздник и день ангела 29 апреля

14:17

Евровидение-2025: Украина окажется среди лучших по прогнозам букмекеров

14:13

Дети будут просить добавки: рецепт полезного мороженого из одного ингредиента

14:06

Головоломка на IQ: где спрятались три птички

14:01

Урожай удивит: как правильно подкармливать малину весной и летомВидео

13:40

Украина потеряла истребитель Су-27 во время боевого задания

13:31

Из чего делают таба лапки: безопасны ли популярные в Украине игрушки

Реклама
13:25

Сколько заработали украинские модели OnlyFans за 3 года: глава ГНС назвал сумму

13:23

Можно ли с некрещеным ребенком гулять на людях: священник дал ответВидео

13:04

Вызвал вопросы: стилист оценила образы первых леди на похоронах Папы Римского

12:36

Прилетит штраф 34 000 грн: для водителей в Украине хотят ввести новое наказание

12:25

Прямые переговоры Украины и РФ: в Кремле сделали заявление

12:14

Доллар и евро подорожали: какой курс валют 28 апреля в Украине

12:09

"Только часть России": как предательница Марченко пропагандировала в Украине

12:05

Когда потепление накроет Украину: синоптик назвала точную дату

11:50

Подача иска без предмета спора: Порошенко обвиняют в использовании суда с признаками мошенничества

11:42

Кристина Орбакайте приняла важное решение и воссоединится с Аллой Пугачевой

11:42

Мучительная смерть: от чего умер популярный актер, которого нашли вместе с женой

11:38

Можно ли стирать вещи в стиральной машине в воскресенье: священник удивил ответом

11:31

В работе "Эпицентра" произошел масштабный сбой: что говорят в компании

11:27

"Путин издевается над Трампом и думает, что он его боится": сенатор США сделал заявление

11:25

Для кого был третий стул и "выгнал" ли Трамп Макрона: известны детали переговоров в Ватикане

11:12

Сколько тратят на войну Украина и Россия: в институте SIPRI подсчитали

11:08

Самоубийство или Путин: журналист из РФ назвал причину смерти Мурата НасыроваВидео

11:07

Как хранить клубнику, чтобы она оставалась свежей дольше: лайфхак от фермеров

10:42

Почему День победы не украинский праздник: историк поразил ответом

10:40

Китайский гороскоп на завтра 29 апреля: Змеям - проблемы со здоровьем, Лошадям - стресс

Реклама
10:25

Действительно ли печенье "Мария" вредит здоровью или на что обращать внимание при выборе новости компании

10:23

РФ изменила тактику на фронте: в ISW сказали, для чего оккупанты используют мотоциклы

10:19

"Фейковые угрозы": Загородний оценил, признают ли США аннексию КрымаВидео

10:13

Гороскоп на завтра 29 апреля: Близнецам - хорошие события, Львам - подарок

09:48

"Они просто стерли себя": известная певица "разнесла" артистов-беглецов

09:39

Удивит многих: как украинцы называли друг друга 100 лет назад

09:24

"Уничтожают позиции в ноль": армия РФ оккупировали еще одно село на Донбассе

09:21

Брянск массированно атаковали БпЛА - пылает российский военный завод "Кремний ЭЛ"Видео

08:51

"Ещё покажет всем": Королеву предупредили об опасности со стороны невестки

08:23

КНДР впервые подтвердила участие в войне против Украины и заявила о "победе"

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять