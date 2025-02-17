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В Украине ввели экстренные отключения: в каких областях не будет света

Анна Ярославская
17 февраля 2025, 08:49
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Украинцев просят ответственнее потреблять электроэнергию.
В Украине ввели экстренные отключения: в каких областях не будет света
В Украине начали вводить экстренные отключения света / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Кратко:

  • В Украине ввели экстренные отключения света
  • Ограничения коснулись Киева и ряда областей
  • В Укрэнерго уточнили информацию об отключениях

В понедельник, 17 февраля, в ряде регионов Украины ввели экстренные отключения. В частности, ограничения коснулись Киева и области, а также Днепропетровщины, Сумской и кКировоградской областей.

Как сообщили в ДТЭК, по команде Укрэнерго в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения.

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"В случае изменений будем оперативно информировать вас в нашем телеграмм-канале", - сообщили в компании.

По указанию НЭК Укрэнерго на территории Сумской области с 08:30 введены графики аварийных отключений.

"Сейчас ГАВ действуют для 1 и 2 очередей потребителей", - говорится в сообщении.

Кроме того, об аварийных отключениях сообщили в Кировоградоблэнерго. В регионе с 08:30 начали действовать аварийные графики отключения электроэнергии.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
Как экономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Обновлено. В 08:49 в Укрэнерго сообщили, что в Украине применены аварийные отключения электроэнергии.

"Причина усиления мер ограничения – последствия российских атак на энергообъекты. В первую очередь отключаются промышленные потребители и бизнес", - говорится в сообщении.

Ограничения для бытовых потребителей применяются только в редких случаях (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго)

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго). Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо", - добавили в Укрэнерго.

Отключения света в Украине - последние новости

Эта зима прошла практически без отключений электроэнергии, в том числе благодаря теплой погоде. Однако уже в феврале Украину накрыло похолодание, поэтому ситуация может измениться. Как заявляет председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев, стабилизационные графики отключений света могут быть снова введены.

Как сообщал Главред, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко также заявил, что в Украине могут ввести графики отключений электроэнергии для бытовых потребителей, если среднесуточная температура воздуха достигнет от -6 или -7 градусов.

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Что известно об Укрэнерго?

ЧАО Национальная энергетическая компания Укрэнерго - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

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