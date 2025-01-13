РФ атаковала дронами Киевщину: повреждены медучреждения и жилые дома

Кратко:
- Ночью РФ атаковала Киевщину дронами
- Воздушная тревога длилась пять часов
- Жертв и пострадавших нет
В ночь на 13 января российские оккупанты атаковали Киевскую область дронами. Вечером и ночью воздушная тревога продолжалась около пяти часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. О последствиях вражеской атаки рассказал и.о. главы Киевской ОГА Николай Калашник.
По его словам, российская оккупационная армия не прекращает атаковать Киевщину при помощи беспилотников.
"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено", - говорится в сообщении.
В результате падения обломков сбитых целей в одном из населенных пунктов повреждены четыре частных дома, общежитие и медицинское учреждение. Повреждения незначительны: в зданиях выбиты окна и посечены фасады.
Также повреждены три автомобиля и авто экстренной медицинской помощи.
Сколько дронов было сбито
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 13 января 2025 года (с 19:00 12 января) армия РФ атаковала Украину 110 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 78 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Житомирской, Хмельницкой и Донецкой областях.
Из-за падения сбитых вражеских беспилотников в Сумской, Киевской, Житомирской и Запорожье есть повреждения зданий предприятий, частных и государственных учреждений, частных домов и автотранспорта. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.
31 вражеский беспилотник-имитатор локационно потерян (без негативных последствий).
Воздушные атаки РФ на Украину
В ночь на субботу, 11 января, РФ запустила по Украине 74 дрона, среди которых были "Шахеды" и беспилотники-имитаторы различных типов. Украинская противовоздушная оборона сбила 47 вражеских дронов, 27 беспилотников-имитаторов - не достигли целей (были локационно потеряны).
В ночь на пятницу, 10 января, в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. В результате зафиксировано попадание обломков БпЛА в многоэтажку в одном из районов столицы.
Как сообщал Главред, страна-агрессор РФ производит не менее 30-50 дронов "Шахедов" в сутки, поэтому враг может использовать все эти беспилотники для ударов по Украине, заявил военный эксперт Роман Свитан.
"Они (россияне, - ред.) могут использоваться ежесуточно. Или накапливать для того, чтобы ударить большим количеством. Например, за два дня производства имеют сотню таких дронов. То есть можно высчитать приблизительное количество, которым могут ударить в следующий раз", — заявил он.
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Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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