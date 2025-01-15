В Украине вводят экстренные отключения электроэнергии: где не будет света

Графики отключений при этом не действуют.

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Отключение света / коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Кратко:

Свет выключили в шести областях

Графики отключений не действуют

В среду, 15 января, из-за массированной атаки страны-агрессора России на Украину в некоторых областях ввели экстренные отключения света.

Первые отключения состоялись в Кировоградской и Днепропетровской областях. Об этом говорится на сайте ДТЭК.

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"По приказу НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют. Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему. Спасибо за ваше понимание", - говорится в сообщении.

В то же время, министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что враг не прекращает терроризировать украинцев.

"В связи с массированной атакой оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения. Следите за официальными сообщениями. Пока продолжается опасность - будьте в укрытиях", - написал он.

Кроме того, в 7:57 в Укрэнерго сообщили, что в связи с массированной ракетной атакой - в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях применены аварийные отключения.

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Атака России по Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, в ночь на 15 января в стране-агрессоре РФ с аэродрома Оленья Мурманской области были подняты в небо бомбардировщики Ту-95МС, а также самолеты Ту-22м3. Взрывы были слышны в Черкассах. СМИ сообщают, что в городе и его окрестностях работает ПВО.

В ночь на 13 января российские оккупанты также атаковали Киевскую область дронами. Вечером и ночью воздушная тревога продолжалась около пяти часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели.

В ночь на субботу, 11 января, Россия запустила по Украине 74 дрона, среди которых были "Шахеды" и беспилотники-имитаторы различных типов. Украинская противовоздушная оборона сбила 47 вражеских дронов, 27 беспилотников-имитаторов - не достигли целей (были локально потеряны).

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