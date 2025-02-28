В ряде регионов Украины ввели аварийные отключения: где не будет света

Кратко:
- В пяти областях Украины ввели аварийные отключения света
- Причина отключений - последствия атак РФ на энергообъекты
Утром, 28 февраля, в пяти областях Украины применены экстренные отключения света. В некоторых регионах введены три очереди графиков аварийных отключений.
Как сообщили в Укрэнерго, причина отключений – последствия российских атак на энергообъекты.
В первую очередь, отключаются промышленные потребители. Ограничения для бытовых потребителей применяются только в редких случаях.
Тем временем в ДТЭК проинформировали об отключении света в Днепропетровской и Донецкой областях.
"По команде Укрэнерго в Днепропетровской и Донецкой областях применяются экстренные отключения. В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - говорится в сообщении.
В Полтавской и Сумской областях применены три очереди графиков аварийных отключений.
Кроме того, в Кировоградской области тоже аварийные отключения электричества.
"В случае одновременного введения в действие аварийных и почасовых графиков время отключения по вашему графику может быть увеличено. Следите за информацией на наших официальных каналах", - сообщили в Кировоградоблэнерго.
Отключение света - последние новости
Как сообщал Главред, 26 февраля в Одесской и Днепропетровской областях отключали свет. Облэнерго были вынуждены применять временные отключения электроэнергии из-за повреждения энергообъектов в результате обстрелов РФ.
18 февраля россияне атаковали Одессу дронами-камикадзе, вызвав масштабные отключения света, воды и тепла. Без электроснабжения остались более 250 тысяч жителей, в том числе 14 школ и 13 детских садов.
17 февраля в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Сумской и Кировоградской областях ввели экстренные отключения электроэнергии из-за атаки РФ.
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Что известно об Укрэнерго?
ЧАО Национальная энергетическая компания Укрэнерго - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
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