Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Возвращение отключений света в Украине: в Укрэнерго прокомментировали ситуацию

Анна Косик
8 апреля 2025, 17:03
54
Реальная потребность в рациональном потреблении электроэнергии действительно есть.
Возвращение отключений света в Украине: в Укрэнерго прокомментировали ситуацию
На данный момент не идет речь об отключении света / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Главное:

  • Никаких мер ограничения пока не применяется
  • Ремонтные работы на энергетических объектах продолжаются

Некоторые СМИ и телеграм-каналы опубликовали новости с заголовками о вероятном возвращении отключений электроэнергии. В Укрэнерго отреагировали и объяснили, какая ситуация на самом деле.

По данным ведомства, распространяемая информация не является достоверной и никаких мер ограничения пока нет. При этом потребность в рациональном потреблении электроэнергии есть.

видео дня

"Ремонтные работы на энергетических объектах после российских атак продолжаются. В то же время, из-за похолодания на всей территории Украины - потребление электроэнергии существенно возросло", - говорится в сообщении.

В Укрэнерго объясняют, что именно снижение температуры воздуха обусловило рост количества потребителей, ведь кроме того, что украинцы пользуются устройствами обогрева, прекратили работу некоторые объекты генерации из-за завершения отопительного сезона, а они не могут производить электрическую энергию отдельно, без тепловой.

"Ситуация дополнительно осложняется облачной погодой на части территории Украины, что обусловливает низкую эффективность работы солнечных электростанций. При таких условиях, просим всех потребителей - как бытовых, так и бизнес - уменьшить использование мощных электроприборов и не включать несколько таких устройств одновременно в период с 8:00 до 21:00. Это позволит снизить нагрузку на энергосистему", - добавили в ведомстве.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, последний раз в Украине отключали свет 17 марта. В результате дроновой атаки РФ были обесточены потребители в нескольких областях. Враг совершил дроновую атаку на энергообъекты в нескольких регионах.

Ранее эксперт по вопросам ЖКХ, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко объяснял, что аварийные отключения в основном вводятся из-за увеличения потребления электроэнергии или перегрузки системы из-за наличия в городах крупных промышленных предприятий.

Накануне, как писал Главред, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что в Украине могут ввести графики отключений электроэнергии для бытовых потребителей, если среднесуточная температура воздуха достигнет от -6 или -7 градусов.

Другие новости:

Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

свет Укрэнерго новости Украины отключения света электроэнергия
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Когда вернется весенняя погода: стала известна дата

Когда вернется весенняя погода: стала известна дата

17:32Синоптик
Решающее слово за Украиной: в Раде назвали новую дату начала перемирия с РФ

Решающее слово за Украиной: в Раде назвали новую дату начала перемирия с РФ

17:14Война
Возвращение отключений света в Украине: в Укрэнерго прокомментировали ситуацию

Возвращение отключений света в Украине: в Укрэнерго прокомментировали ситуацию

17:03Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Ударит 11-градусный мороз: названы регионы, где усилится похолодание

Ударит 11-градусный мороз: названы регионы, где усилится похолодание

Как постирать ковер дома на полу: быстрый и простой совет

Как постирать ковер дома на полу: быстрый и простой совет

Карта Deep State онлайн за 8 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Только люди со "зрением орла" найдут 7-го человека: являетесь ли вы супер-интеллектуалом

Только люди со "зрением орла" найдут 7-го человека: являетесь ли вы супер-интеллектуалом

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 апреля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 апреля (обновляется)

Последние новости

17:35

Руководство НАБУ попало в скандал: завладели элитной недвижимостью по госпрограмме для военных

17:32

Когда вернется весенняя погода: стала известна дата

17:25

"Она сказала "Да": Ирине Билык сделали предложениеВидео

17:14

Решающее слово за Украиной: в Раде назвали новую дату начала перемирия с РФВидео

17:05

Курс внезапно "подскочил": после восьмимесячного минимума доллар пошел на взлет

Цены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товарыЦены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товары
17:03

Возвращение отключений света в Украине: в Укрэнерго прокомментировали ситуацию

16:59

"Бинго!": мужчина купил украшение за $3, а потом узнал настоящую стоимость

16:56

Не дайте себя обмануть: как проверить золото в домашних условиях

16:42

Дочь Джоли стала точной копией матери: удивительное фото появилось в сети

Реклама
16:37

Помидоры вырастут огромными, если добавить в почву один простой ингредиент

16:12

Все будет дорожать, но есть нюанс: Марчук спрогнозировал цены на популярные овощи

16:00

Копать не нужно: как вырастить картофель по уникальному японскому методу

16:00

3 знака зодиака, которые могут неожиданно разбогатеть до конца апреля

15:42

Какой гибрид купить с пробегом: ТОП-10 авто, которые становятся лучше с годами

15:40

Наташа Королева засветилась с чужим мужчиной на фоне слухов об изменах Тарзана

15:32

ССО провели зачистку: в DeepState сообщили, как изменилась ситуация на Сумщине

15:25

ВСУ вступили в бой с гражданами Китая на Донетчине и взяли их в плен - деталиВидео

15:20

Знают единицы: откуда на подводной лодке берут кислород

14:50

Украина отправит в США представителей, чтобы обсудить соглашение об ископаемых: названа дата

14:47

Впервые с сентября прошлого года: курс доллара в Украине "упал до минимума"

Реклама
14:43

"Хранила 35 лет": девушка нашла пасхальную реликвию и была ошеломлена

14:34

Выплаты военным будут: Минфин опроверг слухи о нехватке средств

14:11

"Так страшно": Меган Маркл рассказала о беременности

14:09

РФ готовит масштабное наступление: эксперт сказал, что может сломать планы Путина

14:02

"Цены на нефть могут обвалиться до нуля": что ждет РФ и как это повлияет на войну

13:58

Куда исчезла жена Павла Зиброва: певец раскрыл тайну

13:50

Цена на пике: украинцев предупредили, сколько будут стоить яйца перед Пасхой

13:49

Станут ярко-белыми за 5 минут: лайфхак, как легко помыть швы между плиткой

13:16

Украина не может сбивать ракеты РФ, как раньше: генерал предупредил об угрозе

12:37

Что повлияет на стоимость продуктов в Украине: неожиданный прогнозВидео

12:36

Как очистить черную решетку на газовой плите: способ, о котором многие не знаютВидео

12:35

Будет еще холоднее: синоптик предупредила о морозах и сказала, когда они отступят

12:26

В Украине участились случаи штрафов от ТЦК: что изменилось и кто в зоне риска

12:20

"Главный ньюсмейкер Украины": беглец Винник решил подзаработать на фанатах

12:19

"Танцевал, пел и любил бегать": в Кривом Роге прощаются с 3-летним ТимофеемВидео

11:43

Сигнал для Альянса: Китай пытается "подвинуть" НАТО в Черном море

11:27

Потери колоссальные: названы прямые убытки аграрного сектора Украины из-за войныВидео

11:27

20 миллионов штрафа: НБУ применил санкции к банку Порошенко за отмывание денег

11:24

Спартц предложила Украине уступить территории: в МИД жестко ответили

10:59

2-3 села уже под контролем: названа цель наступления ВСУ на Белгородщину

Реклама
10:56

Китайский гороскоп на завтра 9 апреля: Петухам - истощение, Собакам - травмы

10:54

"Трамп запустил цунами, РФ уже не спасти": когда Кремль может отказаться от войны

10:29

Украина и США планировали операции ВСУ: Залужный рассказал о секретном штабе

10:16

Выборы в Украине могут состояться в октябре, но есть нюанс - ЦИКВидео

10:04

Все решит один нюанс: как изменится цена на курятину в Украине

10:03

РФ атаковала Днепропетровщину: вспыхнул пожар, повреждена инфраструктура и дома

10:00

Цифровые инструменты и ИИ обеспечивают устойчивое развитие украинского агросектора актуально

09:53

Впервые после ухода из Студии Квартал-95: Елена Кравец возвращается на сцену

09:52

О муравьях и тле можно забыть: какое растение они боятся как огня

09:33

Дочь Веры Брежневой ошеломила дорогими подарками от мамы - что подарила

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Пасха 2025
Можно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдо
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять