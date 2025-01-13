Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ атаковала дронами Киевщину: повреждены медучреждения и жилые дома

Анна Ярославская
13 января 2025, 10:34
359
Пострадавших среди населения нет.
Атака дронов, последствия
На Киевщине есть сбитые цели / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция

Кратко:

  • Ночью РФ атаковала Киевщину дронами
  • Воздушная тревога длилась пять часов
  • Жертв и пострадавших нет

В ночь на 13 января российские оккупанты атаковали Киевскую область дронами. Вечером и ночью воздушная тревога продолжалась около пяти часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. О последствиях вражеской атаки рассказал и.о. главы Киевской ОГА Николай Калашник.

По его словам, российская оккупационная армия не прекращает атаковать Киевщину при помощи беспилотников.

видео дня

"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено", - говорится в сообщении.

Последствия дроновой атаки
Последствия дроновой атаки / Фото: Нацполиция Украины
Последствия дроновой атаки
Последствия дроновой атаки / Фото: Нацполиция Украины

В результате падения обломков сбитых целей в одном из населенных пунктов повреждены четыре частных дома, общежитие и медицинское учреждение. Повреждения незначительны: в зданиях выбиты окна и посечены фасады.

Также повреждены три автомобиля и авто экстренной медицинской помощи.

Сколько дронов было сбито

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 13 января 2025 года (с 19:00 12 января) армия РФ атаковала Украину 110 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 78 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Житомирской, Хмельницкой и Донецкой областях.

Отчет Воздушных сил Украины
Отчет Воздушных сил Украины / Фото: t.me/kpszsu

Из-за падения сбитых вражеских беспилотников в Сумской, Киевской, Житомирской и Запорожье есть повреждения зданий предприятий, частных и государственных учреждений, частных домов и автотранспорта. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

31 вражеский беспилотник-имитатор локационно потерян (без негативных последствий).

инфографика шахед, шахед, шахеды
Что известно о дронах "Шахед" / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ на Украину

В ночь на субботу, 11 января, РФ запустила по Украине 74 дрона, среди которых были "Шахеды" и беспилотники-имитаторы различных типов. Украинская противовоздушная оборона сбила 47 вражеских дронов, 27 беспилотников-имитаторов - не достигли целей (были локационно потеряны).

В ночь на пятницу, 10 января, в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. В результате зафиксировано попадание обломков БпЛА в многоэтажку в одном из районов столицы.

Как сообщал Главред, страна-агрессор РФ производит не менее 30-50 дронов "Шахедов" в сутки, поэтому враг может использовать все эти беспилотники для ударов по Украине, заявил военный эксперт Роман Свитан.

"Они (россияне, - ред.) могут использоваться ежесуточно. Или накапливать для того, чтобы ударить большим количеством. Например, за два дня производства имеют сотню таких дронов. То есть можно высчитать приблизительное количество, которым могут ударить в следующий раз", — заявил он.

Другие новости:

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева война в Украине дроны война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Конец войны не в пользу Киева: Блинкен прокомментировал мирные инициативы Трампа

Конец войны не в пользу Киева: Блинкен прокомментировал мирные инициативы Трампа

12:32Мир
В одной из областей Украины ввели аварийные отключения света: подробности

В одной из областей Украины ввели аварийные отключения света: подробности

11:51Украина
Большая ликвидация военных из КНДР: ВСУ отбили длительный штурм на Курщине

Большая ликвидация военных из КНДР: ВСУ отбили длительный штурм на Курщине

11:36Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Назначение знают единицы: почему в СССР массово изготавливали заборы с ромбиками

Назначение знают единицы: почему в СССР массово изготавливали заборы с ромбиками

Карта Deep State онлайн за 13 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 января: что происходит на фронте (обновляется)

Войной в Украине не ограничатся: в ВСУ раскрыли планы северокорейских солдат

Войной в Украине не ограничатся: в ВСУ раскрыли планы северокорейских солдат

Внук Пугачевой эвакуировался из-за пожара в Лос-Анджелесе

Внук Пугачевой эвакуировался из-за пожара в Лос-Анджелесе

Украину скуют морозы: в каких регионах сильно похолодает и будет снег

Украину скуют морозы: в каких регионах сильно похолодает и будет снег

Последние новости

12:32

Конец войны не в пользу Киева: Блинкен прокомментировал мирные инициативы Трампа

12:26

Военные в парламенте: эксперт озвучил прогноз на предстоящие выборы в Украине

12:13

Враг перебрасыват резервы и готовит штурм: в ВСУ назвали опасные направления

11:56

"Пусть едет в Москву": легендарная актриса публично отвергла украинский язык

11:52

Доллар достиг исторического максимума: курс валют на 13 января

Выборы в Украине могут быть частью подготовки к переговорам с Путиным - КошельВыборы в Украине могут быть частью подготовки к переговорам с Путиным - Кошель
11:51

В одной из областей Украины ввели аварийные отключения света: подробности

11:36

Большая ликвидация военных из КНДР: ВСУ отбили длительный штурм на Курщине

11:35

Путаются даже опытные водители: что означает дорожный знак "авто с крыльями"

11:32

Уже существует документ и конкретная дата: когда состоятся выборы в Украине - КошельВидео

Реклама
11:25

"Аргумент для Путина": выборы в Украине могут помочь в переговорах с РФ - КошельВидео

11:08

Китайский гороскоп на завтра 14 января: Змеям - страдания, Петухам - сомнения

10:50

Оккупанты "оголяют" фронт: армия РФ готовит Крым к обороне от ударов ВСУ - АТЕШ

10:45

Гороскоп на завтра 14 января: Тельцам - хорошие новости, Козерогам - прибыль

10:42

Зачем под ручку двери подкладывают монетку

10:34

РФ атаковала дронами Киевщину: повреждены медучреждения и жилые дома

10:29

Почему в СССР лестницы в подъездах красили только по бокам: секрет раскрыт

10:17

Армия РФ сократила количество штурмов на фронте: аналитик объяснил причину

09:51

Украину накроют снегопады и мороз до -20: синоптик назвал дату похолодания

09:30

ВСУ уничтожили штаб оккупантов возле Покровска — Forbes

09:27

5 знаков зодиака, которым везет в личной жизни

Реклама
09:11

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 января (обновляется)

09:10

Что означают цифры от 1 до 5 на батарее: неожиданный ответ специалиста

09:06

"Талантливая во всем": Максим Галкин восхитил новым видео дочери

08:41

ВСУ взяли в плен разведчиков: Южная Корея раскрыла последние потери КНДР

08:32

Карта Deep State онлайн за 13 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:07

"Небольшая и маргинальная": что происходит с беглецом Потапом - детали

07:55

ВСУ получили важное преимущество на фронте: в Forbes раскрыли детали

07:15

Что не так на рисунке: только супервнимательные люди найдут ошибку за 3 секунды

06:59

Россияне продвинулись возле 8 населенных пунктов Донецкой области – Deep State

06:15

"Мир в тени автократов: сможет ли Украина выстоять?"мнение

05:00

Какой сегодня праздник 13 января 2025 года: не одалживайте деньги и вещи в этот день

04:31

ВСУ заблокировали 140 тысяч оккупантов: аналитик рассказал о ситуации на Курщине

03:32

Приведет к бедам и конфликтам: почему нельзя держать ножи, вилки и ложки вместе

02:53

Даже выключенный: сколько электроэнергии на самом деле потребляет телевизор

02:32

"Крах планов и несчастные случаи": астролог назвал худшие дни в 2025 году

01:44

Сможете искупить 7 грехов: что нужно сделать 13 января - приметы

01:30

Дочь Елены Мозговой показала романтическое утро с возлюбленной

00:28

Угроза захвата Днепропетровщины: появился прогноз главного наступления РФ

12 января, воскресенье
23:50

Год без Виталия Билоножко: вдова певца показала его могилу

23:11

РФ нацелилась на четыре региона Украины: генерал раскрыл планы Путина

Реклама
22:29

Как всегда выигрывать камень, ножницы, бумага - секрет успехаВидео

22:16

Как быстро разморозить стекло на машине - трюк с пакетом работает безотказноВидео

22:16

Россиян смешали с землей вместе с техникой: ВСУ взорвали десятки целей РФ

22:09

ВСУ удерживают позиции: Зеленский назвал самое горячее направление на фронте

21:38

Потап нашелся: артист "воскрешает" концертную деятельность со старыми проектами

21:37

Прилетело по контрактникам РФ: под Мариуполем атакованы важные объекты россиян

21:33

У россиян есть дедлайн: до какой даты Путин хочет захватить Покровск

20:38

"Прибалтика должна принадлежать России": хорошо, что это прозвучаломнение

20:28

Зеленский показал допрос пленных северокорейцев и обратился к Ким Чен ЫнуВидео

20:24

Зачем опытные водители возят в салоне авто соду: ответ удивит многих

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять