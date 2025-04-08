Возвращение отключений света в Украине: в Укрэнерго прокомментировали ситуацию

Реальная потребность в рациональном потреблении электроэнергии действительно есть.

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На данный момент не идет речь об отключении света / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

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Никаких мер ограничения пока не применяется

Ремонтные работы на энергетических объектах продолжаются

Некоторые СМИ и телеграм-каналы опубликовали новости с заголовками о вероятном возвращении отключений электроэнергии. В Укрэнерго отреагировали и объяснили, какая ситуация на самом деле.

По данным ведомства, распространяемая информация не является достоверной и никаких мер ограничения пока нет. При этом потребность в рациональном потреблении электроэнергии есть.

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"Ремонтные работы на энергетических объектах после российских атак продолжаются. В то же время, из-за похолодания на всей территории Украины - потребление электроэнергии существенно возросло", - говорится в сообщении.

В Укрэнерго объясняют, что именно снижение температуры воздуха обусловило рост количества потребителей, ведь кроме того, что украинцы пользуются устройствами обогрева, прекратили работу некоторые объекты генерации из-за завершения отопительного сезона, а они не могут производить электрическую энергию отдельно, без тепловой.

"Ситуация дополнительно осложняется облачной погодой на части территории Украины, что обусловливает низкую эффективность работы солнечных электростанций. При таких условиях, просим всех потребителей - как бытовых, так и бизнес - уменьшить использование мощных электроприборов и не включать несколько таких устройств одновременно в период с 8:00 до 21:00. Это позволит снизить нагрузку на энергосистему", - добавили в ведомстве.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, последний раз в Украине отключали свет 17 марта. В результате дроновой атаки РФ были обесточены потребители в нескольких областях. Враг совершил дроновую атаку на энергообъекты в нескольких регионах.

Ранее эксперт по вопросам ЖКХ, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко объяснял, что аварийные отключения в основном вводятся из-за увеличения потребления электроэнергии или перегрузки системы из-за наличия в городах крупных промышленных предприятий.

Накануне, как писал Главред, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что в Украине могут ввести графики отключений электроэнергии для бытовых потребителей, если среднесуточная температура воздуха достигнет от -6 или -7 градусов.

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Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

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