РФ атаковала дронами Киевщину: повреждены медучреждения и жилые дома

Пострадавших среди населения нет.

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На Киевщине есть сбитые цели / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция

Кратко:

Ночью РФ атаковала Киевщину дронами

Воздушная тревога длилась пять часов

Жертв и пострадавших нет

В ночь на 13 января российские оккупанты атаковали Киевскую область дронами. Вечером и ночью воздушная тревога продолжалась около пяти часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. О последствиях вражеской атаки рассказал и.о. главы Киевской ОГА Николай Калашник.

По его словам, российская оккупационная армия не прекращает атаковать Киевщину при помощи беспилотников.

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"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено", - говорится в сообщении.

Последствия дроновой атаки / Фото: Нацполиция Украины

Последствия дроновой атаки / Фото: Нацполиция Украины

В результате падения обломков сбитых целей в одном из населенных пунктов повреждены четыре частных дома, общежитие и медицинское учреждение. Повреждения незначительны: в зданиях выбиты окна и посечены фасады.

Также повреждены три автомобиля и авто экстренной медицинской помощи.

Сколько дронов было сбито

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 13 января 2025 года (с 19:00 12 января) армия РФ атаковала Украину 110 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 78 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Житомирской, Хмельницкой и Донецкой областях.

Отчет Воздушных сил Украины / Фото: t.me/kpszsu

Из-за падения сбитых вражеских беспилотников в Сумской, Киевской, Житомирской и Запорожье есть повреждения зданий предприятий, частных и государственных учреждений, частных домов и автотранспорта. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

31 вражеский беспилотник-имитатор локационно потерян (без негативных последствий).

Что известно о дронах "Шахед" / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ на Украину

В ночь на субботу, 11 января, РФ запустила по Украине 74 дрона, среди которых были "Шахеды" и беспилотники-имитаторы различных типов. Украинская противовоздушная оборона сбила 47 вражеских дронов, 27 беспилотников-имитаторов - не достигли целей (были локационно потеряны).

В ночь на пятницу, 10 января, в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. В результате зафиксировано попадание обломков БпЛА в многоэтажку в одном из районов столицы.

Как сообщал Главред, страна-агрессор РФ производит не менее 30-50 дронов "Шахедов" в сутки, поэтому враг может использовать все эти беспилотники для ударов по Украине, заявил военный эксперт Роман Свитан.

"Они (россияне, - ред.) могут использоваться ежесуточно. Или накапливать для того, чтобы ударить большим количеством. Например, за два дня производства имеют сотню таких дронов. То есть можно высчитать приблизительное количество, которым могут ударить в следующий раз", — заявил он.

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Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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