Энергоблоки остановятся на ремонт: стало известно, будут ли выключать свет летом

Вы узнаете:
- Будут ли выключать в Украине свет летом
- Что будет влиять на ситуацию с энергоснабжением
Энергоблоки атомных и тепловых электростанций регулярно останавливают для проведения ремонтов. Есть утвержденный график ремонтов: ежегодно во время межотопительного периода обязательно проводится профилактика и плановое обслуживание.
В этом году исключений не будет - энергоблоки также будут останавливать для проведения ремонтных работ. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал в интервью Главреду, как это будет влиять на ситуацию с энергоснабжением и могут ли летом снова выключать свет.
"Относительно возможных проблем: мы сейчас находимся в гораздо лучшем состоянии, чем в прошлом году - и с точки зрения генерационных мощностей, и с точки зрения готовности к летнему периоду. Честно говоря, существенных ограничений таких, которые были в прошлом году, я не ожидаю", - отметил он.
В то же время эксперт подчеркнул, что никто не может предсказать результаты российских обстрелов.
"Но если представить, что мы будем проходить лето в текущем состоянии энергосистемы, то серьезных ограничений я не предвижу. Конечно, возможны разные варианты: атаки, технические аварии - все может случиться. Но в целом сейчас ситуация в энергосистеме достаточно стабильная, чтобы пройти лето с учетом графиков плановых ремонтов", - сказал Харченко.
Отключения света в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, в Укрэнерго прокомментировали ситуацию с возможным возвращением отключений света в Украине. Реальная потребность в рациональном потреблении электроэнергии действительно есть, отметили в компании.
Также ранее сообщалось, что отключения света могут вернуться - была названа главная причина. Главная причина возможного отключения света - вывод атомных блоков в ремонт.
Напомним, сообщалось, что за газ и свет придется платить больше - когда может вырасти цена. Цены на электроэнергию и газ могут вырасти - эксперт рассказал, когда это может произойти.
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Кто такой Александр Харченко
Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.
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